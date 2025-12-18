أعلى 15 وظيفة أجراً في العالم... مهن نخبوية تتصدر سوق العمل العالمي

- تتصدر المهن الطبية قائمة الوظائف الأعلى أجراً، حيث يشغل اختصاصيو التخدير والجراحون المراتب الأولى بمتوسط رواتب سنوية بين 331 ألف و393 ألف دولار، نظراً لأدوارهم الحاسمة في العمليات الجراحية. - تشمل الوظائف ذات الأجور المرتفعة أيضاً مجالات القيادة العليا والتكنولوجيا المتقدمة، مثل المديرين التنفيذيين ومهندسي البرمجيات، بمتوسط رواتب بين 148 ألف و350 ألف دولار، مما يعكس الطلب المتزايد على مهاراتهم. - تضم القائمة أيضاً محامي الشركات والمصرفيين الاستثماريين ومهندسي البترول، الذين تتفاوت رواتبهم بناءً على الخبرة وحجم الصفقات، وقد تصل إلى 500 ألف دولار سنوياً.

في ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وسوق العمل، تكشف قائمة أعلى 15 وظيفة أجراً في العالم عن مهن تتطلب مستويات عالية من التعليم والخبرة والمسؤولية، مقابل رواتب سنوية تُعد من بين الأعلى عالمياً. ووفقاً لتقرير "غرايت ليرنينغ" (Great Learning)، تتصدر المهن الطبية القائمة، تليها وظائف القيادة العليا والتكنولوجيا المتقدمة.

1 - اختصاصي التخدير (Anesthesiologist)

يتصدر اختصاصيو التخدير القائمة نظراً إلى الدور الحاسم الذي يؤدونه خلال العمليات الجراحية، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة التخدير ومراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى. ويبلغ متوسط الراتب السنوي نحو 349 ألف دولار.

2 - الجراح (Surgeon)

يأتي الجراحون في المرتبة الثانية، إذ تتطلب مهنتهم مهارات عالية وتدريباً طويل الأمد، مع مسؤوليات مباشرة تتعلق بحياة المرضى. ويصل متوسط دخل الجراح إلى حوالي 393 ألف دولار سنوياً.

3 - جراح الفم والوجه والفكين (Oral and Maxillofacial Surgeon)

يجمع هذا التخصص بين طب الأسنان والجراحة الدقيقة، ويعالج حالات معقدة تتعلق بالفك والوجه. ويبلغ متوسط الراتب السنوي نحو 331 ألف دولار.

4 - الطبيب النفسي (Psychiatrist)

مع تزايد الاهتمام بالصحة النفسية عالمياً، يحتل الأطباء النفسيون مرتبة متقدمة، إذ يعالجون الاضطرابات العقلية باستخدام الأدوية والتشخيص الطبي. ويبلغ متوسط دخلهم السنوي حوالي 256 ألف دولار.

5 - اختصاصي تقويم الأسنان (Orthodontist)

يركز هذا التخصص على تصحيح مشكلات الأسنان والفكين، ويحقق اختصاصيو تقويم الأسنان متوسط دخل سنوي يقارب 220 ألف دولار.

6 - المدير التنفيذي (Chief Executive Officer)

خارج القطاع الطبي، يبرز المدير التنفيذي بوصفه أعلى منصب إداري في الشركات، والمسؤول عن الاستراتيجية والقرارات الكبرى. ويبلغ متوسط الراتب الأساسي نحو 175 ألف دولار سنوياً، غالباً من دون احتساب المكافآت والأسهم.

7 - وظيفة ممرض التخدير المعتمد (Certified Registered Nurse Anesthetist)

يؤدي ممرضو التخدير دوراً محورياً في تقديم خدمات التخدير، خاصة في المستشفيات الكبرى، بمتوسط دخل سنوي يصل إلى 162 ألف دولار.

8 - مهندس بنية المؤسسات (Enterprise Architect – IT)

يتولى هذا الدور تصميم وإدارة البنية التكنولوجية للشركات والمؤسسات الكبرى، ويحقق متوسط راتب سنوي يبلغ نحو 156 ألف دولار.

9 - مهندس البرمجيات المعماري (Software Architect)

يقع على عاتق مهندس البرمجيات المعماري تصميم الهياكل الأساسية للأنظمة البرمجية المعقدة، بمتوسط دخل سنوي يقارب 148 ألف دولار.

10 - مهندس البرمجيات الأول (Senior Software Engineer)

يقود مهندسو البرمجيات الأوائل فرق التطوير ويعملون على مشاريع تقنية متقدمة، ويصل متوسط دخلهم إلى نحو 131 ألف دولار سنوياً.

11 - فاحص بصريات العيون (Optometrist)

يختص هذا الدور بفحص العيون وتشخيص مشكلات البصر ووصف العدسات والنظارات، ويبلغ متوسط الراتب السنوي حوالي 127 ألف دولار.

12 - محامي الشركات (Corporate Lawyer)

يتولى محامو الشركات إدارة القضايا التجارية وعمليات الاندماج والاستحواذ والامتثال القانوني، مع متوسط رواتب مرتفعة تختلف بحسب السوق والخبرة، وتُصنَّف ضمن الوظائف الأعلى دخلاً عالمياً. ويراوح متوسط الراتب السنوي العالمي عادة بين 200 ألف و400 ألف دولار في الشركات الكبرى، خاصة في مجالات الدمج والاستحواذ والقانون التجاري.

13 - مهندس تعلم الآلة (Machine Learning Engineer)

مع توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي، يبرز مهندسو تعلم الآلة أحدَ أكثر التخصصات طلباً، ويحققون رواتب سنوية مرتفعة مقارنة بغيرهم في قطاع التكنولوجيا. تراوح رواتب مهندسي تعلم الآلة بين 180 ألفاً و350 ألف دولار سنوياً في الشركات التقنية الكبرى، وقد ترتفع أكثر في بعض الشركات الرائدة.

14 - مصرفي استثماري (Investment Banker)

يلعب مصرفيو الاستثمار دوراً رئيسياً في إدارة الصفقات المالية الكبرى وتحليل الأسواق، مع دخول سنوية عالية تعتمد على حجم الصفقات والمكافآت. وعادة ما تبدأ رواتب المصرفيين الاستثماريين بحوالي 220 ألف دولار سنوياً وقد تصل إلى 500 ألف أو أكثر بحسب الخبرة وحجم الصفقات التي يديرونها.

15 - وظيفة مهندس البترول (Petroleum Engineer)

تختتم القائمة بمهنة هندسة البترول، التي تظل من أعلى الوظائف أجراً بفضل دورها في استخراج موارد الطاقة وتصميم تقنيات الإنتاج، مع رواتب سنوية تنافسية مرتفعة. وغالباً ما يراوح متوسط الدخل السنوي لمهندسي البترول بين 150 ألفاً و300 ألف دولار، مع تفاوت بحسب الخبرة والمنطقة الجغرافية.