أكبر 10 عمليات احتيال في العملات الرقمية عبر التاريخ

- شهدت العملات الرقمية عمليات احتيال ضخمة مثل PlusToken وOneCoin وFTX، مما أدى إلى فقدان ثقة المستخدمين وتحقيقات دولية، ودفع الحكومات لفرض تشريعات صارمة مثل قوانين مكافحة غسل الأموال. - يستخدم المحتالون أدوات متقدمة لغسل الأموال الرقمية، مثل الخلاطات والتنقل بين السلاسل والعملات الخصوصية، بالإضافة إلى منصات P2P والألعاب لتسهيل التحويل إلى نقد بدون إجراءات KYC. - أدت الاحتيالات إلى تغييرات قانونية جذرية، مثل فرض التحقق من الهوية ورصد المعاملات، ودفع الجهات الرقابية لإخضاع واجهات DeFi للرقابة، مع اقتراح أطر تنظيمية جديدة في أكثر من 70 دولة.

على الرغم من أن عالم العملات الرقمية ارتبط بالابتكار والحرية المالية، إلّا أنّه أصبح أيضاً ساحة مفتوحة لعمليات احتيال وجرائم مالية غير مسبوقة. فكل ثغرة تقنية، وكل منصة غير مُنظّمة، وكل مشروع يعد بأرباح فلكية كان فرصة ذهبية للمحتالين الذين استغلوا هذا الاندفاع العالمي نحو التكنولوجيا الجديدة.

في هذا التقرير الذي أعدته مدونة "سانكشن سكانر" (Sanction Scanner)، عرض لأكبر 10 عمليات احتيال في تاريخ العملات الرقمية، كيف نفّذت، وكيف هزّت ثقة المستخدمين، والأهم: كيف دفعت الحكومات إلى فرض موجات جديدة من التشريعات والرقابة على هذا القطاع سريع التطور.

1 - مخطط PlusToken – الصين (2019)

نوع الاحتيال مخطط بونزي، الخسائر المقدّرة تجاوزت مليارَي دولار. قدّم PlusToken نفسه كمحفظة عالية العائد مع وعود بلغت 30% ربحاً شهرياً، بينما كان النظام يعتمد على جمع ودائع المستخدمين ودفعها للمشتركين السابقين. اختفى القائمون على المنصة بعد الاستيلاء على أكثر من 180 ألف بيتكوين و6 ملايين إيثريوم.

الأثر التنظيمي: الصين ردّت بحملة قمع شديدة على نشاطات العملات الرقمية، وأصبح الملف مثالاً عالمياً يدرّس في مكافحة غسل الأموال (AML).

2 - OneCoin – الاحتيال العالمي الأكبر (2014–2017)

نوع الاحتيال عملة مزيفة / تسويق هرمي، الخسائر المقدّرة 4.4 مليارات دولار (وربما أكثر). روّجت له "ملكة الكريبتو" روجا إغناتوفا، وجذبت مستثمرين من 175 دولة رغم عدم وجود بلوكشين حقيقي. انهار المشروع بعد أن اتّضح أنه شبكة تسويق هرمي ضخمة.

الأثر التنظيمي: فتح الباب لتحقيقات دولية واسعة عبر الإنتربول والـ DOJ، ويعد حتى اليوم أكبر مخطط هرمي في تاريخ الكريبتو.

3 - انهيار FTX – الولايات المتحدة/ الباهاماس (2022)

نوع الاحتيال إساءة استخدام أموال العملاء / تزوير محاسبي، الخسائر المقدّرة بين 8 و10 مليارات دولار، كانت FTX واحدة من أكبر منصات التداول قبل أن تكشف التحقيقات استخدامها أموال العملاء لتغطية خسائر Alameda Research. انتهى الأمر بانهيار مدوٍّ وبدء محاكمة مؤسّسها سام بانكمان–فرايد.

الأثر التنظيمي: أطلقت الحكومة الأميركية أكبر موجة رقابية على الإطلاق على المنصات، وحصل سام على حكم قضائي كشف المخاطر الهائلة لضعف الامتثال.

4 - اختراق MT. Gox – اليابان (2014)

نوع الاحتيال اختراق منصة + سوء إدارة داخلي، الخسائر المقدّرة 850,000 بيتكوين. كانت منصة MT. Gox تدير 70% من تداولات بيتكوين عالمياً قبل أن تُنهى سمعتها بسبب اختراق ضخم وسنوات من الفوضى الإدارية.

الأثر التنظيمي: دفعت اليابان إلى إصدار أول قوانين متخصصة بتنظيم منصات التداول تحت إشراف وكالة FSA.

5 - مخطط BitConnect بين عامي 2016 و2018

نوع الاحتيال بونزي / منصة إقراض مزيفة، الخسائر المقدّرة: بين مليار وملياري دولار. وعدت المنصة بعائد يومي 1% عبر "بوت تداول" مزعوم. انهارت عندما هبط رمز BCC بنسبة 99% خلال ساعات.

الأثر التنظيمي: رفعت هيئة الأسواق المالية (SEC) دعاوى ضد المروجين، وشكلت القضية سابقة في ملاحقة منصات الإقراض الاحتيالية.

