أفضل 10 استثمارات منخفضة المخاطر في عام 2025

- يبحث الأفراد والمستثمرون الصغار عن استثمارات آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع التضخم، حيث يقدم موقع "بنك رايت" قائمة بأفضل عشرة استثمارات منخفضة المخاطر لعام 2025. - تشمل الاستثمارات الآمنة حسابات التوفير ذات العائد المرتفع، وصناديق أسواق المال، وشهادات الإيداع قصيرة الأجل، وسندات الخزانة الأميركية، وتوفر عوائد ثابتة أو مرونة في استخدام الأموال. - تتضمن الاستثمارات الأخرى السندات الشركاتية والأسهم الموزعة للأرباح، وتوفر عوائد أعلى أو دخل منتظم، لكنها تحمل مخاطر مثل تعثر الشركات أو تغيرات السوق.

في عالم مالي يشهد تقلبات متواصلة وضبابية في التوقعات الاقتصادية، بات البحث عن استثمارات آمنة أولوية لكثير من الأفراد والمستثمرين الصغار. فمع ارتفاع معدلات التضخم وتقلب أسعار الفائدة وتراجع الثقة في الأسواق، يسعى كثيرون إلى حلول تحافظ على أموالهم وتوفر في الوقت نفسه عائداً مستقراً ولو كان محدوداً. لكن القاعدة المعروفة في عالم المال تبقى ثابتة: كلما قلّت المخاطر، انخفضت الأرباح المحتملة. لذا، فإن هذه الخيارات تُعد مثالية لمن يرغب في الحفاظ على رأس ماله أو تأمين مصدر دخل ثابت، أكثر من أولئك الذين يلاحقون مكاسب كبيرة وسريعة.

وفي ما يلي قائمة بأفضل عشرة استثمارات منخفضة المخاطر لعام 2025، بحسب تصنيف جديد لموقع "بنك رايت" (Bankrate.com)، وهو من أبرز المنصّات المالية الأميركية المتخصّصة في تقديم المعلومات والتحليلات حول البنوك والاستثمار والتمويل الشخصي. أُسّس في أوائل التسعينيات، ويُعدّ اليوم مصدراً موثوقاً للمقارنات بين أسعار الفائدة على القروض وحسابات التوفير وبطاقات الائتمان والاستثمارات، كما يعتمد عليه ملايين المستخدمين في الولايات المتحدة والعالم لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، إذ يجمع بين التحليل الصحافي والبيانات الاقتصادية الدقيقة بأسلوب مبسّط وواضح.

1 - حسابات التوفير ذات العائد المرتفع (High-Yield Savings Accounts)

قد لا تُعدّ هذه الحسابات "استثماراً" بالمعنى التقليدي، لكنها توفّر وسيلة آمنة لتحقيق عائد ثابت على الأموال المودعة. لماذا تستثمر فيها؟ لأنها مضمونة تماماً، إذ تغطّيها مؤسسة التأمين الفيدرالية الأميركية (FDIC) حتى 250 ألف دولار لكل حساب. المخاطر: الخطر الوحيد تقريباً هو التضخّم الذي قد يقلّل من القوة الشرائية لعوائدك مع مرور الوقت.

2 - صناديق أسواق المال (Money Market Funds)

تضمّ هذه الصناديق مزيجاً من شهادات الإيداع والسندات قصيرة الأجل وأدوات الدين منخفضة المخاطر. لماذا تستثمر فيها؟ لأنها توفّر فائدة شهرية منتظمة وسيولة عالية تسمح بسحب الأموال في أي وقت دون غرامة. المخاطر: قيمتها عادة مستقرة عند دولار واحد للوحدة، لكنها ليست مؤمّنة من FDIC، رغم أنّها تُعد من أكثر الأدوات استقراراً في السوق.

3 ـ شهادات الإيداع قصيرة الأجل (Short-Term Certificates of Deposit)

تُعتبر خياراً مثالياً لمن يرغب في ربح فائدة ثابتة خلال فترة قصيرة. لماذا تستثمر فيها؟ لأنها تقدّم معدل فائدة مضموناً طالما لم تُسحب الأموال قبل انتهاء المدة. المخاطر: السحب المبكر قد يؤدي إلى خسارة جزء من الفوائد أو غرامة مالية، كما أنّك قد تخسر فرصة الحصول على فائدة أعلى إن ارتفعت الأسعار مستقبلاً.

