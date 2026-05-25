أضاحي اليمن.. الأسواق شبه خالية والأسعار تقفز 40%

- تشهد أسواق الأضاحي في اليمن ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء، حيث بلغ سعر الماعز والضأن وزن 15 كيلوغرامًا بين 300 و320 ألف ريال في عدن. - يعتمد اليمن بشكل كبير على استيراد المواشي، خاصة من الصومال، ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الاستيراد بنسبة 100% بسبب التوترات في المنطقة وأزمة الشحن البحري. - يعاني الإنتاج المحلي من تراجع ملحوظ بسبب صعوبة تربية المواشي وارتفاع تكاليف الأعلاف، مما أثر على توفر الأضاحي المحلية في الأسواق.

تبدو أسواق الأضاحي شبه خالية في اليمن مع تبقي أيام قليلة على حلول عيد الأضحى، حيث ينفر المواطنون منها بسبب الارتفاع القياسي في أسعارها، التي تشهد زيادة كبيرة هذا الموسم بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بأسعار العام الماضي.

استيراد يواجه تكلفة مرتفعة

ويعتمد اليمن على الاستيراد لتغطية احتياجاته من المواشي، خاصة في المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى، مع ارتفاع الطلب عليها، وتتصدر الصومال قائمة هذه الدول بنسبة كبيرة تتجاوز 60 إلى 80% من حجم واردات المواشي في اليمن، وتتوزع النسبة الباقية على دولتي إثيوبيا وجيبوتي، في حين يغطي الإنتاج جزءاً من الاحتياجات، غير أنّ هناك العديد من العوامل التي أثرت في الإنتاج نتيجة ارتفاع تكاليف تربية المواشي.

وأكد تاجر المواشي علي الحوشبي لـ"العربي الجديد"، أنّ المتعاملين في مجال النقل البحري ومكاتب النقل والشحن البحري، وكذا على مستوى ملاك القوارب وبواخر النقل، استغلوا الأحداث الأخيرة والتوترات في المنطقة وفي المياه الصومالية، وتبعات إغلاق هرمز وأزمة الشحن البحري، لرفع تكاليف وأجور النقل والشحن، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف استيراد المواشي بنسبة تقدر بنحو 100%.

الصومال المورّد الأبرز

وفي هذا السياق، أوضح صادق الحمادي، وهو تاجر ومستورد مواشٍ، لـ"العربي الجديد"، أنّ الاعتماد على واردات المواشي من الصومال زاد بنسبة كبيرة منذ العام الماضي في اليمن، وذلك بسبب القرب الجغرافي وتشابه نوعية المواشي والمراعي، وهو الأمر الذي يجعلها مطلوبة بشكل كبير في الأسواق، بعد المنتجة محلياً.

وتقدر واردات اليمن من المواشي بنحو 110 آلاف رأس، أغلبها أغنام وضأن وماعز، إذ يقدر الحمادي حجم الواردات من الصومال بين 70 و90 ألف رأس من المواشي، في حين تظل أسعارها المرتفعة عقبة رئيسية تحول بينها وبين المواطنين، الذين أجبرتهم الأسعار والظروف المعيشية على تنويع خياراتهم في الأضاحي، مع اتباع البعض خيارات قاسية بالتخلي التام عن شراء الأضحية، بينما اتجه آخرون لتربيتها في مناطقهم الريفية لاستثمارها في مثل هذه المناسبات الدينية، وفي الوقت نفسه توفير أضحية لهذه المناسبة.

أسعار قياسية في اليمن

ويرصد "العربي الجديد" ارتفاع أسعار المواشي بشكل قياسي هذا الموسم، مع اقتراب عيد الأضحى، حيث بلغ سعر الماعز والضأن وزن 15 كيلوغراماً بين 300 و320 ألف ريال في عدن ومحافظات أخرى جنوبي اليمن، في حين تحددّ الجهات العامة المختصة مثل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وعبر مكاتبها بالمحافظات سعر هذا الوزن من الماعز والضأن بمبلغ 280 ألف ريال في عدن، وهو رقم قياسي يقترب من ضعف سعرها في موسم العام الماضي، بينما سجلت العجول مستوى قياسي وصل إلى 1.25 مليون ريال، علماً بأن سعر الصرف في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً يصل إلى نحو 1590 ريالاً للدولار و410 مقابل الريال السعودي. في حين تبدأ أسعار المواشي لأوزان أقل من 15 كيلوغراماً من 180 و200 ألف ريال للرأس الواحد من الماعز أو الأغنام، ويزيد السعر بحسب الحجم ومكان تربية الماشية، حيث يكون سعر الماشية المحلية أعلى من المستوردة.

ويختلف الأمر في صنعاء ومناطق شمال اليمن، بالنظر إلى الفوارق في سعر الصرف، ونوعية المواشي المتداولة، حيث وصل سعر الأغنام من الماعز والضأن إلى ما يقارب 120 ألف ريال، حيث سعر الصرف مستقر عند مستوى 530 ريالاً مقابل الدولار.

تراجع الإنتاج المحلي

وأكد مربو ماشية قدموا من مناطق ضواحي صنعاء وريفها والمحافظات القريبة، مثل المحويت وعمران، وكذا من الحديدة، إلى أسواق العاصمة اليمنية لبيع مواشيهم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ صعوبة تربية المواشي تزيد من عام لآخر لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بالأوضاع المعيشية المتردية التي كان لها تأثير في تربية المواشي والاهتمام بها وتوفير الأعلاف، الأمر الذي أدى إلى تقليص الاستثمار فيها، كما اعتاد الكثير منهم خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالجفاف وتقلّص المراعي.

وفي ظل عدم تحديث بيانات الإنتاج الحيواني في اليمن، تُقدر آخر بيانات حجم الثروة الحيوانية التي تمتلكها البلاد بنحو 70 مليون و200 ألف رأس من الماعز، فيما يصل الإنتاج من اللحوم إلى حوالي 187 ألف طن، ونحو 234 ألف طن من الألبان و16 ألف طن جلود، وما يقارب 5 آلاف طن من الصوف. ويصل حجم الإنتاج الحيواني إلى 570 ألف طن سنوياً، منها 209 أطنان لحوم، و187 ألف طن لحوم بيضاء، ومليون و380 ألف حبة بيض، إضافة إلى منتجات الجلود والصوف والعسل.