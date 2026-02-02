أغلى الإقامات في العالم... من يكسب معركة التأشيرات الذهبية؟

- في عام 2026، تتغير ديناميكيات سوق التأشيرات الذهبية مع تشديد أوروبا لمعاييرها، بينما تواصل دول الخليج جذب الاستثمارات من خلال أطر مستقرة. تبرز الأرجنتين وسانت فنسنت والغرينادين كمراكز جديدة لبرامج الجنسية مقابل الاستثمار. - تتفاوت تكلفة التأشيرات الذهبية بشكل كبير، حيث تتراوح بين 1.9 مليون دولار في السعودية و7.8 ملايين دولار في سنغافورة. تظل البرتغال خياراً شائعاً رغم التعديلات القانونية، بينما تبرز اليونان وإيطاليا كوجهتين صاعدتين. - يظل الطلب على برامج الإقامة والجنسية عبر الاستثمار قوياً، مدفوعاً بعدم اليقين السياسي وارتفاع تكاليف المعيشة. تتنوع دوافع الدول لاستخدام هذه البرامج، كما في نيوزيلندا التي أزالت شرط اللغة الإنجليزية لجذب المستثمرين.

لم يعد سوق التأشيرات الذهبية في 2026 مجرد مسار إقامة للأثرياء، بل تحول إلى صناعة تنظيمية مالية عالمية تعكس تحولات أعمق في الجغرافيا الاقتصادية للثروات. فبينما تشدد أوروبا معاييرها وتعيد توجيه برامجها، تواصل وجهات، مثل دول الخليج، استقطاب رؤوس الأموال عبر أطر أكثر وضوحاً واستقراراً. وقالت منصة IMI Daily المتخصصة في الهجرة الاستثمارية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول، إن سوق الهجرة عبر الاستثمار يدخل عام 2026 وهو يواجه أكثر بيئة تنظيمية غموضاً وتقلّباً في السنوات الأخيرة. فقد شدد الاتحاد الأوروبي موقفه من برامج الجنسية مقابل الاستثمار، محذراً من أن تشغيل هذه البرامج قد يعد سبباً لتعليق الإعفاء من التأشيرة. كذلك فرضت الولايات المتحدة قيوداً على سفر جميع مواطني دولتين كاريبيتين بسبب تشغيلهما لبرامج الجنسية مقابل الاستثمار.

وفي ظل هذا التصعيد الرقابي، تتقدّم برامج جديدة للجنسية أو الإقامة مقابل الاستثمار في الأرجنتين، وسانت فنسنت والغرينادين، وربما في بوتسوانا وتونغا. وأكدت المجلة أن هذه التطورات قد تعيد تشكيل الخريطة التنافسية لبرامج الجنسية والإقامة خلال 2026. فيما اعتبرت مجلة فوربس الأميركية، في تقرير نشرته مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، أن عام 2025 شكل نقطة تحول حاسمة في سوق التأشيرات الذهبية، إذ أعيد رسم المشهد الأوروبي بعد إغلاق إسبانيا برنامجها، وبروز البرتغال واليونان كخيارين رئيسيين، قبل أن تثير تعديلات قانون الجنسية البرتغالي في نهاية العام شكوكاً لدى شريحة واسعة من المستثمرين، خاصة الأميركيين، بشأن الجدوى الزمنية لمسار الجنسية هناك.

أغلى التأشيرات الذهبية في العالم

ولم يعد السؤال لدى المستثمرين الأثرياء ما إذا كانت التأشيرات الذهبية موجودة، بل أي الخيارات الباهظة الثمن تستحق العناء من حيث حرية التنقل والضرائب وإدارة المخاطر. فاستثمار بقيمة 500 ألف دولار يعد غير مؤثر لملياردير، لكنه جوهري لمن يملك خمسة ملايين دولار من السيولة، بينما يقع استثمار بخمسة ملايين دولار أو أكثر في فئة مختلفة تماماً. وفي قمة هذه الفئة، تتطلب تأشيرات المستثمرين النخبة اليوم مبالغ تبدأ من نحو 1.9 مليون دولار في مسار الإقامة المميزة للمستثمرين في السعودية، وصولاً إلى قرابة 7.8 ملايين دولار في برنامج المستثمر العالمي في سنغافورة، ما يجعلها قرارات نشر رأسمال استراتيجي لا مجرد إنفاق على نمط الحياة، وفق مجلة "سي إي أو وورلد" (CEOWORLD Magazine)، المتخصصة في الإدارة ونمط الحياة للمديرين التنفيذيين والمستثمرين.

