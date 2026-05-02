- أطلقت شركة "إم إس سي ميديترينيان شيبينغ" خدمة جديدة تربط أوروبا بموانئ الشرق الأوسط المعزولة، باستخدام النقل البري والبحري عبر السعودية، لتجنب مضيق هرمز المغلق جزئيًا منذ الحرب على إيران. - تبدأ الرحلة من ميناء أنتويرب في بلجيكا، مرورًا بألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وتعبر قناة السويس إلى البحر الأحمر، متوقفة في جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ثم تُنقل البضائع برًا إلى الدمام. - تواجه شركات الشحن تحديات بسبب إغلاق مضيق هرمز، مما يدفعها لابتكار بدائل برية مكلفة وزيادة حركة الحاويات في موانئ عُمان والإمارات.

أعلنت شركة "إم إس سي ميديترينيان شيبينغ" (MSC)، وهي أكبر شركة شحن حاويات في العالم، عن إطلاق خدمة جديدة تربط أوروبا بموانئ معزولة في الشرق الأوسط، عبر استخدام النقل بالشاحنات داخل السعودية وسفن أصغر في الخليج العربي، بدلاً من المرور عبر مضيق هرمز الذي يتعرض لإغلاق جزئي منذ بداية الحرب على إيران في نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وقالت الشركة، في إشعار نُشر يوم السبت، إن أول رحلة ستنطلق في 10 مايو/أيار من ميناء أنتويرب في بلجيكا، ضمن مسار دائري يشمل أيضاً محطات في ألمانيا، وإيطاليا، وليتوانيا، وإسبانيا. وستعبر السفن قناة السويس إلى البحر الأحمر، ثم تتوقف في ميناءين على الساحل الغربي للسعودية، هما جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

ومن هناك، تعتمد الشبكة على الشاحنات لنقل البضائع إلى الدمام على الساحل الشرقي للمملكة، حيث تربط سفن التغذية الصغيرة بالموانئ البحرية في المنطقة، بما في ذلك أبوظبي وميناء جبل علي في دبي. ويضم كلاهما مناطق صناعية ضخمة تعتمد على الشحن بالحاويات الذي كان يمر سابقاً بحرّية عبر مضيق هرمز.

وتشير تقارير إلى أن حركة الشحن عبر المضيق أصبحت مقيدة بشدة منذ الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران، مع عدم وجود مؤشرات واضحة على قرب إعادة فتحه. هذا الإغلاق الممتد يدفع شركات الشحن إلى ابتكار بدائل برية أطول زمناً وأكثر كلفة وأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية.

كما تشهد الموانئ الواقعة خارج المضيق مباشرة، في عُمان وعلى الساحل الشرقي للإمارات، زيادة كبيرة في حركة الحاويات المحوّلة، ما يتطلب توسيع قدرات النقل البري.

وكانت شركة "هاباغ-لويد" الألمانية قد قالت في مارس/آذار الماضي إنها أنشأت مسارات نقل بري عبر السعودية وعُمان. كما أعلنت شركة "إيه بي مولر-ميرسك" الدنماركية عن حلول نقل متعددة الوسائط لنقل البضائع في المنطقة عن طريق البر في بعض الدول.

وفي إشعارها، قالت شركة MSC، ومقرها جنيف، إن هذه الخدمة تأتي استجابة لطلب متزايد في ظل "الوضع الصعب في الشرق الأوسط". ويبلغ طول مسار النقل البري بين جدة والدمام، والذي يمر عبر العاصمة الرياض، 1300 كيلومتر. كما ستشمل سفن التغذية التابعة للشركة موانئ في البحرين والعراق والكويت.