أعلى فوائد الرهن العقاري في عام تهز سوق المنازل الأميركية

- ارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى 6.66%، مما يزيد الضغوط على سوق الإسكان ويهدد بإطالة فترة التباطؤ، نتيجة لارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف التضخمية المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. - شهد سوق العقارات تراجعًا في الطلب، حيث انخفضت مبيعات المنازل المعلقة إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل، متأثرة بالمخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، مما يؤثر على تكاليف التمويل العقاري. - أظهرت بيانات زيلو اتساع الفجوة بين المشترين ذوي الدخل المرتفع وبقية المشترين، حيث ارتفعت مبيعات المنازل الفاخرة بينما انخفضت مبيعات المنازل للمشترين لأول مرة، رغم تمتعهم بخيارات أوسع وقدرة تفاوضية أكبر.

ارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها خلال عام، في تطور يزيد الضغوط على سوق الإسكان ويهدد بإطالة فترة التباطؤ، مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتصاعد المخاوف التضخمية المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات مؤسسة فريدي ماك (Freddie Mac) أن متوسط الفائدة على قروض الرهن العقاري الثابتة لأجل 30 عامًا ارتفع إلى 6.66%، مقارنة بـ6.58% قبل أسبوع، وهو أعلى مستوى منذ 31 يوليو/تموز 2025 عندما بلغ 6.72%.

وحسب "بلومبيرغ" الخميس، يأتي هذا الارتفاع بعد أسابيع من صعود عوائد السندات الأميركية، في وقت أسهمت فيه الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن السياسة النقدية. وكانت الفائدة على الرهن العقاري قد انخفضت إلى أقل من 6% في أواخر فبراير/شباط، إلا أن اندلاع الصراع في الشرق الأوسط بدد آمال انتعاش السوق، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة توقعات التضخم وتشديد الأوضاع المالية.

انعكس ارتفاع تكاليف الاقتراض على نشاط السوق العقارية، إذ شهد موسم مبيعات الربيع أداءً أضعف من المتوقع، بينما واصل الطلب التراجع خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب بيانات شركة الوساطة العقارية ريدفين (Redfin)، هبطت مبيعات المنازل المعلقة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل إبريل/نيسان خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 26 يوليو/تموز، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب.

ونقلت الوكالة عن كبير الاقتصاديين في ريلتور (Realtor.com)، أنتوني سميث، قوله إن مؤشرات التهدئة التي ظهرت في بداية يوليو بشأن الحرب في إيران لم تدم طويلاً، بعدما تعثرت محادثات السلام، ما أعاد حالة عدم اليقين إلى الأسواق. وأضاف أن الأسواق تتفاعل مجدداً مع المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف التمويل العقاري.

وجاءت هذه التطورات بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت أيد فيه ثلاثة أعضاء رفعها، وهو ما عزز التوقعات بأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي قد تكون تشديداً إضافياً، وليس خفضاً للفائدة. كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له في 19 عاماً، فيما استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياته خلال عام، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعار الرهن العقاري.

ويرى محللون أن استمرار هذه المؤشرات يقلص فرص انخفاض تكاليف الاقتراض في المدى القريب، ما يزيد الضغوط على المشترين المحتملين. ورغم ضعف النشاط الحالي، تتوقع كبيرة الاقتصاديين في برايت (Bright MLS)، ليزا ستورتيفانت، أن يشهد السوق انتعاشاً محدوداً مع نهاية الصيف، إذا قرر بعض المشترين الإسراع في إتمام الصفقات خشية ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى خلال الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تكشف بيانات زيلو (Zillow) عن اتساع الفجوة داخل سوق الإسكان الأميركية بين المشترين ذوي الدخل المرتفع وبقية المشترين. فقد ارتفعت مبيعات المنازل الفاخرة بنسبة 6.2% في مايو/أيار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت مبيعات المنازل المخصصة للمشترين لأول مرة بنسبة 5.4%.

وكانت سان فرانسيسكو المثال الأبرز على هذا التباين، إذ قفزت مبيعات المنازل الفاخرة بنسبة 21.6%، مدفوعة بالثروات التي حققها العاملون في شركات الذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت معاملات المنازل المبتدئة بنسبة 1.2%، رغم لجوء عدد متزايد من البائعين إلى خفض الأسعار. وقالت كبيرة الاقتصاديين في زيلو، كارا نغ، إن مشتري المنازل الأولى باتوا يتمتعون بخيارات أوسع وقدرة تفاوضية أكبر، كما أصبح البائعون أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات، إلا أن المشكلة الأساسية تتمثل في أن الضغوط المالية نفسها التي تعيق الادخار لتأمين الدفعة الأولى تجعل الاستفادة من هذه الفرص أكثر صعوبة.