وقالت المجلة في 17 يناير/ كانون الثاني 2026، إن قيمة هذه البرامج تتحدد بأربعة عوامل: قوة جواز السفر الأصلي، والوضع الضريبي، وسرعة الموافقة، وما إذا كانت الإقامة تمثل طريقاً إلى الجنسية أم مجرد قاعدة اختيارية طويلة الأجل. فالقيمة في الهجرة الاستثمارية متعددة الأبعاد؛ إذ يمكن لتأشيرة مرتبطة بمنطقة شنغن أن توسع حرية التنقل جذرياً لمستثمر من دولة ذات قيود سفر، بينما يكون الأثر هامشياً لحامل جواز سفر أوروبي قوي. ويركز التنفيذيون عادة، بحسب المجلة، على أربع ركائز: حرية التنقل، والضرائب، والوقت اللازم للحصول على النتيجة، وإمكانية التحول إلى إقامة دائمة أو جنسية. ويظل الفرق الجوهري بين الإقامة والجنسية عنصرا استراتيجيا وحاسما، فبعض البرامج تقدم إقامة طويلة دون وعد بالجنسية مثل الإمارات، فيما توفر أخرى مساراً أبطأ لكنه واضح مثل البرتغال.

وضمن الفئة الأعلى سعراً، وفقاً للمجلة، تبرز أربعة أنظمة: فكرة البطاقة الذهبية الأميركية المقترحة بمسار استثماري يتجاوز المليون دولار مع فئة عليا بنحو خمسة ملايين لتسريع الإقامة، ونظام هونغ كونغ الجديد الذي يتطلب 30 مليون دولار هونغ كونغي (نحو 3.8 ملايين دولار) في أصول مالية مع إمكانية التقدم للإقامة الدائمة بعد سبع سنوات، ومسار الإقامة المميزة في السعودية الذي يتطلب استثماراً لا يقلّ عن سبعة ملايين ريال (1.9 مليون دولار) وخلق وظائف، وبرنامج المستثمر العالمي في سنغافورة الذي يعد من الأغلى عالمياً ويوفّر إقامة دائمة في بيئة مستقرة سياسياً وقانونياً (يتطلب ما بين 7.5 و8 ملايين دولار).

وأدنى من هذه الفئة الفاخرة، تجمع برامج مثل الإمارات والبرتغال واليونان ونيوزيلندا وهونغ كونغ بين متطلبات رأسمالية كبيرة ومزايا متفاوتة. فالإمارات، بحسب المجلة، تمنح إقامة سريعة وبيئة ضريبية جذابة لكنها لا تقدم مساراً قياسياً للجنسية. والبرتغال تحوّلت من العقار إلى الصناديق الاستثمارية مع أزمنة معالجة طويلة وأفق تجنيس ممتد. وتوفر اليونان إقامة أوروبية مع ضغط على المعالجة لكنه يتحسن. فيما أعادت نيوزيلندا توجيه برامجها نحو الاستثمار المنتج والمشاركة الفعلية.

وفي بعض الحالات، يمكن للتأشيرة أن "تدفع ثمن نفسها" عبر وفورات ضريبية، خاصة لمن يواجهون معدلات ضريبية مرتفعة جداً في بلدانهم الأصلية وينتقلون إلى أنظمة منخفضة أو صفرية الضريبة مثل الإمارات. أما المستثمرون من أنظمة ضريبية معتدلة، فتميل حساباتهم أكثر إلى اعتبارات الأعمال ونمط الحياة والتعليم. وأكدت المجلة أن السعر لا يعد مؤشراً كافياً على الجودة. مؤكداً أن "البرامج التي ستصمد هي تلك التي تتماشى فوائدها - من حرية التنقل والكفاءة الضريبية واستقرار الولاية القضائية - مع الاستراتيجيات المعقدة والمتغيرة للمستثمرين الذين يكتبون الشيكات.

