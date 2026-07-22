أكبر 500 شركة صناعية في تركيا... بين الواقع والنمو المشروط

- شهدت تركيا تطوراً في قطاع الشركات الخاصة بعد الخصخصة، حيث تجاوز عددها مليوني شركة، مع التركيز على التكنولوجيا والمال والذكاء الاصطناعي، مما عزز قطاع الصناعة كقاطرة للاقتصاد. - وفقاً لتصنيف ISO Second 500 لعام 2025، تصدرت "تكسان" للمولدات القائمة بمبيعات 5.317 مليار ليرة، وتركزت 62% من الشركات في أربع مجموعات قطاعية رئيسية، مع زيادة في شركات المعادن الأساسية وتصنيع الآلات. - رغم التحديات الاقتصادية، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.4% وزادت مبيعات الإنتاج بنسبة 25.7%، لكن الديون المالية ارتفعت بوتيرة أسرع، مع استمرار التحديات في الربحية بسبب تكاليف التمويل.

دخلت تركيا، بعد موجة الخصخصة، عصر الشركات الخاصة الكبرى وتطور الشركات المساهمة، حتى بلغ عدد الشركات الخاصة في تركيا أكثر من مليوني شركة، بين فردية وعائلية ومحدودة ومساهمة وكبيرة. وقد برزت خلال العقد الأخير شركات ضاهت كبرى الشركات العالمية، سواء من حيث رأس المال، كشركة "أسيلسان" التي تجاوزت قيمتها السوقية 30 مليار دولار، أو من حيث حجم الإنتاج والتصدير وعدد العمال، كمجموعة "كوتش" التي تشغّل 130 ألف عامل، وشركة "توبراش" التي تتصدر قائمة "فوربس" في تركيا.

ورغم التبدل الذي طرأ على هيكلية الشركات في تركيا خلال السنوات الأخيرة، من هجرة وإغلاق أو إعلان إفلاس، فإن أعدادها في تزايد، وحجمها وإنتاجها في تنامٍ مستمر، ليبقى قطاع الصناعة القاطرة الأهم للاقتصاد التركي، والأكثر جذباً للشركات والاستثمارات، بعد المزايا والإعفاءات التي أقرّتها تركيا هذا العام، خصوصاً في القطاعات التي تستهدفها، كالتكنولوجيا والمال والذكاء الاصطناعي.

وبحسب تصنيف ISO Second 500 لعام 2025، احتلت شركة "تكسان" للمولدات المركز الأول بمبيعات بلغت 5 مليارات و317 مليون ليرة تركية، تلتها شركة "نورم صالحلي" للمسامير والبراغي بمبيعات بلغت 5 مليارات و308 ملايين ليرة، بينما جاءت شركة "بيسكا" للنسيج ثالثة بمبيعات بلغت 5 مليارات و306 ملايين ليرة.

وبحسب توزيع الشركات الخمسمائة الثانية في قائمة المنظمة الدولية للمقاييس (ISO) وفق تصنيف القطاعات العشرة الذي وضعته (ISO)، يتضح أن نحو 62% من الشركات في عام 2025 تتركز في أربع مجموعات قطاعية، تمثل أيضاً نحو 62% من صافي مبيعات الإنتاج.

اقتصاد دولي تركيا: ارتفاع صادرات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في النصف الأول

وتتصدر صناعة المنتجات الغذائية القائمة بـ107 شركات، تليها صناعة المنتجات الكيميائية والبلاستيكية والمطاطية بـ76 شركة، ثم صناعة المعادن الأساسية وتصنيع الآلات بـ70 شركة، وأخيراً صناعة المنتجات النسيجية بـ56 شركة. وبالمقارنة مع عام 2024، بقي عدد الشركات في القطاعَين الأولّين شبه ثابت، فيما ارتفع عدد شركات المعادن الأساسية وتصنيع الآلات بمقدار 9 شركات، وانخفض عدد شركات النسيج بمقدار 12 شركة.

