تحولت الأزمة السياسية بين الجارتين اللدودتين، باكستان وأفغانستان، إلى مأزق تجاري للسلع والبضائع الأفغانية التي اعتمدت بشكل رئيسي على السوق الباكستانية والمنافذ الحدودية للوصول إلى العالم الخارجي. كما أدى حرمان المستهلكين الباكستانيين من السلع الأفغانية الرخيصة إلى ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة.

والآن، تسابق أفغانستان الوقت لتنويع شركائها التجاريين، بعدما أدّى اشتباك حدودي دامٍ مع باكستان الشهر الماضي إلى تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. وتعيش الدولتان الجارتان في جنوب آسيا نزاعاً متصاعداً منذ سيطرة حركة طالبان على كابول عام 2021، إذ تتهم إسلام آباد الحكومة الأفغانية بإيواء مسلحين يقفون وراء هجمات عبر الحدود، وهي اتهامات تنفيها حكومة طالبان.

وتُعد باكستان الشريك التجاري الأكبر لأفغانستان، وهي دولة حبيسة دون منافذ بحرية، إذ تزوّدها بالأرز والأدوية والمواد الخام، بينما استوردت 45% من الصادرات الأفغانية في عام 2024، وفق بيانات البنك الدولي. لكن المشكلة أن أكثر من 70% من هذه الصادرات، وبقيمة 1.4 مليار دولار هي عبارة عن خضروات وفاكهة طازجة يمكن أن تتلف سريعا، وهو ما حدث عندما أغلقت باكستان حدودها، فتقطعت السبل بعشرات الشاحنات الأفغانية المحمّلة وداخلها منتجات متعفنة منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب تبادل إطلاق النار، قبل أن يدخل الجانبان في هدنة هشة. وتجاوزت الخسائر 100 مليون دولار لدى الطرفين، بينما تضرر نحو 25 ألف عامل حدودي وفق تقديرات الغرفة المشتركة للتجارة بين باكستان وأفغانستان التي تُعنى بتشجيع التجارة الثنائية.

البحث عن بدائل

ودعا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية، التجار الأسبوع الماضي إلى "توجيه تجارتهم نحو طرق بديلة بدلاً من باكستان". وحذّر برادر التجار من أن كابول لن تتدخل إذا استمر اعتمادهم على باكستان. وبخوف من مزيد من الاضطرابات، تتجه حكومة طالبان إلى تنويع خياراتها مع إيران وآسيا الوسطى وغيرها. وقال محمد يوسف أمين، رئيس غرفة التجارة في هرات غرب أفغانستان، إن التجارة مع إيران وتركمانستان ارتفعت بنسبة 60-70% منذ منتصف أكتوبر، كما أرسلت كابول شحنات من التفاح والرمان إلى روسيا للمرة الأولى الشهر الماضي. وتعتبر روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان.

وترغب قيادة طالبان في اعتراف دولي أوسع وجذب استثمارات خارجية، لكن العقوبات المفروضة على كبار مسؤوليها تجعل المستثمرين مترددين. وتُعد السوق الضخمة في الهند هدفاً جذاباً. فقد خفّضت شركة خطوط "آريانا" الأفغانية الحكومية أسعار الشحن إلى الهند، التي تضم 1.4 مليار نسمة، يوم الأحد الماضي. وبعد ذلك بيومين توجه وزير التجارة والصناعة الأفغاني إلى نيودلهي في زيارة رسمية.

ويقول طارق فرهادي، المحلل الاقتصادي والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي، إن "أفغانستان لديها الكثير من الفواكه والخضروات التي لا يمكن تخزينها لعدم توفر مخازن مبردة". وأضاف في حديثه لوكالة فرانس برس: "التصدير هو الحل الوحيد، وبسرعة قبل أن تفسد المنتجات".

وتروّج كابول لميناء تشابهار الإيراني بديلاً لموانئ جنوب باكستان، لكن فرهادي يشير إلى أنه أبعد وأكثر تكلفة ويواجه عقبات بسبب العقوبات الأميركية على طهران. وقال فرهادي: "من الأفضل للبلدين إنهاء هذه الحرب التجارية فهما بحاجة إلى بعضهما".

وتعتمد أفغانستان على السوق الباكستانية التي يبلغ تعدادها 240 مليون نسمة ومنافذها البحرية، بينما تراهن إسلام آباد على العبور التجاري عبر أفغانستان للوصول إلى آسيا الوسطى في تجارة الطاقة والنسيج. وتقول باكستان إن الإغلاق هدفه الحد من تسلل المسلحين، لكن اقتصادها يشعر بالضغوط أيضاً.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الباكستانية يوم الجمعة إلى أن إسلام آباد بلغت "حد الصبر" بعد الهجمات الأخيرة. وأضاف المتحدث طاهر حسين أنداربي في مؤتمر صحافي أسبوعي: "إما أن نُقتل أو نخاطر بالتجارة… هذا خيار صعب اتخذناه".

وفي بيشاور قرب الحدود، اختفت المنتجات الأفغانية تقريباً من الأسواق. فقد تضاعف سعر الطماطم إلى أكثر من 200 روبية للكيلوغرام، بينما ارتفع سعر العنب إلى أربعة أضعاف، وفق ما لاحظه مراسل وكالة فرانس برس. ويوم الاثنين، دعت الغرفة الباكستانية-الأفغانية المشتركة إسلام آباد للتحرك، محذّرة من ارتفاع التكاليف فيما ظلت الحاويات المتجهة إلى أفغانستان وآسيا الوسطى عالقة في الموانئ الباكستانية.

وقالت الغرفة إن كل حاوية تتكبد رسوماً يومية تتراوح بين 150 و200 دولار، مضيفة: "مع بقاء آلاف الحاويات عالقة، بات العبء الاقتصادي الإجمالي غير محتمل ويزداد يوماً بعد يوم". وينتظر سائق الشاحنة نعيم شاه (48 عاماً) في بلدة تشامان الحدودية محملاً بالسكر والزيوت المتجهة إلى أفغانستان. وأكد: "لم أتلق أي أجر منذ شهر. كل من أتصل به يقول إنه لا يوجد مال لأن الحدود مغلقة". وأضاف: "إذا لم تُفتح، فسنكون في حالة انهيار".

(فرانس برس، العربي الجديد)