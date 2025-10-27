أعلى 17 وظيفة أجراً في العالم سنة 2025... أين الطب والذكاء الاصطناعي؟

- في عام 2025، يشهد سوق العمل تحولات كبيرة مع دخول مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى قائمة الوظائف الأعلى أجراً، نظراً لتأثيرها الاقتصادي وندرة المهارات المطلوبة. - تتصدر وظائف مثل الجرّاح المتخصص وطبيب التخدير والمدير التنفيذي ومهندس الذكاء الاصطناعي قائمة الأجور، حيث تتطلب مهارات متقدمة ومعرفة عميقة بالتكنولوجيا. - تشمل الوظائف الأخرى ذات الأجور المرتفعة مهندس السحابة وخبير علم البيانات، حيث تلعب دوراً حيوياً في التحول الرقمي والاقتصاد التكنولوجي.

في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي وتتغير فيه باستمرار مهارات أي وظيفة مطلوبة، يبقى الاستثمار في التعليم والتخصص هو الطريق الأكيد نحو الأمان المالي والمستقبل المهني المزدهر. فالمهن الأعلى أجراً في 2025 ليست مجرد وظائف، بل بوابات إلى عالم جديد من القيادة والابتكار، إذ يشهد عالم العمل في عام 2025 تحوّلات متسارعة لم يسبق لها مثيل، إذ لم تعد المهن الأعلى أجراً مقتصرة على الطب والمال كما في الماضي، بل دخلت مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى دائرة المنافسة بقوة. وبينما كانت "الوظيفة الحلم" قبل عقد من الزمن مرتبطة بالاستقرار والمكانة، أصبحت اليوم قائمة على الابتكار والأمان الاقتصادي، والطلب العالمي المتزايد على الكفاءات المتخصصة.

في هذا التقرير عرض لأبرز 17 وظيفة أو مهنة هي الأعلى أجراً عالمياً في عام 2025، وفق أحدث الدراسات وتقارير الأجور الدولية، والتي تجمع بين الطلب المرتفع والاستقرار المهني وفرص النمو المستدام، بحسب "يورو أميركان إديوكايشن" (EuroAmerican Education) التي تقول إنها تسخّر جهودها لتعزيز النمو الشامل والتحوّل الإيجابي، من خلال تمكين الطلاب من استكشاف آفاق جديدة وإعادة تعريف ما هو ممكن تحقيقه. كما تقول إنها تعمل على بناء بيئة تعليمية فريدة تقدم من خلالها برامج شاملة على مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

لكن السؤال: لماذا تتصدر هذه الوظائف قائمة الأعلى أجراً؟ لأنها ببساطة تجمع سمات مشتركة تبرّر ارتفاع أجورها عالمياً، وهي: تأثير مباشر في الأداء الاقتصادي أو حياة الناس، ندرة في المهارات والخبرات المطلوبة، قابلية التطبيق عبر قطاعات متعددة، سنوات طويلة من الدراسة أو التدريب المتخصص، تعلّم مستمر لمواكبة الابتكار التكنولوجي، ومكانة مهنية مرموقة واحترام اجتماعي واسع. وهذه الوظائف هي:

1 - الجرّاح المتخصص وطبيب التخدير (Specialised Surgeon and Anaesthesiologist)

لا يزال الأطباء، خصوصاً جرّاحو الأعصاب والقلب وأطباء التخدير، يحتفظون بالمقدمة من حيث الدخل العالمي، إذ يبلغ متوسط دخل جرّاح الأعصاب في الولايات المتحدة نحو 720 ألف دولار سنوياً، مع إمكانات أعلى للأطباء أصحاب الخبرة أو الاختصاصات الدقيقة. ورغم سنوات الدراسة الطويلة والتدريب المكثّف، يبقى العائد المالي والرضا الإنساني في إنقاذ الأرواح من أبرز مكافآت هذه المهنة.

2 - المدير التنفيذي (Chief Executive Officer - CEO)

يشغل المدير التنفيذي موقع القمة في الهرم الإداري، وتصل رواتب كبار التنفيذيين في شركات S&P 500 إلى 17.1 مليون دولار سنوياً بين راتب ومكافآت وأسهم. هذه الوظيفة نادرة وصعبة المنال، لكنها تمنح أصحابها قوة اقتصادية وتأثيراً على قطاعات بأكملها.

3 - مهندس الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة (Artificial Intelligence and Machine Learning Engineer)

يقود هؤلاء خبراء المستقبل من خلال تصميم خوارزميات تشغّل السيارات الذاتية والطب الموجّه. يبلغ متوسط رواتبهم بين 150 و250 ألف دولار سنوياً، وتصل في الشركات الكبرى إلى أكثر من 300 ألف دولار. يتطلب العمل معرفة عميقة بالبرمجة والإحصاء وأدوات مثل TensorFlow وPyTorch، إضافة إلى التزام أخلاقي وتنظيمي متزايد مع القوانين الجديدة مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.

4 - وظيفة رئيس أمن المعلومات (Chief Information Security Officer - CISO)

في عصر الهجمات السيبرانية، أصبح أمن البيانات من أولويات الشركات الكبرى. يتقاضى رؤساء أمن المعلومات ما بين 180 و300 ألف دولار سنوياً، وغالباً ما يحصلون على حصص في الأسهم. مع ازدياد الهجمات الإلكترونية بنسبة كبيرة عالمياً، يتوقع أن تنمو هذه الوظيفة بنسبة 32% في السنوات المقبلة.