ولم تتمكن من دخول قائمة أفضل 500 شركة لعام 2025 إلّا الشركات التي تراوحت مبيعاتها الإنتاجية بين 5.317 و2.220 مليار ليرة تركية، مقابل نطاق تراوح بين 4.186 و1.821 مليار ليرة في قائمة عام 2024. وشهد عام 2025 انضمام 69 شركة جديدة بنجاح إلى القائمة في مقابل تراجع 26 شركة كانت ضمن قائمة ISO 500 عام 2024 إلى قائمة ISO Second 500 عام 2025، بينما حافظت 405 شركات على مكانتها ضمن القائمة خلال العامَين الماضيَين.

مبيعات الإنتاج لشركات ISO Second 500 (بالمليار ليرة تركية) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

مقياس المبيعات

ارتفعت مبيعات الإنتاج بنسبة 25.7% لتصل من تريليون و393 مليار ليرة عام 2024 إلى تريليون و750 مليار ليرة عام 2025، وهي زيادة لافتة كونها الأدنى منذ عام 2020. وعند تعديل هذا المؤشر وفق متوسط مؤشر أسعار المنتجين المحليين السنوي البالغ 25.4%، يتضح أن مبيعات الإنتاج سجلت زيادة حقيقية محدودة جداً لم تتجاوز 0.2%. وبذلك، فإنّ الاتجاه الهبوطي الحقيقي في مبيعات الإنتاج، الذي بلغ 10.4% عام 2022، و5.2% عام 2023، و0.1% عام 2024، قد انعكس، وإن بمستوى معتدل جداً.

ولم تتأثر تركيا بالظروف العالمية، بل حافظت على منحاها التصاعدي في الصادرات، التي نمت العام الماضي بنسبة 4.4% لتسجل 273.2 مليار دولار. في المقابل، انخفضت صادرات شركات القائمة بنسبة 0.3% ولم تتجاوز 15.9 مليار دولار، ما يدلّ على أن هذه الشركات تواجه صعوبة في الحفاظ على حصتها السوقية وتوسيعها في بيئة عالمية تشتد فيها المنافسة. ووفق هذا المؤشر، انخفضت حصة شركات القائمة في الصادرات الصناعية التركية بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 6% عام 2025.

ويعاني الاقتصاد التركي من تضخم بلغ العام الماضي نحو 42% قبل أن يتراجع إلى نحو 32% حالياً، ما يؤثر في إيرادات مبيعات الشركات داخلياً وخارجياً، في حين استمرت أسعار الفائدة المرتفعة عند 40.5% العام الماضي قبل أن تنخفض إلى 37% حالياً، فارضة أعباء تمويل متزايدة، ومحدّدة من مؤشرات الربحية.

ورغم ذلك، جاء هذا التحسن مدفوعاً إلى حد كبير بأثر القاعدة الناتج عن الانخفاض الحاد في أرقام الربحية عام 2024، إذ ظلت جميع نسب الربحية عام 2025 أقل من متوسط الفترة 2015-2024. وارتفع الربح التشغيلي لشركات بنسبة 35.4% بين عامَي 2024 و2025، من 118 مليار ليرة إلى 160 مليار ليرة، فيما ارتفع هامش الربح التشغيلي من 7.3% إلى 7.7%، وهو معدل لا يزال أقل بكثير من متوسط السنوات العشر الماضية البالغ 10.9%.

ويُظهر بحث غرف الصناعة التركية أن إجمالي الديون في القائمة، الذي زاد بنسبة 32.2% عام 2024، سجّل نمواً أسرع بلغ 50.2% عام 2025، إذ ارتفعت الديون المالية بنسبة 52.1%، فيما شهدت الديون الأخرى، بعد زيادة محدودة بلغت 20.6% عام 2024، زيادةً أسرع بلغت 48.2% عام 2025. وبذلك، وعلى عكس الفترة من 2021 إلى 2023، نمت الديون المالية بوتيرة أسرع من الديون الأخرى خلال عامَي 2024 و2025.

