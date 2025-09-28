أشغال القطرية: 13 مشروعاً لتحسين البنية التحتية بـ3.2 مليارات دولار

- أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن ترسية 13 عقداً بقيمة 12 مليار ريال لتعزيز البنية التحتية، تشمل تطوير شبكات الطرق والمباني التعليمية والصحية والخدمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. - ستبدأ أعمال تشغيل وصيانة شبكات الطرق في أكتوبر، باستخدام تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، بينما ستبدأ مشاريع الصرف الصحي في 2026، مع التركيز على تطوير الموظفين القطريين. - تشمل المشاريع إنشاء مدارس جديدة وتحسين أنظمة السلامة في المدارس القائمة، وتطوير مستشفى الطب النفسي، وتجديد مزرعة الخيول، وتطوير الطرق لتعزيز الترابط ودعم الأنشطة الاقتصادية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال"(حكومية) عن ترسية 13 عقداً جديداً بقيمة 12 مليار ريال (نحو 3.2 مليارات دولار) لتعزيز البنية التحتية لشبكات الطرق والصرف والمباني العامة، وتحسين جودة الحياة. وقال مدير شؤون المشروعات في "أشغال" خالد سيف الخيارين، اليوم الأحد، إن المشروعات الجديدة تشمل ستة مشروعات أساسية، أهمها إنشاء وتطوير شبكات طرق وعدد من المباني التعليمية والصحية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

ولفت مدير شؤون قطاع الأصول في "أشغال" أحمد الأحمد إلى أن عقود التشغيل والصيانة التي تمت ترسيتها ستسهم في الارتقاء بإدارة شبكات الطرق والصرف الصحي، وضمان استدامة أصول البنية التحتية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وستنفذ الأعمال والمشاريع بأعلى معايير الجودة والسلامة من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعدات في عمليات التشغيل والصيانة.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال تشغيل وصيانة شبكات الطرق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتمتد العقود لخمس سنوات لجميع المشاريع باستثناء مشروع أنظمة النقل الذكية (ITS) الذي يمتد لثلاث سنوات، إذ يستخدم المشروع تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي ومركبات ذاتية القيادة لأعمال المسح وتقنية الليزر لرصد العيوب وأنظمة ذكية لمراقبة حالة الطرق، بهدف تعزيز الاستدامة وتحسين الكفاءة وزيادة العمر الافتراضي للأصول.

أما مشاريع تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، فمن المقرر أن تبدأ في الربع الأول من عام 2026، وتعتمد على أحدث الابتكارات مثل الروبوتات والطائرات من دون طيار المزودة بكاميرات، بالإضافة إلى أنظمة تحكم ذكية وتقنيات الاستشعار عن بعد، إلى جانب تحسين نظام إدارة الأصول المؤسسية (EAMS) والتكامل مع نمذجة معلومات البناء (BIM) لتحديد أولويات الصيانة والتنبؤ بالأعطال، مع التركيز على تطوير الموظفين القطريين ونقل الخبرات لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية وتعزيز القدرة الاستيعابية للشبكات.

وفي قطاع المباني، تشمل المشاريع إنشاء ثلاث مدارس جديدة في مناطق مبيريك ومسيمير وفريج السودان، وتحسين أنظمة السلامة في 40 مدرسة قائمة، بالإضافة إلى استكمال تطوير مستشفى الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى تجديد مزرعة إنتاج الخيول في الزبارة، التي تمتد على مساحة 150 هكتاراً، لدعم مكانة قطر وجهةً عالميةً للفروسية وسباقات الخيل.

وتشمل مشاريع الطرق أيضاً تطوير الطريق السريع الرابط بين المزروعة والعطورية وبوثيلة، بطول 22 كيلومتراً، لتعزيز الترابط بين المناطق ودعم الأنشطة الاقتصادية والزراعية، إضافة إلى مشروع تطوير شبكة الطرق في الكرعانة، بطول إجمالي 11.2 كيلومتراً، مع توفير عناصر السلامة، وإنارة الشوارع، ومواقف سيارات، وتشجير، إضافة إلى شبكات مياه معالجة وري بطول 17.5 كيلومتراً، لضمان بنية تحتية متكاملة ومتطورة.

وكانت"أشغال" قد أطلقت في مايو/ أيار الماضي خطة خمسية طموحة بقيمة تجاوزت 81 مليار ريال، تشمل تنفيذ مشاريع حيوية في مختلف قطاعات البنية التحتية، من تطوير أراضي المواطنين إلى مشاريع المباني الحكومية وشبكات الصرف الصحي والمصبات الاستراتيجية، وذلك في خطوة استراتيجية ترسم ملامح البنية التحتية لقطر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.