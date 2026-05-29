أطول موجة سحوبات من صناديق استثمار بيتكوين الأميركية.. كم نزفت؟

- شهدت صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة موجة سحوبات كبيرة، حيث سحب المستثمرون نحو 2.8 مليار دولار بين 15 و28 مايو، مما يعكس تراجع شهية المستثمرين تجاه العملات المشفرة. - رغم أن إطلاق صناديق بيتكوين الفورية كان ناجحًا في البداية، إلا أن السوق شهد تغيرًا واضحًا مع تراجع أسعار بيتكوين بنسبة 40% مقارنة بمستوياتها القياسية في أكتوبر، مما يعكس إنهاك السوق. - في ظل التفاؤل في الأسواق العالمية، تبقى بيتكوين معزولة عن موجة المخاطرة الأوسع، رغم محاولات دعمها من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في وقت تواصل أسواق الأسهم العالمية تسجيل مستويات قياسية جديدة، تبدو عملة بيتكوين وكأنها تتحرك في الاتجاه المعاكس، بعدما شهدت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المرتبطة بها في الولايات المتحدة أكبر موجة سحوبات منذ إطلاقها، في إشارة إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه أكبر العملات المشفرة في العالم، حسب تقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الجمعة. وبحسب بيانات جمعتها الوكالة، سحب المستثمرون نحو 2.8 مليار دولار من صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة بين 15 و28 مايو/أيار، لتسجل تلك الصناديق تسعة أيام متتالية من التدفقات الخارجة، وهي أطول موجة نزوح للأموال منذ إطلاق هذه الصناديق في يناير/كانون الثاني 2024.

وكان إطلاق صناديق بيتكوين الفورية قد اعتُبر حينها واحداً من أنجح الإطلاقات في تاريخ وول ستريت، بعدما فتحت الباب أمام شريحة واسعة من المستثمرين المؤسساتيين والأفراد للوصول إلى العملة المشفرة عبر أدوات استثمارية منظمة، لتصبح تدفقات هذه الصناديق لاحقاً مؤشراً رئيسياً على شهية السوق تجاه الأصول الرقمية. لكن المشهد، حسب الوكالة، تغير بوضوح خلال الأشهر الأخيرة، إذ بدأت بيتكوين تُظهر علامات إنهاك بعد موجة الهبوط العنيفة التي ضربت سوق العملات المشفرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما فشلت الأسعار حتى الآن في استعادة الزخم الذي فقدته.

وجرى تداول بيتكوين عند نحو 73650 دولاراً صباح في لندن اليوم الجمعة، منخفضة بأكثر من 40% مقارنة بمستوياتها القياسية التي سجلتها في أكتوبر/تشرين الأول. ويأتي هذا الأداء الضعيف في تناقض صارخ مع حالة التفاؤل التي تسيطر على الأسواق العالمية، إذ سجل مؤشرا ستاندرد أند بورز (S&P 500) وناسداك (Nasdaq) مستويات قياسية جديدة في الولايات المتحدة الخميس، بينما واصل مؤشرا كوسبي (Kospi) الكوري الجنوبي وتوبيكس (TOPIX) الياباني صعودهما الجمعة إلى قمم جديدة في التداولات الآسيوية.

ونقلت بلومبيرغ عن المحلل لدى آي.جي أستراليا، توني سيكامور، قوله إن الأصول عالية المخاطر الأخرى استفادت من التقارير المتعلقة بإمكانية تمديد الهدنة في الشرق الأوسط لمدة 60 يوماً، بينما أصبحت بيتكوين "معزولة بشكل متزايد عن موجة المخاطرة الأوسع في الأسواق". وأضاف أن حتى منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة "لن تتخلى أبداً عن العملات المشفرة"، لم تنجح في تقديم دعم حقيقي للسوق.