أفضل 10 وظائف ومهن برواتب عالية في 2025... فتّش عن الذكاء الاصطناعي

- في عام 2025، شهد سوق العمل تحولًا نحو المهن التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، حيث تصدرت مهن مثل مهندس الذكاء الاصطناعي والمدير التقني التنفيذي وعالم البيانات قائمة الأعلى أجرًا، بمتوسط رواتب تتراوح بين 131,800 و201,500 دولار. - مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، أصبحت المهارات التقنية ضرورية، حيث يزداد الطلب على مهن مثل مطوّر البلوك تشين ومدير الأمن السيبراني، بمتوسط رواتب 146,000 و151,000 دولار، لدورها في حماية وتصميم الأنظمة الرقمية. - رغم الثورة الرقمية، تحتفظ المهن التقليدية مثل الجراحة بمكانتها، حيث يحصل الجراحون على أعلى متوسط راتب سنوي يبلغ 265,500 دولار، بجانب مهن هندسة البترول والمصرفية الاستثمارية.

لم يعد السعي وراء وظائف مضمونة هو المعيار في عالم العمل الحديث، بل تحوّل المشهد في عام 2025 إلى سباق عالمي نحو المهن الأعلى دخلا والأكثر ارتباطا بالتكنولوجيا. وتُظهر بيانات حديثة نشرها موقع لينكدإن (LinkedIn)، نقلتها جامعة "نيكسفورد" (Nexford) الأميركية، أنّ التحولات الرقمية، وخصوصا انفجار تقنيات الذكاء الاصطناعي متزايدة الانتشار، دفعت بعدد من الوظائف والمهن الجديدة إلى صدارة قائمة الوظائف الأعلى أجرا في العالم، في حين حافظت المهن الطبية والهندسية التقليدية على مكانتها بفضل الطلب المستمر والاستثمار الكبير في قطاعَي الصحة والطاقة.

ويبدو أن اقتصاد المعرفة بات الممر الإجباري لكل من يسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي في السنوات المقبلة، إذ لم تعد الشهادات وحدها كافية، بل أصبحت المهارات التقنية والتخصصات الدقيقة هي بوابة الرواتب السخية التي تتجاوز أحيانا 200 ألف دولار سنويا. وفي ما يلي القائمة التي أوردتها جامعة "نيكسفورد" قبل يومين على موقعها الإلكتروني استنادا إلى بيانات لينكدإن:

1 - مهندس الذكاء الاصطناعي (AI Architect)

يتصدر هذا التخصص قائمة المهن الأعلى أجرا لعام 2025، بمتوسط راتب سنوي يبلغ نحو 131,800 دولار في الولايات المتحدة. ويُعَدّ مهندس الذكاء الاصطناعي العقل المدبّر وراء الأنظمة الذكية التي تغيّر وجه العالم، من المساعدات الافتراضية إلى أنظمة القيادة الذاتية. تتطلب وظائف هذا المجال خلفية متينة في علوم الحاسوب والرياضيات وتعلّم الآلة، إلى جانب مهارات تحليلية وإبداعية متقدمة. ويُتوقّع أن تتضاعف فرص العمل في هذا القطاع خلال الأعوام الخمسة المقبلة مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء.

2 - المدير التقني التنفيذي (Chief Technology Officer)

بمتوسط راتب سنوي يناهز 201,500 دولار، يُعتبر المدير التقني أحد أهم الأعمدة في الشركات الكبرى. فهو المسؤول عن رسم الرؤية التقنية للمؤسسة وضمان توافقها مع الأهداف التجارية. وتُطلب في هذا المنصب خبرة طويلة في البرمجة والبنى التحتية السحابية والأمن السيبراني، إضافة إلى مهارات قيادية عالية. وقد بات هذا الدور محوريا مع انتقال معظم الشركات إلى الاقتصاد الرقمي وتحوّل التكنولوجيا إلى ركيزة أساسية للنمو.

