أفضل 12 وظيفة لعامي 2025 و2026... فرص واعدة ورواتب مغرية

- تقرير "كارير فيتر" يسلط الضوء على 12 وظيفة مطلوبة بحلول 2026، تتنوع بين وظائف لا تتطلب شهادة جامعية وتلك التي يمكن العمل بها من المنزل، مع رواتب تتجاوز 100 ألف دولار سنوياً، وتتميز بمقاومتها للركود الاقتصادي. - تشمل الوظائف المطلوبة مجالات الرعاية الصحية، الإدارة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، مثل مساعدي الرعاية الصحية، محللي النظم، خبراء الأمن السيبراني، ومطوري التطبيقات، وتتطلب مؤهلات متنوعة من التدريب القصير إلى الشهادات الجامعية. - مع التحول نحو التكنولوجيا والطاقة النظيفة، تزداد الحاجة إلى خبراء الطاقة المتجددة ومطوري التطبيقات، مع رواتب تصل إلى 160 ألف دولار سنوياً، ويزداد الطلب على مديري التسويق الرقمي وخبراء تحليل البيانات الضخمة.

مع اقتراب عام 2026، تتجه الأنظار إلى الوظائف التي ستشهد أكبر طلب في سوق العمل العالمي، وفقاً لتقرير صادر عن منصة "كارير فيتر" (CareerFitter) المتخصصة. ويكشف التقرير عن 12 وظيفة تعتبر الأكثر نمواً والأعلى توظيفاً، بعضها لا يتطلب شهادة جامعية، وبعضها يوفر إمكانية العمل من المنزل، فيما تتجاوز رواتب البعض الآخر 100 ألف دولار سنوياً.

ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الوظائف مقاومة للركود الاقتصادي، وبعضها لا يحتاج إلى استثمار كبير في التعليم، ما يجعلها خيارات مثالية للباحثين عن الاستقرار المهني والدخل المرتفع.

1 - مساعدو الرعاية الصحية والشخصية (Home Health and Personal Care Aides)

متوسط الراتب حتى 44 ألف دولار سنوياً. الوصف: تقديم الدعم اليومي والرعاية الصحية الأساسية للمرضى في المنازل. المؤهلات: لا تُشترَط شهادة جامعية، تدريب قصير في الإسعافات والرعاية.

2 - المديرون العامون ومديرو العمليات (General and Operations Managers)

الراتب يصل إلى 239 ألف دولار سنوياً. الوصف: الإشراف على العمليات اليومية للشركات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. المؤهلات: خبرة إدارية، مهارات قيادية، غالباً شهادة جامعية في الإدارة أو الأعمال.

3 - الممرضون الممارسون والممرضون المتنقلون (Nurse Practitioners and Traveling Nurses)

الراتب يتجاوز 100 ألف دولار سنوياً. الوصف: تقديم خدمات طبية متقدمة، غالباً في مناطق مختلفة. المؤهلات: شهادة في التمريض، ترخيص مهني، خبرة عملية.

4 - محللو النظم ومهندسو قواعد البيانات (Systems Analysts and Database Architects)

الراتب بين 98 ألفاً و151 ألف دولار سنوياً. الوصف: تصميم أنظمة المعلومات وقواعد البيانات للشركات وتحسينها. المؤهلات: شهادة في علوم الحاسوب أو تقنية المعلومات، خبرة تقنية.

5 - خبراء الأمن السيبراني ومهندسو الشبكات (Cybersecurity Specialists and Network Engineers)

الراتب حتى 168 ألف دولار سنوياً. الوصف: حماية البيانات من الهجمات الإلكترونية وبناء شبكات آمنة. المؤهلات: شهادة تقنية، خبرة في الأمن السيبراني، شهادات احترافية مثل CISSP.

6 - وظيفة علماء البيانات والمبرمجون (Data Scientists and Software Developers)

الراتب قد يصل إلى 155 ألف دولار سنوياً. الوصف: تحليل البيانات الضخمة وتطوير البرمجيات والتطبيقات. المؤهلات مهارات برمجة، خبرة في التحليل الإحصائي، شهادة وظيفة هذا المجال في علوم البيانات أو البرمجة.

7 - محللو السوق والباحثون (Market Research Analysts)

الراتب نحو 68 ألف دولار سنوياً. الطلب على هذه الوظائف يرتفع مع توسع الشركات في دراسة سلوك المستهلكين. الوصف: دراسة اتجاهات السوق وسلوك المستهلكين لتوجيه القرارات التجارية. المؤهلات: شهادة في التسويق أو الاقتصاد، مهارات تحليلية قوية.

8 - خبراء الطاقة المتجددة (Renewable Energy Specialists)

الراتب بين 70 ألفاً و120 ألف دولار سنوياً. مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، هذه الوظائف تشهد نمواً كبيراً. الوصف: تطوير حلول الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح. المؤهلات: شهادة في الهندسة أو الطاقة، معرفة بالتقنيات المستدامة.

9 - مطورو تطبيقات الهواتف الذكية (Mobile App Developers)

الراتب حتى 140 ألف دولار سنوياً. الطلب مستمر بفضل توسع سوق التطبيقات والخدمات الرقمية. الوصف: تصميم تطبيقات الهواتف الذكية لأنظمة iOS وAndroid وتطويرها. المؤهلات: خبرة في لغات البرمجة مثل Java وSwift، شهادة تقنية.

10 - خبراء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI and Machine Learning Specialists)

الراتب يصل إلى 160 ألف دولار سنوياً. هذه وظيفة تعتبر من الأكثر طلباً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. الوصف: تطوير أنظمة ذكية تعتمد على الخوارزميات والتعلم الآلي. المؤهلات شهادة في علوم الحاسوب، خبرة في الذكاء الاصطناعي، مهارات رياضية متقدمة.

11 - مديرو التسويق الرقمي (Digital Marketing Managers)

الراتب نحو 135 ألف دولار سنوياً. ومع توسع التجارة الإلكترونية، يزداد الطلب على هذه المهارات. الوصف: إدارة الحملات التسويقية عبر الإنترنت وتحليل الأداء الرقمي. المؤهلات: شهادة في التسويق أو إدارة الأعمال، خبرة في أدوات التسويق الرقمي.

12 - خبراء تحليل البيانات الضخمة (Big Data Analysts)

الراتب بين 110 آلاف و150 ألف دولار سنوياً. دورهم أساسي في مساعدة الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية. الوصف: معالجة كميات هائلة من البيانات وتحليلها لدعم القرارات الاستراتيجية. المؤهلات مهارات في قواعد البيانات، خبرة في أدوات التحليل مثل Hadoop وSpark.