6 - عملية Thodex – تركيا (2021)

نوع الاحتيال هروب من منصة تداول، الخسائر المقدّرة تجاوزت مليارَي دولار. أوقفت Thodex السحوبات فجأة بحجة "جلب استثمارات"، ثم هرب المدير التنفيذي إلى ألبانيا.

الأثر التنظيمي: أجبرت تركيا السلطات على فرض إجراءات طارئة وتنبيه عالمي لضرورة التعاون الدولي في تتبع جرائم الكريبتو.

7 - مخطط MTI – جنوب أفريقيا (2020)

نوع الاحتيال بونزي قائم على تداول بيتكوين، الخسائر المقدّرة ناهزت 1.2 مليار دولار. ادعت المنصة امتلاك روبوت تداول يعمل بالذكاء الاصطناعي، وجمعت أكثر من 23 ألف بيتكوين قبل الانهيار.

الأثر التنظيمي: دفعت جنوب أفريقيا إلى تشديد تراخيص الكريبتو، وذكرتها FATF كنموذج في إرشاداتها العالمية.

8 - WoToken – الصين (2018–2020)

نوع الاحتيال نسخة من PlusToken، الخسائر المقدّرة مليار دولار. استغلت التسويق الهرمي لجذب أكثر من 700 ألف مستخدم.

الأثر التنظيمي: ساهمت في قرارات الصين بمنع المحافظ الرقمية نهائياً وتشديد القيود على الترويج للعملات الرقمية.

9 - عملية Centra Tech – الولايات المتحدة (2017)

نوع الاحتيال ICO احتيالي، الخسائر المقدّرة 25 مليون دولار. استعان المشروع بمشاهير مثل فلويد مايويذر ودي جي خالد مع ادعاءات شراكات وهمية مع Visa وMastercard.

الأثر التنظيمي: أطلقت الـ SEC حملتها الأولى الواسعة ضد عروض ICO المزيفة.

10 - Africrypt – جنوب أفريقيا (2021)

نوع الاحتيال اختفاء + اختراق داخلي مشتبه به، الخسائر المقدّرة 3.6 مليارات دولار (قيد البحث). ادعى المؤسّسون حدوث اختراق ثم اختفوا، بينما أثبتت التحقيقات أنهم نقلوا الأموال عبر محادثات كوين ميكسر.

الأثر التنظيمي: كشف ثغرات أفريقيا الرقابية وأثار دعوات لإشراف دولي أوسع.

كيف يغسل المحتالون الأموال عبر العملات الرقمية حول العالم؟

عملية غسل الأموال الرقمية أكثر تعقيداً من التقليدية، وتستغل أدوات متقدمة لإخفاء الأثر، أبرزها:

1 - الخلاطات (Mixers): مثل Tornado Cash وChipMixer، وتعمل عبر خلط الأموال وتجزئتها. وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على Tornado Cash لارتباطه بغسل أكثر من 7 مليارات دولار.

2 - التنقل بين السلاسل (Chain-Hopping): نقل الأموال بين شبكات مختلفة لتجاوز أدوات التتبع القائمة على شبكة واحدة.

3 - العملات الخصوصية: مثل Monero وZcash، التي تخفي الأرصدة وتاريخ المعاملات.

4 - منصات التداول من شخص لشخص (P2P): تسهل التحويل إلى نقد بدون إجراءات KYC.

5 - الألعاب والمنصات الترفيهية والقمار: تسمح بـ"التفتيت" والتبييض عبر إيداعات وسحوبات صغيرة.

6 - غسل الأموال عبر الرموز غير القابلة للاسترداد (NFTs): تحويل الأصول المسروقة إلى NFT ثم بيعها لاحقاً لتغطية مصدرها.

كيف غيّرت عمليات احتيال العملات الرقمية القوانين العالمية؟

أكبر الانهيارات والسرقات أدت إلى تغييرات جذرية:

- فرض التحقق من الهوية (KYC) ورصد المعاملات المشبوهة.

- تطبيق قاعدة السفر FATF Travel Rule عالمياً.

- دفع الجهات الرقابية لإخضاع واجهات DeFi والمنسقين للرقابة.

- حظر شامل للتداول في دول مثل الصين والجزائر والمغرب.

- دخول تنظيمات كبيرة مثل MiCA في الاتحاد الأوروبي و REGA قيد الإعداد في الولايات المتحدة.

- أكثر من 70 دولة اقترحت أطر تنظيمية جديدة بين 2021–2024.

الدروس المستخلصة من أكبر عمليات احتيال العملات الرقمية

تجاوزت الخسائر الإجمالية 30 مليار دولار، وغالبية القضايا امتازت بصفات مشتركة، أبرزها: غياب الرقابة، ضعف إجراءات KYC، تسجيل الشركات في ملاذات خارجية، وعود ربح غير واقعية. واليوم، لم يعد الامتثال خياراً… بل شرطاً أساسياً للنجاة في هذا القطاع.

كيف تساعد التكنولوجيا في منع احتيال العملات الرقمية؟

ثمة أدوات أصبحت ضرورية لكل مؤسسة تعمل في الكريبتو، مثل منصات فحص المحافظ ومراقبتها لكشف الأنشطة المشبوهة، أدوات KYC/AML للتحقق من العملاء، فحص الأخبار السلبية (Adverse Media) عند التسجيل، وتحليلات البلوكشين مثل Chainalysis وTRM Labs لرصد السلوك الإجرامي لحظة بلحظة.