5 - مدير صناديق التحوط والمحلل الكمّي (Hedge Fund Manager and Quantitative Analyst)

ما زال القطاع المالي مصدراً رئيسياً للثروات، إذ يمكن لمدير صندوق تحوّط ناجح أن يحقق ملايين الدولارات سنوياً، فيما يبلغ متوسط راتب المحلل الكمي نحو 150 ألف دولار. تحتاج هذه الوظائف إلى ذكاء تحليلي حاد وقدرة على اتخاذ قرارات سريعة في أسواق متقلبة مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ.

6 - وظيفة المصرفي الاستثماري (Investment Banker)

يحصل كبار المصرفيين على رواتب تراوح بين 150 و250 ألف دولار سنوياً، إضافة إلى مكافآت ضخمة. رغم صعوبة العمل وضغوطه، يتمتع المصرفيون الاستثماريون بمسارات مهنية مرموقة تقودهم غالباً إلى مناصب قيادية في رأس المال المخاطر والأسهم الخاصة.

7 - مهندس السحابة وخبير علم البيانات (Cloud Architect and Data Scientist)

مع اعتماد 94% من المؤسسات على استراتيجيات "السحابة المتعددة"، تزايد الطلب على مهندسي البنية السحابية الذين يتقاضون بين 140 و220 ألف دولار سنوياً. هؤلاء يشكّلون العمود الفقري للتحوّل الرقمي في العالم بعد الجائحة، إذ يمكّنون الشركات من العمل عن بُعد وتحليل البيانات في الزمن الفعلي.

8 - مدير نظم المعلومات والحوسبة (Computer and Information Systems Manager)

يدير هؤلاء البنية الرقمية الكاملة للمؤسسات، ويبلغ متوسط رواتبهم 169,510 دولاراً سنوياً. مهمتهم الأساسية ضمان انسيابية العمل الرقمي وتأمين البيانات وتحسين تجربة العملاء، ما يجعلهم شركاء استراتيجيين للإدارة العليا في عصر التحول الرقمي.

9 - مهندس البترول (Petroleum Engineer)

رغم التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، لا تزال هندسة البترول من أعلى المهن أجراً بمتوسط دخل يبلغ 137 ألف دولار سنوياً، وقد يتجاوز 200 ألف لأصحاب الخبرة. يتمتع هؤلاء بفرص عمل في مشاريع الطاقة الجديدة أيضاً، ما يجعل مهاراتهم مطلوبة على المدى الطويل.

10 - مهندس البيانات (Data Engineer)

مع تضخم كميات البيانات الضخمة، يتزايد الطلب على مهندسي البيانات الذين يبنون الأنظمة لتحويلها إلى معلومات قابلة للتحليل. متوسط رواتبهم بين 120 و135 ألف دولار، وقد تصل إلى 150 ألف دولار في المراكز التكنولوجية الكبرى.

11 - وظيفة مطوّر تقنية بلوكتشاين (Blockchain Developers)

يبنون الأنظمة اللامركزية لتطبيقات التمويل وسلاسل الإمداد والأصول الرقمية. يراوح دخلهم بين 130 و200 ألف دولار سنوياً، مع نمو متوقع بنسبة 28% بفضل توسّع سوق التمويل اللامركزي (DeFi).

12 - مهندس التطوير والتشغيل (DevOps Engineers)

يربطون بين فرق التطوير والتشغيل لتسريع تسليم البرمجيات باستخدام أدوات مثل Jenkins وKubernetes. تراوح رواتبهم بين 120 و180 ألف دولار مع توقع نمو بنسبة 25% بحلول 2030 بفضل توسّع تطبيقات السحابة.

13 - طبيب التخدير (Anesthesiologists)

مسؤولون عن إدارة التخدير ومراقبة المرضى في أثناء العمليات، ويبلغ متوسط دخلهم بين 350 و500 ألف دولار سنوياً. رغم النمو المحدود (3%)، النقصُ العالميُّ في هذا التخصص يجعله من أكثر المهن طلباً في الطب.

14 - طبيب نفسي (Psychiatrist)

مع تزايد مشكلات الصحة النفسية بعد الجائحة بنسبة 20% عالمياً، ازداد الطلب على الأطباء النفسيين الذين يتقاضون بين 255 و350 ألف دولار سنوياً. إنهم "معالجو العقول" الذين يسهمون في إعادة التوازن النفسي في عالم سريع الإيقاع.

15 - مهندس موثوقية المواقع (Site Reliability Engineer - SRE)

يحافظون على استمرارية تشغيل المنصات الرقمية بنسبة 99.99%، باستخدام أدوات مثل Prometheus وKubernetes. تراوح رواتبهم بين 150 و220 ألف دولار، وتزداد الحاجة إليهم مع توسع الاقتصاد القائم على الخدمات السحابية.

16 - وظيفة مدير هندسة البرمجيات (Software Engineering Manager)

يقودون فرق التطوير والإنتاج البرمجي ويشرفون على الجودة والميزانية. يبلغ متوسط رواتبهم بين 180 و250 ألف دولار، مع مكافآت قد تتجاوز 300 ألف دولار في شركات كبرى مثل غوغل وميتا. الطلب على هذه الوظائف ينمو بنسبة 23% حتى 2030.

17 - مهندس البنية المؤسسية (Enterprise Architect)

يعملون على تصميم وتطوير البنية التكنولوجية الشاملة للشركات بما يتماشى مع الأهداف التجارية، مستفيدين من أدوات مثل TOGAF وArchiMate. هذا الدور محوري في التحول الرقمي وتكامل الأنظمة السحابية والأمنية.