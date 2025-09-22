أصول خالدة في زمن التقلبات... إليك استراتيجية استثمار الذهب والفضة

- تشهد المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ارتفاعات قياسية، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة وزيادة الطلب من المصارف المركزية، مما يعكس ديناميكيات السوق الحالية. - الاستثمار في المعادن الثمينة لا يتطلب خبرة عميقة، حيث يمكن البدء بخطوات مدروسة مثل التعرف على مصادر تعليمية موثوقة واستخدام المنصات الإلكترونية لشراء كميات صغيرة، مع ضبط التوقعات بناءً على تحليلات الأسعار التاريخية. - يعتمد النجاح في هذا المجال على استراتيجية منهجية تشمل تخصيص ميزانية دورية وتنويع المنتجات واختيار حلول تخزين مناسبة، مع مراقبة الأسعار دون الانجرار وراء تقلبات السوق قصيرة الأجل.

لطالما شكّلت المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب والفضة، ملاذاً آمناً لحفظ الثروات عبر العصور. وفي ظلّ المشهد المالي العالمي المتقلّب اليوم، تبرز هذه الأصول الملموسة بوصفها خياراً استثمارياً فريد يُكمل الأدوات التقليدية، ويمنح المستثمرين توازناً في محافظهم. فقد ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الاثنين، مدعوماً بتوقعات المستثمرين المتزايدة حول مسار خفض أسعار الفائدة، قبيل تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وبيانات تضخم رئيسية تصدر لاحقاً هذا الأسبوع. وصعد سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 3716.27 دولاراً، بعدما سجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 3719.65 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وفقاً لبيانات رويترز، كما زادت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل، 1.2% إلى 3751.2 دولاراً.

أما بالنسبة لبقية المعادن الثمينة، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 43.64 دولاراً الأوقية، وهو أعلى مستوى في 14 عاماً، وكسب البلاتين 1.1% إلى 1419.65 دولاراً، كما صعد البلاديوم 1.1% إلى 1161.85 دولاراً، في وقت تشهد السوق الحالية ديناميكيات لافتة، إذ اخترق الذهب مستويات مقاومة تاريخية ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما خرجت الفضة من نمط فني طويل الأمد، ما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة. في الوقت نفسه، كثّفت المصارف المركزية حول العالم من مشترياتها للذهب، مما يعزّز الطلب، رغم تردّد المستثمرين المؤسّسيين في الأسواق الغربية.

نصائح للمستثمرين الجدد في الذهب والمعادن

بحسب موقع "ديسكفوري أليرت" (Discovery Alert) الأسترالي المتخصّص، لا يتطلب الاستثمار في المعادن الثمينة خبرة عميقة منذ البداية، بل يمكن الانطلاق بخطوات مدروسة تعزّز المعرفة والثقة. تبدأ الرحلة بالتعرف على مصادر تعليمية موثوقة، والتركيز على منتجات معروفة وسائلة بأقل هامش ربح ممكن. من المهم أيضاً بناء علاقة مع تجار معتمدين وذوي سمعة طيبة، وفهم طرق التحقق من أصالة المنتجات، كما يُنصح بضبط التوقعات بناء على تحليلات الأسعار التاريخية، خاصة في ظلّ الارتفاعات القياسية الأخيرة.

وقد سهّلت التكنولوجيا الحديثة الدخول إلى هذا المجال، إذ تتيح المنصات الإلكترونية شراء الذهب أو الفضة بمبالغ تبدأ من 50 دولاراً فقط، ما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين.

ولا يعتمد النجاح في هذا المجال على التوقيت فحسب، بل على بناء استراتيجية اقتناء منهجية. يشمل ذلك تخصيص ميزانية دورية للشراء، وتنويع المنتجات بين أنواع المعادن وأشكالها، واختيار حلول تخزين مناسبة سواء في المنزل أو عبر خدمات الإيداع المهني، كما يُنصح بإنشاء نظام لتتبع المقتنيات، ومراقبة الأسعار دون الانجرار وراء تقلبات السوق قصيرة الأجل، هذه المنهجية تساعد على بناء مراكز استثمارية قوية على المدى الطويل، وتقلل من تأثير التذبذبات اللحظية.

ورغم بلوغ الأسعار مستويات قياسية، إلّا أن قيمتها النسبية مقارنة بالتوسع النقدي والديون الحكومية لا تزال تشير إلى إمكانية استمرار الصعود. لذلك، فإنّ انتظار "الفرصة المثالية" قد يؤدي إلى تفويت موجات صعود مهمة، كما حدث في رحلة الذهب من 1800 إلى أكثر من 3719 دولاراً خلال سنوات قليلة. أما بالنسبة لأصحاب الميزانيات المحدودة، فقد أتاح التطور الرقمي إمكانية شراء أجزاء من الأونصة بأسعار معقولة، دون الحاجة إلى رأس مال كبير. وبالنسبة للتخزين، تتنوع الخيارات بين التخزين الشخصي وصناديق الأمانات المصرفية والإيداع المهني المؤمّن، ولكل منها مزاياه وتكاليفه.

ومن حيث السيولة، تحتفظ المعادن الثمينة بقدرة عالية على التحويل إلى نقد عبر شبكات تجار عالمية، خاصة للمنتجات المعروفة مثل "النسر الأميركي" و"ورقة القيقب الكندية". أما نسبة التخصيص المثلى ضمن المحفظة، فتتراوح عادة بين 5% و10% للمستثمرين المحافظين، وقد تصل إلى 20% لمن يضعون الاستقرار النقدي والتضخم في صلب استراتيجيتهم.