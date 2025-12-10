أكبر اكتتاب في التاريخ: سبيس إكس تسعى لجمع أكثر من 30 مليار دولار

- تحضير شركة سبيس إكس للاكتتاب العام: تخطط سبيس إكس لطرح أسهمها للاكتتاب العام في العام المقبل لجمع أكثر من 30 مليار دولار، مع تقييم الشركة بحوالي 1.5 تريليون دولار، لتمويل مراكز بيانات فضائية وشراء الرقائق. - تأثير الاكتتاب على السوق: أدى الإعلان إلى ارتفاع أسهم شركات الفضاء الأخرى، وتدرس سبيس إكس طرح أسهمها في أواخر العام المقبل مع خطط متقدمة للإدراج وجمع التمويل. - نموذج الأعمال والتوقعات المستقبلية: تعتمد سبيس إكس على نجاح ستارلينك وتطوير ستارشيب، مع توقع إيرادات تصل إلى 24 مليار دولار في 2026، وتدرس فصل ستارلينك كشركة منفصلة.

تحضر شركة سبيس إكس لأكبر اكتتاب عام أولي في التاريخ خلال العام المقبل، عبر طرح أسهمها بهدف جمع أكثر من 30 مليار دولار، مرتكزة على تقييم الشركة بحوالي 1.5 تريليون دولار. وتهدف سبيس إكس وفق "بلومبيرغ" إلى استخدام بعض الأموال من الاكتتاب العام لتطوير مراكز بيانات فضائية، بما في ذلك شراء الرقائق اللازمة لتشغيلها. وتتعدى سبايس إكس بالاكتتاب المقبل ما حققته أرامكو السعودية خلال إدراجها القياسي عام 2019، والتي جمعت آنذاك 29 مليار دولار.

وقالت مصادر "بلومبيرغ" إن إدارة سبيس إكس ومستشاريها يسعون إلى إدراج أسهمها في البورصة في منتصف أو أواخر عام 2026. وقد يتغير موعد الاكتتاب العام الأولي بناءً على ظروف السوق وعوامل أخرى، وأشار أحد المصادر إلى أنه قد يتأجل إلى عام 2027.

وأدت خطط شركة سبيس إكس لطرح أسهمها للاكتتاب العام إلى ارتفاع أسهم شركات الفضاء الأخرى يوم الثلاثاء. وارتفعت أسهم شركة إيكوستار، التي وافقت على بيع تراخيص الطيف الترددي لشركة سبيس إكس، بنسبة تصل إلى 12% في نيويورك، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً خلال اليوم. كما واصلت شركة روكيت لاب، المتخصصة في النقل الفضائي، مكاسبها لتصل إلى 4.3%.

أفادت "بلومبيرغ" ووسائل إعلام أخرى يوم الجمعة بأن شركة سبيس إكس تدرس إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام في أواخر العام المقبل. وذكر أحد المصادر أن إيلون ماسك ومجلس إدارة الشركة قدّموا خلال الأيام الماضية خططاً متقدمة للإدراج وجمع التمويل، بما في ذلك تعيينات لشغل مناصب رئيسية وتحديد كيفية إنفاق رأس المال، وذلك بالتزامن مع إتمام سبيس إكس أحدث عملية بيع أسهم للمطلعين.

إن المسار الأسرع لشركة SpaceX نحو الأسواق العامة مدفوع جزئياً بقوة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink سريعة النمو، بما في ذلك وعدها بتقديم خدمة مباشرة للهواتف المحمولة، فضلاً عن تطوير صاروخها Starship المخصص للقمر والمريخ.

ومن المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات تبلغ حوالي 15 مليار دولار في عام 2025، وترتفع إلى ما بين 22 مليار دولار و24 مليار دولار في عام 2026، بحسب ما قال أحد الأشخاص، حيث ستأتي غالبية المبيعات من ستارلينك.

في طرحها الثانوي الحالي، حددت شركة سبيس إكس سعرًا للسهم الواحد يبلغ حوالي 420 دولارًا، مما يرفع قيمتها السوقية إلى ما يزيد عن 800 مليار دولار التي أُعلنت سابقًا، وفقًا لمصادر "بلومبيرغ". وتسمح الشركة لموظفيها ببيع أسهم بقيمة ملياري دولار تقريبًا، وستشارك سبيس إكس في إعادة شراء بعض الأسهم، بحسب مصدرين.

قال ماسك في منشور بتاريخ 6 ديسمبر على منصته للتواصل الاجتماعي X: "لقد حققت شركة SpaceX تدفقات نقدية إيجابية لسنوات عديدة وتقوم بعمليات إعادة شراء الأسهم بشكل دوري مرتين في السنة لتوفير السيولة للموظفين والمستثمرين".

وأضاف: "إن الزيادات في القيمة هي نتيجة للتقدم المحرز في مشروعي Starship و Starlink وتأمين طيف عالمي مباشر إلى الخلايا مما يزيد بشكل كبير من السوق المستهدف لدينا".

طرح المسؤولون التنفيذيون في شركة SpaceX مراراً وتكراراً فكرة فصل أعمال Starlink إلى شركة منفصلة ومتداولة علناً - وهو مفهوم اقترحته الرئيسة جوين شوتويل لأول مرة في عام 2020. ومع ذلك، شكك ماسك في التوقيت على مر السنين، وقال المدير المالي بريت جونسن في عام 2024 إن طرح أسهم ستارلينك للاكتتاب العام سيكون شيئًا سيحدث على الأرجح "في السنوات القادمة".