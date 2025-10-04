أسواق مصر | صعود الذهب واستقرار الجنيه رغم خفض الفائدة

- شهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً في أسعار الذهب، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 5971 جنيهاً، مدفوعاً بالصعود العالمي للمعدن النفيس وزيادة الطلب عليه كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية وتذبذب أسعار الصرف. - استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار رغم خفض الفائدة، مما يعكس سيطرة السياسة النقدية، بينما سجلت البورصة المصرية مكاسب جماعية بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين. - ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.45%، وبلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 2.59 تريليون جنيه، مع استحواذ المصريين على 91.5% من تعاملات السوق.

شهدت الأسواق المصرية، اليوم السبت، حراكاً لافتاً على مستوى أسعار الذهب والعملات الأجنبية، بالتزامن مع ختام أسبوعٍ حققت فيه مؤشرات البورصة مكاسب جماعية قوية، في ظل تراجع الفائدة وتزايد الطلب على أدوات التحوط. وسجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً جديداً، مواصلةً موجة الصعود التي تشهدها منذ أسابيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 5971 جنيهاً للبيع (نحو 125 دولاراً) و5942 جنيهاً للشراء، بينما سجّل عيار21 الأكثر تداولاً 5200 جنيه للشراء و5225 جنيهاً للبيع، وبلغ عيار 18 نحو 4457 جنيهاً للشراء و4478 جنيهاً للبيع. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 41800 جنيه للبيع، وسط توقعات بزيادات خلال الأيام المقبلة. ويرجع هذا الارتفاع، بحسب تجار ومحللين، إلى الصعود العالمي لأسعار المعدن النفيس، وتزايد الإقبال عليه بوصفه ملاذاً آمناً في ظل تراجع الثقة بالأسواق التقليدية، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتذبذب أسعار الصرف.

وفي أسواق الصرف، استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار قرب مستوياته السابقة، رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير، إذ سجل نحو 47.69 جنيهاً للشراء و47.83 جنيهاً للبيع. كما بلغ سعر اليورو الأوروبي 56.04 جنيهاً للشراء و56.21 جنيهاً للبيع، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى 64.29 جنيهاً للشراء و64.49 جنيهاً للبيع. وسجّل الريال السعودي نحو 12.71 جنيهاً للشراء، في حين بلغ الدينار الكويتي 156 جنيهاً للشراء، والدرهم الإماراتي 12.98 جنيهاً للشراء.

ويرى محللون أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم خفض الفائدة يعكس سيطرة السياسة النقدية على السوق، مشيرين إلى أن التأثير الفعلي للقرار قد يظهر تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة مع توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية. أما في سوق المال، فقد أنهت البورصة المصرية أسبوعها على ارتفاع جماعي لكل مؤشراتها، مدعومة بمشتريات المستثمرين المحليين.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.45% ليغلق عند نحو 36,900 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 2.59% إلى نحو 11,034 نقطة، بينما زاد مؤشر EGX100 بنسبة 2.58% ليصل إلى 14,628 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.9%، في حين حقق مؤشر الشريعة EGX33 مكاسب بلغت 3.67%.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم نحو 2.59 تريليون جنيه بزيادة قاربت 2.8% خلال الأسبوع، بإجمالي تداولات بلغت 330.7 مليار جنيه عبر أكثر من نصف مليون عملية بيع وشراء. ووفق بيانات البورصة، استحوذ المصريون على 91.5% من تعاملات السوق، مقابل 4.4% للعرب و4.1% للأجانب الذين سجّلوا صافي بيع قدره 27.3 مليون جنيه.