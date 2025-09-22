- تزايد الطلب على وظائف الأمن السيبراني بشكل كبير بسبب الهجمات الإلكترونية المتزايدة، حيث تصل رواتب المناصب القيادية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 245 ألف دولار سنويًا، وتشمل هذه الوظائف مدراء الأمن التنفيذيين ومهندسي السحابة. - تتنوع الأدوار في هذا المجال من مدير أمن المعلومات إلى مختبري الاختراق ومهندسي الأمن السيبراني، وتتطلب مهارات متقدمة في القيادة، البرمجة، وأمن الشبكات، بالإضافة إلى شهادات مهنية مثل CISSP وCEH. - تشمل الوظائف الأخرى مهندسي أمن التطبيقات والشبكات، محللي أمن المعلومات، وتتطلب مهارات في البرمجة الآمنة وتقييم المخاطر، مع شهادات مثل CSSLP وAWS Security Specialty.

في عصرٍ باتت فيه البيانات هي "النفط الجديد"، يزداد الطلب على خبراء الأمن السيبراني الذين يقفون في الصفوف الأمامية لحماية المؤسّسات من الهجمات الإلكترونية المتنامية. ومع هذا الطلب، قفزت الرواتب إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصاً في الولايات المتحدة، إذ يُتوقع أن تصل أجور بعض المهن القيادية إلى أكثر من 245 ألف دولار سنوياً. من مدراء الأمن التنفيذيين (CISO) إلى مهندسي السحابة (Cloud Security Engineers)، تشهد وظائف الأمن السيبراني طفرة في الطلب والأجور، تعكس حجم التحديات الرقمية التي تواجهها المؤسّسات عالمياً.

في ما يلي قائمة بأعلى عشر وظائف في مجال الأمن السيبراني من حيث الأجر، مع شرح لطبيعة كل مهنة، والمهارات المطلوبة، والشهادات التي تمنح أصحابها ميزة إضافية في سوق العمل، وفقاً لموقع ديستسيرت (Destcert) المتخصّص:

1 - مدير أمن المعلومات (Chief Information Security Officer)

يُعتبر رأس الهرم في أي هيكلية أمنية رقمية، إذ يتولى وضع الاستراتيجيات الشاملة للأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والإشراف على الاستجابة للحوادث الكبرى. متوسط الراتب 245 ألف دولار سنوياً. والمهارات الأساسية: القيادة والتواصل، التخطيط الاستراتيجي، إدارة المخاطر، الإلمام بالتقنيات الحديثة. أما الشهادات البارزة فهي: CISSP ،CISM ،CRISC ،GSLC.

2 - مختبِر الاختراق (Penetration Tester /Ethical Hacker)

القرصان الأخلاقي الذي يحاكي هجمات إلكترونية لكشف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون. متوسط الراتب 96 ألف دولار (قد يصل إلى 143 ألفاً). المهارات: البرمجة، أمن الشبكات، أنظمة التشغيل، أمن التطبيقات، والهندسة الاجتماعية. والشهادات: OSCP ،CEH ،GPEN PenTest+.

3 - مهندس الأمن السيبراني (Cybersecurity Engineer)

المسؤول عن بناء وصيانة البنية التحتية الأمنية للشبكات والأنظمة. متوسط الراتب مئةٌ وألفَي دولار (قد يتجاوز 148 ألفاً). المهارات: أمن الشبكات، البرمجة (Python، Java، C++)، الأمن السحابي، والاستجابة للحوادث. والشهادات: CISSP، CEH، CompTIA Security+.

4 - مهندس أمن التطبيقات (Application Security Engineer)

يحمي البرمجيات من الداخل عبر تعزيز الأمان في دورة تطوير البرامج. متوسط الراتب 104 آلاف دولار. والمهارات: البرمجة الآمنة، أمن واجهات التطبيقات (API Security)، والنمذجة التهديدية. والشهادات: CISSP، CSSLP، CEH، GWAPT.

5 - مهندس أمن الشبكات (Network Security Engineer)

خط الدفاع الأول عن البنى التحتية للشركات من خلال المراقبة الدائمة والاستجابة الفورية. متوسط الراتب 97 ألف دولار (قد يصل إلى 139 ألفاً). المهارات: بروتوكولات الشبكات، أدوات الأمان، تحليل التهديدات والامتثال للتشريعات. والشهادات: CCNP Security، CISSP، PCNSE.

6 - محلّل أمن المعلومات (Information Security Analyst)

الحارس الدائم الذي يرصد التهديدات ويحقق في الخروقات، إضافة إلى توعية الموظفين. متوسط الراتب 78500 دولار. والمهارات: استخبارات التهديدات، إدارة الأحداث الأمنية (SIEM)، والتقييمات الدورية للثغرات. أما الشهادات المطلوبة فهي: CompTIA Security+، CISSP، CISM.

7 - مهندس بُنى الأمن السيبراني (Cybersecurity Architect)

المخطط الاستراتيجي للبنية الأمنية الكاملة داخل المؤسّسة. متوسط الراتب 110 آلاف دولار. المهارات: إدارة المخاطر، الأطر الأمنية العالمية، الأمن السحابي، والامتثال التشريعي. والشهادات المطلوبة: CISSP، CISM، TOGAF.

8 - وظائف المستشار الأمني (Security Consultant)

الخبير الذي يقدم استشارات للشركات لمواجهة التحديات الأمنية، غالباً بعقود مستقلة. متوسط الراتب 103 آلاف دولار. والمهارات: تقييم المخاطر، وضع السياسات الأمنية، ومهارات تواصل عالية. والشهادات هي: CISSP، CISA، CEH.

9 - مهندس أمن السحابة (Cloud Security Engineer)

يحمي البيانات والبنى السحابية في ظلّ التحول الرقمي السريع نحو منصات مثل AWS وAzure. متوسط الراتب 95 ألف دولار. والمهارات: الهوية وإدارة الصلاحيات، التشفير، والامتثال لمعايير الحوكمة السحابية. أما الشهادات فهي: AWS Security Specialty، CCSP، Azure Security Engineer Associate.

10 - مدير أمن المعلومات (Information Security Manager)

قائد الفرق الأمنية الذي ينسق بين الأقسام ويضمن الالتزام بالسياسات والإجراءات. متوسط الراتب 153 ألف دولار (قد يصل إلى 167 ألفاً). والمهارات: القيادة والإدارة، وضع السياسات الأمنية، والتخطيط لاستمرارية الأعمال. أما الشهادات المطلوبة فهي: CISM، CISSP، GSLC.