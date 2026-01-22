أفضل وأسوأ شركات الطيران الأميركية لعام 2025

- تصدرت "ساوث ويست" تصنيف "وول ستريت جورنال" كأفضل شركة طيران أميركية لعام 2025 بفضل قلة شكاوى الركاب، وأدنى معدلات تأخير، ومعدل إلغاء رحلات 0.84%. - جاءت "أليجانت" في المركز الثاني بأفضل معدل إلغاء رحلات، بينما تراجعت "دلتا" إلى المركز الثالث بسبب ارتفاع الإلغاءات وتأخيرات المدرجات. "سبيريت" تحسنت من المركز الثامن إلى الخامس. - سجلت "أميركان إيرلاينز" أعلى معدل إلغاءات بنسبة 2.2%، و"فرونتير" تراجعت في الأداء، بينما "يونايتد" سجلت أسوأ أداء في التعامل مع الأمتعة.

لم يكن 2025 عاماً عادياً لأداء شركات الطيران الأميركية، من إلغاء الرحلات الجوية وتأخيرها ونقص مراقبي الحركة الجوية إلى أعطال تقنية وضغوط تشغيلية غير مسبوقة. ومع ذلك، لم تكن جميع الشركات على القدر نفسه من الأداء. ففي عام وصفه أحد كبار التنفيذيين بأنه "سقوط نيازك متتالية"، برزت شركات نجحت في إدارة الأزمات، فيما غرقت أخرى في أسوأ نتائجها منذ سنوات. وفي تقرير حصري لصحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، أوردت تصنيفاً للأفضل والأسوأ أداء على مستوى شركات الطيران الأميركية لعام 2025. فماذا جاء فيه؟

الأفضل أداء بين شركات الطيران الأميركية

توّج تصنيف "وول ستريت جورنال" شركة "ساوث ويست" (Southwest Airlines) على أنها كانت الأفضل عام 2025، فقد حسمت الصدارة بوضوح، متربعة على رأس تصنيف الصحيفة السنوي لشركات الطيران الأميركية، للمرة الأولى منذ عام 2020، ومنهية هيمنة "دلتا إيرلاينز" (Delta) التي دامت أربع سنوات متتالية. ورغم عدم تصدرها كل المؤشرات، فإن أداء "ساوث ويست" كان متماسكاً على امتداد جميع المعايير التشغيلية، وهو ما صنع الفارق.

أما نقاط القوة الأساسية التي استندت إليها الصحيفة في تصنيف هذه الشركة بالمرتبة الأولى، أنها تميزت بعدة أمور: أقل عدد شكاوى من الركاب، أدنى معدلات تأخير على مدرجات المطارات، ثاني أفضل شركة في الالتزام بمواعيد الوصول، ثاني أقل شركة في إلغاء الرحلات، فضلاً عن أن معدل إلغاء الرحلات لم يتجاوز 0.84%، وهو من الأدنى في القطاع.

وهذا الأداء جاء على الرغم من تغييرات جذرية داخل الشركة، شملت تقليص القوى العاملة الإدارية بنسبة 15%، وإطلاق رحلات ليلية، وفرض رسوم على الأمتعة المسجلة للمرة الأولى، وهي خطوات أثارت جدلاً لكنها لم تنعكس سلباً على جودة التشغيل.

"أليجانت الثانية" بين شركات الطيران... و"دلتا" تتراجع

وقد حلّت شركة أليجانت (Allegiant) في المركز الثاني، مدفوعة بأفضل معدل إلغاء رحلات في السوق بلغ 0.55%، وأداء قوي في ملف الأمتعة، وعدم إنزال الركاب قسراً. غير أن ضعفها في الالتزام بالمواعيد والتأخيرات الطويلة منعها من المنافسة على الصدارة.

أما "دلتا"، التي لطالما تصدرت التصنيفات، فاكتفت بالمركز الثالث. ورغم احتفاظها بلقب الأكثر التزاماً بالمواعيد، فإن ارتفاع الإلغاءات وتأخيرات المدرجات وقفزة الشكاوى بعد أزمة تقنية صيف 2024، كلفتها التراجع في الترتيب.

الأسوأ أداء بين شركات الطيران الأميركية

تشير "وول ستريت جورنال" في تقريرها الصادر اليوم، أن عام 2025 كان من الأصعب في تاريخ أميركان إيرلاينز (American) الحديث. فقد تصدرت الشركة قائمة الإلغاءات بمعدل 2.2%، وهو الأعلى بين جميع الشركات المشمولة بالتصنيف.

أما المؤشرات السلبية التي اعترت أداءها فكانت لافتة، وشملت الآتي: أسوأ معدل إلغاء رحلات، غياب شبه كامل عن المراكز المتقدمة في أي فئة، أفضل ترتيب لها لم يتجاوز المركز السادس في أي مؤشر، فضلاً عن أنه على الرغم من تبرير الأداء بعوامل الطقس والضغط على مطاراتها الرئيسية، فإن النتائج عكست أزمة تشغيلية عميقة أكثر منها ظرفاً عابراً.

"فرونتير" إلى القاع مجدداً

هذا وشاركت فرونتير أميركان (Frontier) المركز الأخير، في عودة متكررة إلى ذيل الترتيب. فقد حلّت في المرتبة الأخيرة في أربع فئات من أصل سبع، ولم تسجل أي تحسّن يُذكر، وسط اضطرابات إدارية وتغير مفاجئ في القيادة التنفيذية.

وبين الأعلى والأدنى، وبالرغم من خضوعها لإجراءات إفلاس، سجلت "سبيريت إيرلاينز" أكبر قفزة إيجابية، منتقلة من المركز الثامن إلى الخامس، مع تحسّن ملحوظ في الإلغاءات والالتزام بالمواعيد.

كما تصدّرت يونايتد إيرلاينز (United) قائمة أسوأ أداء في التعامل مع الأمتعة، بمعدل فقدان تجاوز المتوسط القطاعي بكثير، علماً أن الفجوة بين الشركات لا تزال واسعة، إذ تفصل أكثر من 12 نقطة بين المركزين الرابع والخامس في التقييم العام، على سبيل المثال لا الحصر.