البرتغال: الأكثر مبيعاً

وأظهرت نتائج استبيان مهني أجرته منصة IMI Daily أواخر 2025، طرح سؤالاً على شركات استشارية عن البرامج التي يتوقعون أن تكون الأكثر طلباً خلال الـ12 شهراً القادمة، أن برنامج التأشيرة الذهبية البرتغالي يتصدر التوقعات بنسبة 23% من المشاركين. وقالت "فوربس" إن برنامج البرتغال كان الأكثر طلباً، رغم تأخيرات تمتد لسنوات وتراكم آلاف الملفات. لكن الحكومة مددت في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 شرط الإقامة للحصول على الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، وأقرت المحكمة الدستورية القرار. ويظل الغموض قائماً بشأن تطبيقه على الطلبات الحالية. ونظراً لأن المعالجة قد تستغرق 2 - 4 سنوات قبل الحصول على بطاقة الإقامة، قد يصل الزمن الفعلي للجنسية إلى 14 عاماً، ما يرجح ارتفاع الطلب على برامج أوروبية أخرى في 2026.

وينتظر أكثر من 20 ألف مستثمر ضمن برنامج التأشيرة الذهبية مواعيد لدى هيئة الهجرة البرتغالية، وبعضهم ينتظر منذ 2021، وفق "IMI Daily". ومن المقرر إطلاق نظام ETIAS الأوروبي لمعلومات وتصاريح السفر في أواخر عام 2026، على أن يصبح إلزامياً بحلول 2027، في خطوة تمثل تحولاً جوهرياً في طريقة دخول المسافرين المعفيين من التأشيرة إلى منطقة شنغن. فبدل الاكتفاء بجواز سفر صالح، سيتعين على المسافر الحصول على موافقة إلكترونية مسبقة قبل السفر، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق من بضع دقائق في الحالات الاعتيادية، وقد تمتد إلى نحو 30 يوماً إذا استدعت الحالة مراجعات إضافية.

اليونان وإيطاليا: الوجهتان الصاعدتان

وفي المقابل، صعدت اليونان وإيطاليا كبدائل أوروبية، حيث تستفيد اليونان من مسار جنسية أقصر نسبياً ومقومات معيشية جذابة، بينما سجلت إيطاليا نمواً ملحوظاً في الطلب، خاصة بين المقيمين في المملكة المتحدة بسبب تغييرات ضريبية. ومنذ إطلاق البرنامج عام 2018 (8 طلبات فقط)، ارتفع العدد بنسبة 63% بحلول 2025. وخارج أوروبا، لفتت فوربس إلى أن نيوزيلندا كانت من أبرز اللاعبين في 2025 بعد توسيعها مسارات الهجرة، بما في ذلك برنامج المستثمر النشط، وإدخال تعديلات لتسهيل الشروط وجذب فئات جديدة من المستثمرين والمهنيين. كما أطلقت دول صغيرة، مثل ناورو، برامج استثمارية مرتبطة بتمويل التكيف مع تغير المناخ، في خطوة تعكس تنوع دوافع الدول لاستخدام أدوات الهجرة الاستثمارية، وإن كانت هذه المبادرات تواجه تدقيقاً دولياً متزايداً.

وفي إبريل/ نيسان 2025، أزالت نيوزيلندا شرط اللغة الإنكليزية وأضافت فئتين استثماريتين جديدتين. وستطلق مسارين جديدين في 2026 للعمالة الماهرة والمهن الفنية. كما سيسمح لحاملي التأشيرة الذهبية بشراء العقارات اعتباراً من 2026، وفق فوربس. وأكدت المجلة أن الطلب العالمي على برامج الإقامة والجنسية عبر الاستثمار لا يزال قوياً رغم التشدد التنظيمي، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين السياسي وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية في بعض الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة.