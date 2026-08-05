- دعت ثمانٍ من أكبر جمعيات الشحن البحري الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية لرفض فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، محذرة من تداعيات تسييس التجارة العالمية. - التحذير جاء وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية واحتمال فرض إيران رسوماً على السفن، مما يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويثير تساؤلات حول إدارة الممرات البحرية. - سلطنة عُمان رفضت فرض رسوم إلزامية، لكنها أبدت استعدادها لبحث ترتيبات طوعية لدعم الملاحة، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة الدولية.

في تحذير يعكس تنامي المخاوف من تسييس طرق التجارة العالمية، دعت ثمانٍ من أكبر جمعيات الشحن البحري في العالم الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية إلى رفض فرض أي رسوم أو بدلات إلزامية على عبور السفن في مضيق هرمز الحيوي، محذرة من أن السماح بمثل هذه الخطوة قد يشكل سابقة تدفع دولاً أخرى إلى فرض رسوم مماثلة في أهم الممرات البحرية الدولية. وفي رسالة مشتركة مؤرخة في الثالث من أغسطس/آب الجاري، وُجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، أكدت المنظمات أن فرض رسوم عبور أو خدمات تحمل في جوهرها صفة "رسوم المرور" سيقوض الإطار القانوني الدولي المنظم لحرية الملاحة في المضائق الدولية.

وشددت الرسالة، التي وقعتها منظمات بارزة من بينها مجلس الشحن البحري العالمي (World Shipping Council) والغرفة الدولية للشحن البحري (International Chamber of Shipping) وبيمكو (BIMCO)، على أن إقرار مثل هذا المبدأ سيجعل من الصعب مستقبلاً التصدي لمحاولات فرض رسوم مماثلة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى، ما يخلق حالة من عدم اليقين أمام قطاع الشحن والتجارة العالمية، حسب ما أوردت بلومبيرغ الأربعاء.

وجاء هذا التحذير في ظل تصاعد الحديث عن احتمال فرض إيران رسوماً على السفن العابرة لمضيق هرمز وهو ما أعاد تسليط الضوء على هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وأثار تساؤلات بشأن مستقبل إدارة الممرات البحرية الحيوية في ظل التوترات الجيوسياسية. ومنذ اندلاع المواجهة العسكرية عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير/شباط، عززت طهران إجراءاتها للسيطرة على حركة الملاحة في المضيق، مطالبة السفن بالحصول على إذن مسبق للعبور، ولوحت بفرض رسوم دائمة أو إلزام السفن بتأمينات خاصة، فيما طلبت في بعض الحالات مبالغ وصلت إلى مليوني دولار للرحلة الواحدة.

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وقبل اندلاع الحرب، كانت حركة الملاحة عبر المضيق تسير بصورة طبيعية إلى حد كبير، إلا أن الولايات المتحدة رفضت محاولات طهران فرض سيطرتها على الممر، ودعمت مساراً ملاحياً جنوبياً بمحاذاة سلطنة عُمان، مع نشر قوات لتأمين السفن التجارية العابرة. وفي يوليو/تموز الماضي، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفترة وجيزة فكرة فرض رسم بنسبة 20% على شحنات البضائع التي تعبر المضيق بمساعدة الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع عنها عقب ضغوط من حلفاء واشنطن في دول الخليج.

من جانبها، أبلغت سلطنة عُمان المنظمة البحرية الدولية رفضها فرض رسوم إلزامية على عبور السفن في مضيق هرمز الاستراتيجي، لكنها أبدت استعدادها لبحث ترتيبات طوعية تتيح للسفن المساهمة في تمويل خدمات دعم الملاحة بما يعزز السلامة والأمن البحري وحماية البيئة. وأكدت جمعيات الشحن في رسالتها أن أي نقاشات تتعلق بالأمن الإقليمي أو تسوية النزاعات يجب ألا تمس الحقوق المعترف بها دولياً في حرية الملاحة، أو تتحول إلى ورقة تفاوض سياسية.