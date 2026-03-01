أضرار في مطار دبي وحريق بجبل علي وميناء الدقم العُماني

- شهدت دبي حوادث أمنية تضمنت اعتراض طائرة مسيرة في مطار دبي الدولي، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص واندلاع حريق طفيف في فندق برج العرب، وحريق آخر في ميناء جبل علي بسبب شظايا الاعتراض الجوي. - تعرض ميناء الدقم في سلطنة عمان لهجوم بطائرتين مسيرتين، مما أدى إلى إصابة عامل وافد، وأدانت السلطنة الهجوم مؤكدة اتخاذها إجراءات لحماية البلاد. - تصاعدت التوترات في المنطقة مع هجمات إيرانية على الإمارات وعمليات عسكرية أميركية وإسرائيلية ضد إيران، مما يعقد الوضع الأمني.

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي فجر اليوم الأحد، بإصابة أربعة أشخاص في مطار دبي الدولي، في وقت أعلنت فيه حكومة دبي، ليل السبت - الأحد، اندلاع حريق في أحد أرصفة ميناء جبل علي عقب اعتراضات جوية متزامنة مع هجمات إيرانية تشهدها الإمارات رداً على العدوان الأميركي الإسرائيلي.

إلى ذلك، تعرض ميناء الدقم التجاري في سلطنة عُمان لاستهداف بطائرتين مسيرتين. وذكرت حكومة دبي في بيان أن صالة في مطار دبي الدولي تعرضت لأضرار طفيفة في حادثة تمت السيطرة عليها سريعاً لكنه لم يقدم تفاصيل. وأكد المكتب لاحقاً وفقاً لوكالة رويترز، اعتراض طائرة مسيرة مشيراً إلى أن الحطام الناجم عن الاعتراض سبَّب اندلاع حريق صغير في الواجهة الخارجية لفندق برج العرب.

أكدت "مطارات دبي" وقوع حادث في مطار دبي الدولي (DXB) قبل قليل. وقد تم تفعيل فرق الاستجابة الطارئة على الفور حيث يتم التعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقد أسفر ذلك عن وقوع 4 إصابات وتم تقديم المساعدة الطبية العاجلة اللازمة لهم. وسيتم بث المعلومات المُحدّثة حال ورودها. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026

وتعد دبي أكبر مركز سياحي وتجاري في الشرق الأوسط، ومطارها من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم. ولطالما كان فندق برج العرب أحد أبرز معالم الإمارة. وافتُتح في عام 1999 على جزيرة صناعية قبالة شاطئ جميرا، وسرعان ما أصبح البرج ذو الشكل الشراعي رمزاً للمدينة. واندلع حريق أمس السبت، قرب فندق آخر في جزيرة نخلة جميرا الصناعية.

كشفت السلطات المختصة في دبي أن شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي تسببت في وقوع حريق في أحد أرصفة ميناء جبل علي بدون وقوع أي إصابات، وبادرت فرق الدفاع المدني بدبي على الفور بالتعامل مع الحريق، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه. وقد أهابت السلطات المعنية بالجمهور عدم تداول مقاطع… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026حريق بأحد أرصفة ميناء جبل علي في دبي

وأفادت مصادر في قطاع الطيران لرويترز بأن هجوماً إيرانياً خلال الليل ألحق أضراراً بأحد مباني الركاب في مطار دبي. كما ذكرت مطارات أبوظبي في منشور على إكس أن حادثاً وقع في مطار زايد الدولي بالعاصمة الإماراتية أسفر عن وفاة مواطن آسيوي وإصابة سبعة آخرين. وقد حذفت المطارات المنشور لاحقاً وفقاً لرويترز. وعلقت شركات الطيران رحلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الرحلات من وإلى دبي وأبوظبي. وأظهرت خرائط تتبع الرحلات الجوية خلوّ المجال الجوي فوق معظم أنحاء المنطقة تقريباً.

اندلاع حريق بأحد أرصفة ميناء جبل علي في دبي

كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تدوينة على منصة إكس، أن الجهات المختصة في دبي أعلنت أن "حطاماً ناتجاً عن عمليات اعتراض جوي تسبب في اندلاع حريق بأحد أرصفة ميناء جبل علي، دون وقوع أي إصابات". وأوضح المكتب أن فرق الدفاع المدني في دبي استجابت للحادثة على الفور للسيطرة على الحريق، مشيراً إلى استمرار جهود إخماد الحريق. وقبل ذلك، أعلنت حكومة دبي اندلاع حريق طفيف بالواجهة الخارجية لفندق "برج العرب" الشهير، عقب اعتراض طائرة مسيرة، من دون تسجيل إصابات.

#عاجل /



أفاد مصدر أمني بتعرض ميناء #الدقم التجاري لاستهداف بطائرتين مسيرتين، استهدفت إحداها سكن عمال متنقل، أدت إلى إصابة عامل وافد، فيما سقط حطام الأخرى في منطقة بالقرب من خزانات الوقود دون خسائر بشرية أو مادية.



وتؤكد #سلطنة_عمان إدانتها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة… — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 1, 2026

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الإمارات تعرضها لهجمات إيرانية استهدفت عدة مناطق بالبلاد، ولا سيما في العاصمة أبو ظبي، وأسفرت عن مقتل مقيم.

وفي سلطنة عُمان، أفاد مصدر أمني بتعرض ميناء الدقم التجاري لاستهداف بطائرتين مسيرتين، استهدفت إحداها سكن عمال متنقلاً، أدت إلى إصابة عامل وافد، فيما سقط حطام الأخرى في منطقة بالقرب من خزانات الوقود من دون خسائر بشرية أو مادية. أكدت سلطنة عمان وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية، إدانتها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما من شأنه المساس بسلامة البلاد والقاطنين عليها.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدواناً ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)