اقتصاد دولي تركيا تحوّل الجغرافية إلى نفوذ اقتصادي

ويلاحظ من بيانات غرف الصناعة انخفاض حصة الديون المالية قصيرة الأجل في إجمالي الديون المالية للعام الثالث على التوالي، لتصل إلى 54% عام 2025، بسبب نمو الديون طويلة الأجل بوتيرة أسرع من الديون قصيرة الأجل. ومع ذلك، حافظت مجموعة ديون شركات مؤشر ISO Second 500 على هيكلها المرجح قصير الأجل، إذ ظلت حصة الديون قصيرة الأجل أعلى مما كانت عليه قبل عام 2022.

الشركات الخاسرة

بلغ عدد الشركات الخاسرة، استناداً إلى حجم الربح أو الخسارة قبل الضريبة، مستوى قياسياً عند 159 شركة عام 2024، قبل أن ينخفض على نحوٍ معتدل إلى 155 شركة عام 2025، وهو رقم لا يزال ثاني أعلى رقم منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. أما بالنسبة إلى الأرباح قبل الفوائد والاستهلاك والضرائب، التي تعكس الربحية التشغيلية، فقد انخفض عدد الشركات الخاسرة بمقدار 3 شركات ليصل إلى 27 شركة، وهو رقم لا يزال ثاني أعلى مستوى منذ نهاية عام 2013.

كما تأثرت ربحية شركات القائمة بالإيرادات والمصروفات غير المتعلقة بالإنتاج، إذ سُجّلت خسارة صافية في سعر الصرف عام 2025، بعد عامَي 2023 و2024، لترتفع خسائر الصرف الأجنبي الصافية أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 26 مليار ليرة، في حين ارتفع صافي الربح من الأنشطة الأخرى، باستثناء خسائر الصرف الأجنبي، إلى 55 مليار ليرة.

وشكّلت تكاليف التمويل أحد المحددات الرئيسية لربحية الشركات الصناعية الكبرى في تركيا، بعد أن ارتفعت مصاريف التمويل لمؤشر ISO Second 500 بنسبة 45.2% لتصل إلى 138 مليار ليرة، في حين ارتفع الربح التشغيلي في العام نفسه بنسبة 35.4% ليقترب من 160 مليار ليرة. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة مصاريف التمويل إلى الربح التشغيلي بمقدار 5.8 نقطة مئوية لتصل إلى 86.7%.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 2.2% ليصل إلى 285 ألف موظف عام 2025، وقد طاول هذا الانخفاض القطاعَين الخاص والعام على حد سواء. في المقابل، ارتفعت الرواتب والأجور الإجمالية المدفوعة بالكامل بنسبة 37.3%، وعند احتساب هذه الزيادة مع الأخذ بالحسبان انخفاض التوظيف بنسبة 2.2%، ترتفع الزيادة في الرواتب والأجور لكل موظف إلى 40.4%.

ومن اللافت أن الاتجاه التصاعدي في عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي بين عامَي 2018 و2021 قد انعكس بدءاً من عام 2022. فبعد فترة من الركود عام 2024، انخفض عدد هذه الشركات بمقدار 5 شركات إضافية عام 2025، ليصل إلى 62 شركة.

كما يُلاحظ تسارع ملحوظ في عدد الشركات المدرجة في البورصة خلال السنوات الأخيرة، فبعد تذبذب بين عامَي 2017 و2022، شهد عدد الشركات المدرجة اتجاهاً تصاعدياً خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ ارتفع من 30 شركة عام 2023 إلى 39 شركة عام 2024، ثم بمقدار 4 شركات إضافية عام 2025، ليبلغ أعلى مستوى له عند 43 شركة.