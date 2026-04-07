- أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد برنامجًا بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاقتصادات الأفريقية والكاريبية في مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، مع التركيز على تأمين الواردات الأساسية مثل الوقود والأغذية والأدوية. - يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود على المدى المتوسط والطويل من خلال تسريع مشاريع البنية التحتية الحيوية في مجالات الطاقة والموانئ واللوجستيات. - تسببت الحرب في اضطراب كبير في إمدادات الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثر الدول النامية بشكل خاص بارتفاع الأسعار وتسارع التضخم.

وافق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) اليوم الثلاثاء، على برنامج بقيمة عشرة مليارات دولار لمساعدة الاقتصادات والبنوك والشركات في أفريقيا على مواجهة الصدمات الاقتصادية الحادة الناجمة عن الحرب في المنطقة. ويهدف برنامج الدعم إلى الحفاظ على الواردات الأساسية بما في ذلك الوقود والغاز الطبيعي المسال والأغذية والأسمدة والأدوية من خلال توفير العملات الأجنبية والسيولة على المدى القصير لدعم الدول الأعضاء المعرضة للخطر.

ويهدف برنامج البنك الذي يبلغ إجمالي أصوله أكثر من 40 مليار دولار، ومقره في القاهرة، إلى مساعدة مصدري الطاقة والمعادن الأفارقة على الاستفادة من ارتفاع الأسعار وتغيير مسارات التدفقات التجارية، من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية في السلع الاستراتيجية. وسيوفر البرنامج دعماً قصير الأجل للدول الأعضاء في أفريقيا ومنطقة الكاريبي التي تأثرت قطاعات السياحة والطيران فيها سلباً. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود على المدى المتوسط إلى الطويل في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الحيوية في مجالات الطاقة والموانئ واللوجستيات في الدول الأعضاء.

The ongoing Gulf crisis is disrupting global trade, energy, and supply chains.



Afreximbank has launched a US$10 billion programme to help shield African and CARICOM economies, ensuring access to critical imports and supporting economic stability across regions.

وتسببت الحرب في المنطقة بأسوأ اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية على الإطلاق، إذ توقف إنتاج ملايين البراميل من النفط نتيجة إغلاق إيران فعلياً مضيق هرمز، وهو شريان حيوي يمر منه خمس إنتاج النفط والغاز العالمي. وفي وقت سابق اليوم، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لصحيفة لوفيغارو الفرنسية إن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها حصار مضيق هرمز "أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة". وأضاف أن" العالم لم يشهد من قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة".

وتابع أن الدول الأوروبية واليابان وأستراليا ودولاً أخرى ستتأثر، لكن الدول الأكثر عرضة للخطر هي الدول النامية التي ستعاني من ارتفاع أسعار النفط والغاز وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتسارع معدلات التضخم. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لوكالة رويترز أمس الاثنين، إن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، وذلك قبيل إصدار توقعات جديدة للاقتصاد العالمي من المقرر أن يصدرها الصندوق الأسبوع المقبل. وأفادت بأن الحرب قلصت إمدادات النفط العالمية 13%، مما أثر على شحنات النفط والغاز وسلاسل التوريد ذات الصلة مثل الهيليوم والأسمدة.

(رويترز، العربي الجديد)