أفضل السيارات الاقتصادية في 2025... خيارات معقولة لعصر الغلاء

- مع اقتراب أسعار السيارات الجديدة من 50 ألف دولار، تظل بعض الطرازات تقدم قيمة جيدة، مثل شيفروليه إكوينوكس EV وفورد مافريك وهوندا سيفيك هايبرد، التي تجمع بين السعر المقبول والتجهيزات العملية. - في الفئة الاقتصادية، تبرز كيا K4 ونيسان سنترا ونيسان كيكس كخيارات مناسبة، بينما تقدم نيسان ليف وميني كوبر خيارات كهربائية وهجينة بأسعار معقولة. - تعكس هذه الطرازات تحول مفهوم "السيارة الاقتصادية"، حيث أصبحت التقنيات وكفاءة الوقود وأنظمة السلامة عوامل حاسمة، مع تزايد الاهتمام بالسيارات الهجينة والكهربائية.

في ظل اقتراب متوسط أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة من 50 ألف دولار، بات العثور على السيارات الرخيصة والجيدة مهمة أصعب من أي وقت مضى. فالعديد من سيارات السيدان الاقتصادية خرج نهائياً من خطوط إنتاج الشركات، فيما تواصل سيارات الدفع الرباعي (SUV) النمو حجماً وسعراً عاماً بعد عام. ومع ذلك، لا يزال السوق يضم عدداً محدوداً من الطرازات التي تقدم قيمة حقيقية مقابل السعر، شرط توسيع مفهوم "السيارة الرخيصة" قليلاً.

خلال عام 2025، نُشرت أكثر من 100 تجربة قيادة ومراجعة لسيارات جديدة، وبرزت مجموعة من الطرازات الاقتصادية التي نجحت في الجمع بين السعر المقبول والتجهيزات العملية. في مقدمتها شيفروليه إكوينوكس EV، التي تبدأ بسعر 36,795 دولاراً للنسخة الأساسية من طراز 2026، لتقدم دخولاً معقولاً إلى عالم السيارات الكهربائية رغم أن الفئات الأعلى قد تتجاوز 50 ألف دولار.

في فئة الشاحنات الصغيرة، لا تزال فورد مافريك استثناءً لافتاً في سوق ارتفعت فيه أسعار الشاحنات بشكل كبير. يبدأ سعرها من نحو 30,535 دولاراً، فيما تقدم نسخة "لوبو" تجهيزات إضافية بسعر أعلى، ما يجعلها خياراً جذاباً لمن يريد شاحنة عملية بسعر محدود نسبياً. أما لعشاق السيارات الهجينة، فتبرز هوندا سيفيك هايبرد بسعر يقارب 30,490 دولاراً، باعتبارها واحدة من أفضل سيارات الاستخدام اليومي، بفضل توازنها بين الاعتمادية واستهلاك الوقود والأداء.

في الشريحة الأدنى سعراً، تنافس كيا K4 بقوة مع سعر يبدأ من 23,385 دولاراً، وتقدم تجهيزات أمان وراحة سخية مقارنة بالمنافسين، بينما تحافظ نيسان سنترا ونيسان كيكس على موقعهما خيارين اقتصاديين مناسبين وسط تضخم أسعار السيارات. وفي عالم السيارات الكهربائية، تواصل نيسان ليف تقديم واحدة من أفضل القيم، إذ تبدأ من 31,485 دولاراً مع مدى يصل إلى 303 أميال في الفئة الأساسية، في حين تظل ميني كوبر خياراً "صغيراً وممتعاً" بسعر يبدأ من 29,500 دولار.

ولا يمكن إغفال تويوتا RAV4، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعاً في أميركا، التي تبدأ من 33,320 دولاراً وتأتي قياسياً بمحرك هجين في طراز 2026، مع تحسينات في التصميم والتجهيزات. ورغم الضغوط السعرية الكبيرة، تؤكد هذه الطرازات أن السيارات الاقتصادية لم تختفِ تماماً، لكنها باتت تتطلب بحثاً أدق واختياراً أكثر وعياً.

وتعكس هذه القائمة التي نشرتها مجلة "موتور1"، تحوّلاً واضحاً في مفهوم "السيارة الاقتصادية" خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يعد السعر المنخفض وحده معيار الاختيار، بل باتت التقنيات وكفاءة استهلاك الوقود وأنظمة السلامة، عوامل حاسمة لدى المستهلكين. كما يشير الحضور القوي للسيارات الهجينة والكهربائية إلى تغيّر أولويات السوق، حيث يبحث المشترون عن خفض كلفة التشغيل على المدى الطويل، حتى وإن ارتفع سعر الشراء الأولي نسبياً، في ظل ضغوط التضخم وتقلب أسعار الطاقة.