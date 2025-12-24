أفضل رئيس تنفيذي في 2025... راينميتال تتصدر

- شهد عام 2025 اضطرابات اقتصادية عالمية مع عودة الحروب التجارية والصراع التكنولوجي بين الصين والغرب، مما زاد الضغوط على الرؤساء التنفيذيين لتحويل الابتكارات إلى أرباح. - اعتمدت مجلة الإيكونوميست في تقييمها لأفضل الرؤساء التنفيذيين على أداء الشركات ضمن مؤشر S&P 1200، مع التركيز على العائد الفائض للمساهمين واستبعاد من لم يمضوا ثلاث سنوات في مناصبهم. - توج أرمين بابيرغر كأفضل رئيس تنفيذي لعام 2025 بفضل تحقيق عائد للمساهمين بلغ 158%، بينما استبعد آخرون بسبب ضعف الأداء المالي أو مخاوف الحوكمة.

كان عام 2025 واحداً من أكثر الأعوام اضطراباً في تاريخ الاقتصاد العالمي الحديث، وهو اضطراب لم يقتصر على الأسواق أو المؤشرات، بل امتدّ مباشرة إلى غرف القيادة التنفيذية في كبريات الشركات العالمية. فعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت شبح الحروب التجارية، ودفعت إلى سياسات اقتصادية متقلبة، في وقت احتدم فيه الصراع التكنولوجي بين الصين والغرب، وتزايدت الضغوط لتحويل الطفرة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، لا مجرد وعود استثمارية.

وبينما واجه كثير من الرؤساء التنفيذيين ضغوطاً غير مسبوقة، برزت أسماء محدودة استطاعت تحويل الاضطراب إلى فرصة، وفق التقييم السنوي لمجلة الإيكونوميست البريطانية، الذي أعدّته لتحديد أفضل رئيس تنفيذي في العالم لعام 2025، في محاولة لقياس الأداء الحقيقي للقيادة التنفيذية بعيداً عن الضجيج الإعلامي، وبالاستناد إلى معايير كمية وحوكمية صارمة، تعكس قدرة الرؤساء التنفيذيين على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وسط بيئة اقتصادية وسياسية معقدة.

منهجية الاختيار

اعتمدت "الإيكونوميست" في تقييمها على تحليل أداء الشركات المدرجة ضمن مؤشر S&P 1200، الذي يضم كبريات الشركات في الاقتصادات المتقدمة بمعظمها، باستثناء الصين والهند. وجرى ترتيب الشركات وفق معيار العائد الفائض للمساهمين، أي العائد المحقق فوق متوسط أداء القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وهو معيار يهدف إلى عزل أثر الظروف العامة للسوق والتركيز على جودة الإدارة التنفيذية.

كذلك استبعد التقرير الرؤساء التنفيذيين الذين لم يمضوا في مناصبهم ثلاث سنوات على الأقل، لضمان أن تكون النتائج المالية انعكاساً مباشراً لقراراتهم الاستراتيجية، لا إرثاً إدارياً سابقاً. ومن بين مئات المديرين التنفيذيين، جرى اختيار قائمة أولية من عشرة أسماء شكلت قاعدة التقييم النهائية.

ضمت القائمة الأولية رؤساء تنفيذيين من قطاعات اقتصادية متنوعة، شملت الصناعات الدفاعية، والتعدين، والإعلام، والتقنيات المتقدمة، وصناعة الرقائق. وبرز من بين الأسماء المدرجة رئيس شركة راينميتال الألمانية أرمين بابيرغر، ورئيس شركة نيوماونت المتخصصة في تعدين الذهب توم بالمر، ورئيس شركة فوجيكورا اليابانية ناوكي أوكادا، ورئيس مجموعة وورنر براذرز ديسكفري الإعلامية ديفيد زاسلاف، إلى جانب سون جاي - إيل من شركة هانوا للصناعات الجوية والدفاعية الكورية الجنوبية. كما شملت القائمة رؤساء شركات كبرى عاملة في مجال الذاكرة والرقائق الإلكترونية، إضافة إلى منصة تداول رقمية أميركية بارزة. غير أن هذه القائمة الأولية لم تصمد كاملة أمام معايير التصفية الصارمة التي اعتمدها التقرير، سواء على صعيد الأداء المالي طويل الأجل أو معايير الحوكمة والاستقرار المؤسسي.