3 - عالم البيانات (Data Scientist)

في عصر البيانات الضخمة، يُنظر إلى عالم البيانات بوصفه منجمَ الذهب الحديث. ويحصل هؤلاء على متوسط راتب يبلغ 156,000 دولار سنويا، وتتمثل مهمتهم في تحليل كميات هائلة من المعلومات لتحويلها إلى قرارات استراتيجية. هذا التخصص يجمع بين الإحصاء والبرمجة والذكاء الاصطناعي، ويُعد من أكثر المهن طلبا في مجالات المال والتسويق والرعاية الصحية.

4 - مطوّر البلوك تشين (Blockchain Developer)

مع توسّع العملات الرقمية واستخدام تقنيات السجلات الموزعة، أصبح مطوّرو البلوك تشين من أكثر المبرمجين ندرة والأعلى أجرا، إذ يبلغ متوسط راتبهم 146,000 دولار سنويا. هؤلاء يعملون في وظائف عليا ويصممون الأنظمة اللامركزية والعقود الذكية التي تشكّل العمود الفقري للثقة الرقمية في المستقبل.

يتصدر المهندس المعماري في الذكاء الاصطناعي (AI Architect) قائمة المهن الأعلى أجراً لعام 2025، بمتوسط راتب سنوي يناهز 131,800 دولار في الولايات المتحدة

5 - مدير الأمن السيبراني (Cybersecurity Manager)

في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية عالميا، أصبح الأمن الرقمي خط الدفاع الأول للشركات. ويحصل مديرو الأمن السيبراني على متوسط دخل يبلغ 151,000 دولار سنويا، ويتولون حماية الأنظمة من الاختراقات وضمان الامتثال للمعايير الدولية. والطلب على هذا التخصص ازداد مع توسع العمل عن بُعد واعتماد المؤسسات على الحوسبة السحابية.

6 - الجرّاح (Surgeon)

رغم الثورة الرقمية، ما زالت المهن الطبية تحتفظ بمكانتها المرموقة. ويحصل الجرّاحون على متوسط راتب سنوي يصل إلى 265,500 دولار، وهو الأعلى في القائمة. ويحتاج هذا المسار إلى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب، لكنه يظل من أكثر المهن استقرارا في سوق العمل. ووفقا لمكتب الإحصاءات العمالية الأميركي، سيشهد قطاع الرعاية الصحية نموا بنسبة 13% حتى عام 2031، أي ما يعادل مليوني فرصة عمل جديدة.

7 - مدير هندسة البرمجيات (Software Engineering Manager)

بمتوسط دخل يبلغ 156,000 دولار سنويا، يجمع هذا المنصب بين المهارة التقنية والإدارة. ويشرف مدير البرمجيات على فرق التطوير ويضمن تسليم المشاريع في الوقت المحدد بجودة عالية. وهذا الدور حيوي في شركات التكنولوجيا الناشئة والعملاقة على حدّ سواء.

8 - مهندس البترول (Petroleum Engineer)

رغم الحديث المتكرر عن "نهاية عصر النفط"، ما زالت مهنة هندسة البترول واحدة من الأعلى أجرا، إذ يبلغ متوسط الراتب نحو 128,000 دولار. وتتطلب هذه المهنة خبرة في الجيولوجيا والفيزياء وتقنيات الحفر والاستخراج، وهي من أهم الوظائف في دول الخليج التي تعتمد على الاقتصاد النفطي.

9 - المصرفي الاستثماري (Investment Banker)

يرتبط هذا المنصب بعالم المال والأعمال، حيث يعمل المصرفيون الاستثماريون على إدارة الصفقات الكبرى وعمليات الدمج والاستحواذ. ويبلغ متوسط راتبهم 144,000 دولار سنويا، لكنه قد يتضاعف مع المكافآت والحوافز. وهي مهنة تحتاج إلى أعصاب فولاذية، ساعات عمل طويلة، وذكاء مالي حاد.

10 - وظائف مهندسي الفضاء (Aerospace Engineer)

مع تسارع مشاريع السفر إلى الفضاء التجاري التي يقودها أمثال إيلون ماسك وريتشارد برانسون، ارتفع الطلب على مهندسي الفضاء الذين يصممون الطائرات والمركبات الفضائية. ويبلغ متوسط رواتبهم نحو 140,000 دولار سنويا، ويُتوقّع أن يشهد القطاع نموا مطّردا خلال العقد المقبل.