أفضل 10 أسهم أوروبية للاستثمار في 2026 لتفادي الفقاعات

- في ظل تقلبات الأسواق العالمية، يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة لعام 2026، حيث شهدت قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا تذبذبات كبيرة، بينما صمدت قطاعات البنوك والدفاع والصناعة الثقيلة. - أصدر بنك أوف أميركا تقرير "25 for 2026" الذي يحدد الأسهم الأوروبية الأكثر جاذبية، مشيراً إلى شركات مثل "إيه إس إم إل"، "إيرباص"، و"إس إيه بي" كخيارات استثمارية قوية. - تشمل القائمة أيضاً شركات مثل "توتال إنيرجيز"، "أسترازينيكا"، و"سيمنس"، التي تتميز بنماذج أعمال قوية وقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.

يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة للاستثمار في عام 2026 بعد تقلبات عام 2025 التي أربكت الأسواق العالمية، إذ راهن مستثمرون على الطاقة فواجهوا تذبذب أسعار النفط، بينما خابت آمال آخرين في بعض أسهم التكنولوجيا مع تصحيحات مفاجئة في التقييمات. وفي المقابل، صمدت قطاعات مثل البنوك والدفاع والصناعة الثقيلة دون أن يمنح ذلك ضمانة للمستقبل. ولتفادي مفاجآت الفقاعات أو الانعطافات الحادة، قدم بنك أوف أميركا (Bank of America)، تقريره الاستثماري المعروف باسم "25 for 2026" الصادر أمس، الذي يحدد الأسهم الأوروبية الأكثر صلابة وجاذبية لعام 2026 مع التأكيد أنّ أي تطورات جيوسياسية غير محسوبة قد تعيد رسم المشهد بالكامل.

إليكم قائمة بنك أوف أميركا لأفضل 10 أسهم أوروبية في 2026:

1. "إيه إس إم إل" (ASML)

يضع بنك أوف أميركا سهم الشركة الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق بفيلدهوفن "إيه إس إم إل" (ASML) في صدارة اختياراته الأوروبية نظراً لموقعها الاحتكاري الفريد في سلسلة تصنيع أشباه الموصلات، إذ لا توجد شركة أخرى قادرة على توفير تقنيات الطباعة الضوئية المتقدمة المستخدمة في إنتاج الرقائق الأكثر تطوراً.

وجعل هذا الموقع الشركة غير مرتبطة فقط بدورة الطلب الحالية بل بالبنية التحتية للتكنولوجيا العالمية على المدى الطويل وهو ما منح سهمها طابعاً استراتيجياً أكثر منه دورياً. ويرى البنك أن أي تباطؤ مرحلي في القطاع لا يلغي قوة النمو الهيكلي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

2. إيرباص (Airbus)

يعتبر بنك أوف أميركا أنّ إيرباص أحد أعمدة الصناعة الأوروبية الثقيلة في 2026، إذ يستند التفاؤل إلى تحسن واضح في الهوامش التشغيلية خاصة في طائرات الممر الواحد من عائلة "أي 320 نيو"، إضافة إلى تحسن مزيج المبيعات لصالح الطرازات الأعلى ربحية، كما يراهن البنك على استقرار سلاسل التوريد بعد سنوات من الاضطرابات، ما يسمح بزيادة وتيرة التسليمات تدريجياً ومنْح السهم رؤية أوضح للربحية مقارنة بالسنوات الماضية.

3. "إس إيه بي" (SAP)

تأتي الشركة الألمانية المتخصّصة في برمجيات الأعمال بفالدورف "إس إيه بي" (SAP) ضمن اختيارات بنك أوف أميركا باعتبارها حجر الزاوية في برمجيات المؤسسات الأوروبية، إذ تعتمد الشركة على قاعدة عملاء ضخمة وعقود طويلة الأجل تقلل من تقلب الإيرادات. ويرى البنك أن استمرار التحول الرقمي لدى الشركات الصناعية والخدمية يمنح "إس إيه بي" قدرة على تحقيق نمو مستقر مع تحسن تدريجي في الهوامش ما يجعلها مزيجاً بين سهم دفاعي وسهم نمو معتدل.