4 - حسابات إدارة النقد (Cash Management Accounts)

تقدّمها عادة شركات الوساطة المالية وتجمع بين ميزات الحساب الجاري وحساب التوفير. لماذا تستثمر فيها؟ لأنها تمنحك فائدة تنافسية مع مرونة استخدام الأموال في أي وقت، بل وتحوّل النقد غير المستخدم تلقائياً إلى صندوق سوق مال عالي العائد. المخاطر: معدلات الفائدة متغيّرة وغير مضمونة، كما أنّ الأموال لا تتمتع عادة بتأمين حكومي مباشر مثل حسابات التوفير البنكية.

5 - سندات الخزانة الأميركية وسندات الحماية من التضخم (Treasurys & TIPS)

تُعدّ هذه الأوراق المالية من أكثر الاستثمارات أماناً في العالم كونها مضمونة من الحكومة الأميركية. لماذا تستثمر فيها؟ لأنها سائلة ويمكن بيعها أو الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق مع ضمان رأس المال. المخاطر: إذا بعتها قبل موعد الاستحقاق في فترة ارتفاع أسعار الفائدة، فقد تنخفض قيمتها السوقية مؤقتاً.

6 - السندات الشركاتية (Corporate Bonds)

تصدرها الشركات الكبرى لتمويل أنشطتها، وتمنح المستثمر فائدة ثابتة. لماذا تستثمر فيها؟ لأنها توفّر عائداً أعلى من سندات الحكومة، خصوصاً عند شراء سندات من شركات قوية مالياً. المخاطر: في حال تعثّرت الشركة، قد تتأثر قدرتها على دفع الفوائد أو إعادة رأس المال، رغم أنّ حاملي السندات يُفضَّلون على المساهمين في حال الإفلاس.

7 - الأسهم الموزّعة للأرباح (Dividend-Paying Stocks)

رغم أنّ الأسهم بطبيعتها محفوفة بالمخاطر، فإنّ الشركات التي توزّع أرباحاً دورية تُعدّ أكثر استقراراً. لماذا تستثمر فيها؟ لأنها تجمع بين الدخل المنتظم من الأرباح وفرصة ارتفاع سعر السهم مع الوقت. المخاطر: في حال تراجع أداء الشركة أو خسرت أرباحها، قد تُلغى التوزيعات، ما يؤثّر سلباً في سعر السهم.

8 - استثمارات الأسهم الممتازة (Preferred Stocks)

تجمع بين خصائص السندات والأسهم العادية، وتُعتبر "أوراقاً هجينة". لماذا تستثمر فيها؟ لأنها تمنح توزيعات نقدية منتظمة تُدفَع قبل أرباح الأسهم العادية. المخاطر: يمكن أن تعلّق الشركة هذه التوزيعات مؤقتاً في بعض الظروف، كما تتأثّر قيمتها بتغيّر أسعار الفائدة في السوق.

9 - حسابات سوق المال البنكية (Money Market Accounts)

تشبه إلى حد كبير حسابات التوفير، لكنّها تمنح عادة معدلات فائدة أعلى مقابل حد أدنى أعلى للإيداع. لماذا تستثمر فيها؟ لأنها مؤمّنة من FDIC وتتيح الوصول السهل إلى الأموال، مع عوائد أفضل من الحسابات العادية. المخاطر: العائد قد لا يواكب التضخّم، ما يقلّل من القيمة الفعلية للنقود بمرور الوقت.

10 - المعاشات الثابتة (Fixed Annuities)

هي عقود مالية مع شركات التأمين تضمن لك دخلاً ثابتاً لفترة محددة أو مدى الحياة مقابل مبلغ يُدفع مقدماً. لماذا تستثمر فيها؟ لأنها توفّر مصدر دخل مضموناً في التقاعد، مع إمكان تنمية رأس المال بشكل مؤجّل ضريبياً. المخاطر: العقود معقّدة وصعبة الفسخ، وغالباً ما تفرض غرامات مرتفعة عند الانسحاب المبكر، كما أن ارتفاع التضخّم قد يقلّل من جاذبية العائد الثابت على المدى الطويل.