راينميتال تتصدر

وبعد استكمال مراحل التصفية والتقييم، خلصت مجلة الإيكونوميست إلى اختيار أرمين بابيرغر؛ الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال الألمانية، كأفضل رئيس تنفيذي في العالم لعام 2025. وحقق سهم الشركة عائداً للمساهمين بلغ نحو 158% خلال العام، شاملاً توزيعات الأرباح، ليسجل أحد أعلى معدلات الأداء بين الشركات المدرجة ضمن المؤشر المعتمد في التقييم. ولفت التقرير إلى أن تميز راينميتال لم يقتصر على ارتفاع العوائد، بل شمل قدرتها على حصد عقود دفاعية كبرى، والتوسع في مجالات جديدة، من بينها بناء السفن العسكرية، إلى جانب تنفيذ استثمارات واسعة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، بالتزامن مع تصاعد الإنفاق العسكري في القارة.

ويعود هذا الأداء، بحسب التقرير، إلى مسار قيادي طويل الأجل تبناه بابيرغر منذ توليه رئاسة الشركة عام 2013، في مرحلة كانت الصناعات الدفاعية الأوروبية تواجه تحفظاً سياسياً واسعاً. وأوضح التقرير أن الإدارة ركّزت مبكراً على توسيع الطاقة الإنتاجية والاستثمار طويل الأمد، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، التي أعادت رسم أولويات الإنفاق الدفاعي في أوروبا. كذلك أشار إلى أن تقارير أمنية كشفت في عام 2024 عن إحباط مخطط لاستهداف بابيرغر، ما استدعى تعزيز إجراءات حمايته الشخصية، دون أن يؤثر ذلك على استمراره في قيادة الشركة أو تنفيذ استراتيجيتها التوسعية.

استبعادات بسبب الأداء المالي

استبعد التقرير رئيس شركة سيغيت ديف موسلي بسبب ضعف الأداء المالي التراكمي خلال السنوات السابقة، إذ أظهرت البيانات تراجع الإيرادات السنوية بنحو 40% بين عامي 2017 و2024، إلى جانب هبوط حاد في الأرباح، رغم استفادة الشركة لاحقاً من الطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. واعتبرت المجلة أن هذا التحسن المتأخر لا يعكس نجاحاً إدارياً طويل الأجل، بل جاء نتيجة تحوّلات ظرفية في السوق. كذلك خرج ديفيد زاسلاف؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة وورنر براذرز ديسكفري، من التقييم، رغم صعود السهم عقب أنباء عن عروض استحواذ محتملة، إذ أشار التقرير إلى أن الشركة ظلت تسجل خسائر منذ اندماجها عام 2022، وهو الاندماج الذي قاده زاسلاف نفسه، ما يعكس هشاشة القاعدة المالية خلال فترة إدارته.

وفي محور الحوكمة المؤسسية، استبعد التقرير مرشحين آخرين بسبب مخاوف تتعلق بالرقابة والإدارة الرشيدة. ففي حالة فوجيكورا اليابانية، سلطت قضية سجن رئيس الفرع الأميركي للشركة بتهمة اختلاس أموال الضوء على ضعف منظومة الرقابة الداخلية، حتى مع عدم تورط الرئيس التنفيذي بشكل مباشر. كذلك واجهت شركة هانوا للصناعات الجوية والدفاعية الكورية الجنوبية انتقادات حادة على خلفية محاولة إصدار أسهم جديدة وسط شبهات باستخدام العملية للتأثير في هيكل الملكية وتقليل الأعباء الضريبية المرتبطة بنقل الملكية العائلية، ما دفع الجهة الرقابية المالية إلى تعليق الإصدار مرتين قبل السماح به بشكل محدود. وفي حالات أخرى، رأت المجلة أن الأداء المرتفع لبعض الشركات، ولا سيما في قطاع تعدين الذهب، جاء نتيجة صعود أسعار المعدن عالمياً بفعل التوترات الجيوسياسية، وليس ثمرة قرارات إدارية استثنائية، وهو ما أدى إلى استبعاد رؤساء هذه الشركات من التقييم النهائي.