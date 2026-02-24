أعلى إيرادات تداول للبنوك الأوروبية منذ 10 سنوات

- في عام 2025، حققت البنوك الاستثمارية الأوروبية إيرادات تداول قياسية بلغت 43.9 مليار يورو، مع تصدر "باركليز" القائمة بإيرادات 10.1 مليارات يورو، يليه "دويتشه بنك" بإيرادات 9.6 مليارات يورو. - شهدت الأسواق المالية تقلبات حادة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية وتطورات الذكاء الاصطناعي، مما أثر على أسهم شركات التكنولوجيا، ومن المتوقع تباطؤ نمو إيرادات التداول في 2026. - استثمرت البنوك في تعزيز قدراتها التداولية، حيث حصل متداولو "باركليز" على مكافآت أعلى بنسبة 15%، بينما لم تعلن البنوك الأخرى تفاصيل مكافآتها لعام 2025 بعد.

حققت أكبر البنوك الاستثمارية في أوروبا أعلى إيرادات تداول لها خلال ما لا يقل عن عقد في عام 2025، بعدما هزّت الاضطرابات الجيوسياسية والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي الأسواق المالية. وأفادت كل من "دويتشه بنك"، و"بي إن بي باريبا"، و"سوسيتيه جنرال"، و"باركليز"، و"يو بي إس"، بإيرادات مجمعة بلغت 43.9 مليار يورو من تداول الأسهم وأدوات الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC)، في أفضل أداء جماعي لها منذ عام 2015 على الأقل، وفقاً لبيانات جمعتها شركة Visible Alpha، وفق ما ذكرته "فاينانشال تايمز".

واحتفظ "باركليز" بصدارة تداولات البنوك الأوروبية للعام السابع على التوالي، مسجلاً دخلاً إجمالياً قدره 10.1 مليارات يورو في قسم الأسواق العالمية. وجاء "دويتشه بنك"، الذي لم يعد يمتلك نشاطاً لتداول الأسهم، في المرتبة الثانية متجاوزاً "بي إن بي باريبا" للمرة الأولى منذ عام 2022، بعدما حققت وحدة أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع لديه إيرادات بلغت 9.6 مليارات يورو.

وحذّر أحد كبار المصرفيين الاستثماريين الأوروبيين، وفق ما نقلته "فاينانشال تايمز"، من أن الأسواق تبدو محمومة بشكل متزايد، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وأضاف أن رغبة بعض المصرفيين في ركوب القطار المسرع من دون القلق بشأن المستقبل تذكّره بالسنوات التي سبقت الأزمة المالية عام 2008، قائلاً: "نحن في فترة تعليق في الوقت الحالي".

وجاء الأداء القوي للقطاع في ظل استغلال المتداولين التقلبات الحادة في أسواق الأسهم والسندات والعملات خلال العام. وكانت موجة التقلبات قد بدأت مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالأجندة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك قراره فرض تعرفات جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، قبل التراجع عن بعض تلك التهديدات، عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي. كما أدت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تذبذبات ملحوظة في أسهم شركات التكنولوجيا، في ظل تنامي قلق المستثمرين حيال الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات الحوسبة السحابية العملاقة في هذا القطاع، وتوقيت تحقيق عوائد ملموسة منها.

وقال يوهان شولتز، المحلل لدى "مورنينغستار"، إن أقسام المبيعات والتداول استفادت من ارتفاع مستويات التقلب عبر مختلف فئات الأصول في عام 2025. ويتوقع محللون أن يتباطأ نمو إيرادات التداول لدى البنوك الأوروبية في عام 2026 مع انحسار التقلبات. وأوضح شولتز أن "التقلبات تراجعت في النصف الثاني من عام 2025، واستقرت الإيرادات. ونتوقع مزيداً من الاعتدال في 2026، لكن إيرادات الأسواق العالمية ستظل أعلى من متوسطاتها طويلة الأجل"، وفق الصحيفة نفسها.

وأشارت البنوك الأوروبية إلى أن أداءها القوي استفاد أيضاً من استثمارات سابقة في تعزيز قدراتها التداولية. وقال الرئيس التنفيذي لباركليز، سي إس فينكاتاكريشنان: "لقد استثمرنا بكثافة في التكنولوجيا والكوادر البشرية، سواء من المصرفيين أو في قدرات التداول، بما في ذلك التداول الإلكتروني". وحصل متداولو "باركليز"، الذين حققوا زيادة بنسبة 15% في إيرادات الأسهم وأدوات الدخل الثابت والعملات والسلع مقارنة بعام 2024، على مكافآت أعلى تقديراً لأدائهم.

وتقاسم 812 من أصحاب المخاطر الجوهرية في بنك الاستثمار التابع لباركليز مكافآت إجمالية بلغت 733 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بزيادة نسبتها 13% عن عام 2024، بحسب إفصاحات الشركة. وبلغ متوسط المكافأة نحو 900 ألف جنيه إسترليني للفرد، فيما وصل متوسط إجمالي الحزمة التعويضية، بما يشمل الأجر الثابت، إلى 1.55 مليون جنيه إسترليني. ولم تعلن البنوك الأربعة الأخرى بعد تفاصيل مكافآتها لعام 2025، غير أنه يُتوقع أن ترفع بدورها المكافآت المرتبطة بالأداء للمتداولين.

(الدولار= 0.85 يورو)