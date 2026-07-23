بينما تشتعل حروب الشرق الأوسط وتتقلص المساعدات الغربية، تعيد القارة السمراء اكتشاف نفسها عبر المشاريع العملاقة التي تعيد رسم خرائطها الاقتصادية، من ميناء لامو الكيني الذي أيقظته نيران الخليج، إلى سد النهضة الإثيوبي الذي أنهى عقوداً من الجدل، وصولاً إلى مصفاة دانغوتي النيجيرية التي تطمح لإعادة تعريف سوق الطاقة الأفريقي. لكن السؤال الذي يلحّ بقوة، حسب تقرير لمجلة إيكونوميست اليوم الخميس: هل هذه المليارات التي تُصَب في شرايين القارة ستجعلها تنهض، أم ستتحول إلى أعباء جديدة على ظهور شعوبها؟ في هذا التقرير، تغوص المجلة في موجة المشاريع الكبرى التي تجتاح أفريقيا، وتبحث عن إجابة سؤال الخوف الأكبر: كيف يمكن منع هذه الأفيال البيضاء من التهام مستقبل القارة؟

لسنوات، كانت مدينة لامو على الساحل الشمالي لكينيا رمزاً للوعود غير المنجزة، ومشروع "ممر لامو-جنوب السودان-إثيوبيا" بميزانيته الضخمة البالغة 25 مليار دولار مجرد حلم على الورق. لكن اليوم، وبعد 14 عاماً من الجمود، يستفيق الممر من سباته، ليس فقط بفعل التحولات الجيوسياسية، بل أيضاً نتيجة تحول جذري في تفكير صناع القرار الأفارقة، إيذاناً ببدء عصر جديد من "المشاريع العملاقة". لكن السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه: هل ستكون هذه المشاريع قاطرة تنموية حقيقية، أم أنها ستنضم إلى قائمة "الأفيال البيضاء"؟

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه منع المشاريع العملاقة في أفريقيا من التحول إلى "أفيال بيضاء"؟ كيف يمكن للمشاريع العملاقة أن تساهم في التنمية الاقتصادية لأفريقيا مع تجنب أعباء الديون المستقبلية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

و"الأفيال البيضاء" (White Elephants) هو مصطلح يُطلق على المشاريع الضخمة والمكلفة التي لا تحقق الفائدة المرجوة منها، وتتحول إلى عبء مالي على الدولة أو المستثمر بدلاً من أن تكون مصدراً للربح أو التنمية. ويعود المصطلح إلى مملكة سيام قديماً (تايلاند حالياً)، حيث كان الملك يهدي فيلاً أبيض (وهو حيوان نادر ومقدس) لأحد رجال البلاط الذي لا يحبه. كان الفيل الأبيض مكلفاً جداً في الطعام والرعاية، ولا يمكن التخلص منه أو استغلاله في العمل لأنه مقدس، فكانت الهدية في الحقيقة لعنة وليس تكريماً.

لم يكن ممر لامو وحده النائم الذي أيقظته الأحداث. ففي عام 2025، أكملت إثيوبيا بناء سد النهضة، أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بينما بدأ أغنى رجال القارة، أليكو دانغوتي، الإنتاج في مصفاة تكرير النفط العملاقة بقيمة 20 مليار دولار. وهناك ممر لوبيتو، النظام المتكامل من السكك الحديدية والموانئ والطرق الذي يربط ساحل أنغولا بحزام النحاس في الكونغو وزامبيا، بدعم أميركي وأوروبي. هذه المشاريع، رغم ضخامتها، تثير مخاوف من تكرار تجارب سابقة تحولت فيها مشاريع كبرى إلى أفيال بيضاء بعد أن التهمت الأموال دون تحقيق التنمية المنشودة.

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وتنقل إيكونوميست عن برايت سيمونز من معهد "إيماني" الغاني قوله إن "طموح صناع القرار في أفريقيا ارتفع بشكل كبير". ففي يناير/كانون الثاني الماضي، وضعت إثيوبيا حجر الأساس لمطار جديد بتكلفة لا تقل عن 12.5 مليار دولار، بينما تسارع نيجيريا في إحياء خططها لإنشاء ممر نقل غرب أفريقي بقيمة 15 مليار دولار.

وفي يوليو/تموز، أعلن قادة غرب أفريقيا أن العمل قد يبدأ في 2028 على خط أنابيب غاز بطول الساحل من نيجيريا إلى المغرب بقيمة 25 مليار دولار. ومع هذا الزخم، يحذر خبراء من أن بعض هذه المشاريع قد تتحول إلى أفيال بيضاء جديدة، خاصة مع تجاوز 90% من المشاريع العملاقة حول العالم لميزانياتها الأصلية.

وتقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن القارة تحتاج إلى إنفاق 155 مليار دولار سنوياً على البنية التحتية حتى يتضاعف اقتصادها بحلول 2040. لكن تخفيضات المساعدات وارتفاع مدفوعات الديون (89 مليار دولار متوقعة في 2025) تضغط على الميزانيات. وهنا يكمن الخطر: فالمشاريع التي تمول بالديون قد تتحول إلى أفيال بيضاء تثقل كاهل الأجيال القادمة إذا لم تحقق العوائد المرجوة.

وبين عامي 2021 و2024، ارتفع التمويل الخاص المجمع في أفريقيا من 13.2 مليار إلى 20.4 مليار دولار، وجذبت القارة 70 مليار دولار استثماراً أجنبياً في 2025. وتلعب المنافسة الصينية-الأميركية دوراً محفزاً، حيث تدعم مؤسسة التمويل التنموي الأميركية ممر لوبيتو بـ550 مليون دولار، وترغب في الاستثمار بمطار إثيوبيا الجديد.

لكن يبقى السؤال: هل ستمنع هذه الاستثمارات تحول المشاريع إلى أفيال بيضاء، أم ستزيد الطين بلة؟ أما العقبات والتحديات فتتمثل بالصراعات على الأراضي والبيئة مشتعلة، حيث رفع مزارعون أوغنديون دعوى قضائية في لندن لوقف خط أنابيب نفطي بقيمة 5.6 مليارات دولار. كما أن نقص البنية التحتية المتكاملة يرفع التكاليف، في ما يُعرف بـ"علاوة الممر"، مما يزيد من خطر تحول المشاريع إلى أفيال بيضاء فاشلة.