أكبر صندوق تقاعد أوروبي يخفض حيازاته من سندات الخزانة الأميركية

شهدت قيمة سندات الخزانة الأميركية التي يحتفظ بها صندوق التقاعد الهولندي " ABP"، الأكبر في أوروبا، انخفاضاً حاداً من نهاية عام 2024 إلى سبتمبر/أيلول من العام الماضي، في مؤشر آخر على تزايد حذر كبار المستثمرين الأوروبيين بشأن الاحتفاظ بالأصول الأميركية. ووفقاً لبيانات توضح استثماراته نشرتها وكالة رويترز الجمعة، فقد انخفضت القيمة السوقية لحيازات الصندوق من سندات الخزانة الأميركية إلى ما يقرب من 19 مليار يورو (22 مليار دولار) في سبتمبر الماضي، من 29 مليار يورو في ديسمبر 2024.

ويغطي هذا الربع الثاني من عام 2025، وهو العام الذي فرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعرِفات "يوم التحرير" الشاملة على الأصول الأميركية. وأفادت هيئة الإذاعة الهولندية العامة "NOS" في وقت سابق بانخفاض الأسعار، مستشهدةً بمحللين قالوا إنّ انخفاض أسعار السندات من غير المرجح أن يكون له دور رئيسي، وخلصوا إلى أن قرار بنك الصندوق ببيع سندات الخزانة أو عدم شراء سندات جديدة كان المحرك الرئيسي.

وبينما تُظهر بيانات الصندوق قيمة حيازاته من السندات بدلاً من المبالغ المطلقة التي يمتلكها، ظلت أسعار سندات الخزانة الأميركية ثابتة أو ارتفعت خلال تلك الفترة. وهذا يجعل من المرجح أن يكون التحرك مدفوعاً بتقليص الحيازات وليس بانخفاض قيمة الأصول. ولم يُعلّق متحدث باسم الصندوق على ما إذا كان التحرك مدفوعاً بالبيع، مضيفاً أن الأرقام الواردة في تقرير "NOS" لم تكن خاطئة. وأضافت: "تلعب عدة اعتبارات دوراً في استثماراتنا في السندات الحكومية. وبطبيعة الحال، ننظر إلى الوضع الأساسي للبلد وآفاقه المستقبلية".

وأثار تهديد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي برفع الرسوم الجمركية على دول أوروبية عدّة ما لم يُسمح لبلاده بشراء غرينلاند، مخاوف متجددة بشأن سلامة الأصول الأميركية. وقد تراجع لاحقاً عن تلك التصريحات، وأبلغت عدة صناديق تقاعد نوردية وكالة رويترز هذا الأسبوع أنها باتت أكثر حذراً من الاحتفاظ بأصول أميركية.

والأربعاء أعلن صندوق التقاعد السويدي "أليكتا" بيع معظم سندات الخزانة الأميركية لديه خلال العام الماضي، لما اعتبره تقلباً في سياسات الإدارة الحالية وتزايداً للدين الأميركي. وأصبح أليتكا بذلك ثاني صندوق كبير من صناديق دول الشمال الأوروبي يُعلن عن مثل هذا القرار، بعد إعلان "أكاديميكر بنشن" الدنماركي الثلاثاء عن بيعه سندات الخزانة الأميركية بقيمة 100 مليون دولار. وقال الصندوق إنه اتخذ هذا القرار استجابة للوضع المالي للإدارة الأميركية، والذي شهد ارتفاع الدين الوطني الأميركي.

وقال أندرس شيلدي رئيس الاستثمار في "أكاديميكر بنشن" إن "القرار متجذر في الموقف المالي السيّئ للحكومة الأميركية، ما يجعلنا نفكر أننا بحاجة إلى بذل جهد لإيجاد طريقة بديلة لإدارة السيولة وإدارة المخاطر لدينا"، ويضم صندوق التقاعد الدنماركي نحو 175 ألف عضو ويدير استثمارات تبلغ قيمتها نحو 25.7 مليار دولار. وحذّر الرئيس دونالد ترامب الخميس، من ردّات فعل قوية في حال قيام الدول الأوروبية ببيع كميات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية للضغط على واشنطن وسط تصاعد التوتر بشأن مستقبل غرينلاند. وقال ترامب في برنامج على قناة فوكس بيزنس "إذا حدث ذلك فسيكون ردّنا قاسياً، ولدينا جميع أوراق القوة".

يمتلك المستثمرون الأوروبيون ما قيمته 8 تريليونات دولار من الأسهم والسندات الأميركية، منها 3.6 تريليونات دولار في سندات الخزانة وحدها. وتمتلك دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية سندات خزانة أميركية بقيمة تزيد على تريليوني دولار. وإذا أُضيفت كندا يرتفع الرقم إلى حوالى ثلاثة تريليونات دولار، وفقاً لبيانات الحكومة الأميركية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار. وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين الاثنين المقبل، والسندات أجل 5 أعوام يوم الثلاثاء، والسندات السباعية يوم الخميس المقبل. وباعت الوزارة في الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار. وباعت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء الماضي، سندات مدتها 20 عاماً بقيمة 13 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها فوق المتوسط.

(رويترز، العربي الجديد)