4. توتال إنيرجيز (TotalEnergies)

اختيار شركة الطاقة توتال إنيرجيز يعكس رؤية بنك أوف أميركا لشركات الطاقة التي تمتلك نماذج أعمال متنوعة وقادرة على توليد السيولة حتّى في بيئة نفط ضعيفة نسبياً، إذ لا يعتمد السهم فقط على أسعار الخام بل على سلة أخرى من الأنشطة مثل الكهرباء والغاز والطاقة المتجدّدة. ويرى التقرير أن هذا التنوع يمنح الشركة قدرة أفضل على الصمود مقارنة بشركات طاقة تقليدية أكثر ارتباطاً بدورة النفط.

5. أسترازينيكا (AstraZeneca)

يمنح بنك أوف أميركا الشركة البريطانية العالمية في الصناعات الدوائية "أسترازينيكا" مكانة متقدمة ضمن قائمته باعتبارها مثالاً للسهم الدفاعي عالي الجودة، إذ تمتلك الشركة محفظة أدوية قوية وخطّ أنابيب بحثياً يضمن استمرارية النمو، ويشير التقرير إلى أن القطاع الصحي يبقى من أقل القطاعات تأثراً بالتقلبات الاقتصادية ما يجعل السهم أداة توازن داخل المحافظ الاستثمارية.

6. سيمنس (Siemens)

يمثل سهم المجموعة الألمانية للصناعة والهندسة بميونيخ "سيمنس" الرهان على تحديث الصناعة والبنى التحتية، إذ تجمع الشركة بين الأتمتة الصناعية والرقمنة والهندسة المتقدمة ويرى البنك أن هذه المجالات ستكون في قلب الاستثمارات الأوروبية خلال السنوات المقبلة سواء في المصانع أو شبكات النقل والطاقة.

7. "يو بي إس" (UBS)

وجود المصرف السويسري لإدارة الثروات "يو بي إس" (UBS) ضمن القائمة يعكس ثقة بنك أوف أميركا في نماذج إدارة الثروات العالمية التي تستفيد من التقلبات بدلاً من أن تتضرّر منها، ويرى التقرير أن الحجم الدولي للبنك وقوة علامته التجارية يمنحانه قدرة على جذب الأصول حتى في فترات عدم اليقين.

8. "رولز رويس" (Rolls-Royce)

يعتبر بنك أوف أميركا أن الشركة البريطانية المتخصّصة في صناعة السيارات ومحركات الطائرات "رولز رويس" تستفيد من التعافي التدريجي للطيران العالمي خاصة عبر نموذج أعمال يعتمد على عقود الصيانة طويلة الأجل لمحركات الطائرات عريضة البدن ما يوفر رؤية أوضح للتدفقات النقدية مقارنة بدورات الطيران السابقة.

9. سيمنس إنيرجي (Siemens Energy)

يعكس إدراج الشركة الألمانية المتخصّصة في معدات وشبكات الطاقة "سيمنس إنيرجي" تركيز التقرير على التحول الطاقي الأوروبي، إذ تحتاج القارة إلى تحديث شبكات الكهرباء والتوليد ويرى البنك أن هذه الاستثمارات الهيكلية تمنح الشركة دوراً محورياً في السنوات المقبلة.

10. "آر دبليو إي" (RWE)

تأتي الشركة الألمانية للطاقة وتطوير المشاريع "آر دبليو إي" ضمن اختيارات بنك أوف أميركا باعتبارها لاعباً رئيسياً في أمن الطاقة الأوروبي مع حضور قوي في توليد الكهرباء والمشاريع طويلة الأجل، ما يمنح أسهم الشركة طابعاً استراتيجياً في 2026.