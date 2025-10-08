أسواق مصر| استقرار الجنيه والذهب إلى قمة جديدة

- استقرار الجنيه المصري في البنوك مع تباينات طفيفة في سعر الدولار، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 47.54 جنيهًا والبيع 47.64 جنيهًا، بينما ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.06% ليصل إلى 37118 نقطة. - ارتفاع أسعار الذهب محليًا متأثرة بالزخم العالمي، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 نحو 5395 جنيهًا، وعيار 24 حوالي 6165 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4624 جنيهًا، مع ارتفاع الجنيه الذهبي إلى 43160 جنيهًا. - إيهاب واصف يؤكد تسجيل الذهب المحلي لأرقام قياسية جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 3% في أقل من أسبوع، مع تجاوز مستويات المقاومة النفسية السابقة.

شهد الجنيه المصري استقرارًا مائلًا إلى التماسك في تداوُلات البنوك، إذ تراوح سعر الدولار الرسمي بالقرب من 47.45 جنيهًا، مع تباينات هامشية بين البنوك الكبرى التي عرضت الدولار للشراء بسعر يقارب 47.54 جنيهًا، وبيعه عند 47.64 جنيهًا، وفق أحدث بيانات البنوك المحلية. وعلى صعيد البورصة، تحرك المؤشر الرئيسي EGX30 في جلسة اليوم وسط نطاق ضيق تقريبًا عند 37118 نقطة، مسجّلًا ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.06%.

فيما يتواصل زخم الذهب محليًا، مع مواكبة لارتفاع الأونصة عالميًا، فقد اقترب سعر الغرام عيار 21 من 5395 جنيهًا (نحو 114 دولارا) للغرام منتصف التداولات، وشهد عيار 24 مستوى يقارب 6165 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ نحو 4624 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهبي إلى نحو 43160 جنيهًا. وهذا الأداء يعكس تأثير الضغوط العالمية على المعدن الأصفر من البنوك المركزية والطلب من المستثمرين المتخوفين من تراجع الدولار دوليا.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن الذهب المحلي يواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة، متأثرًا بالزخم الكبير في السوق العالمية. وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة المال الاقتصادية المحلية اليوم، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت في مصر نحو 3% خلال أقل من أسبوع. وأضاف واصف: "اختراق الذهب لمستوى 5300 جنيه يوم أمس والإغلاق أعلاه كان إشارة فنية قوية دفعت الأسعار لمواصلة الصعود اليوم، لتتجاوز مستويات المقاومة النفسية السابقة وتسجل قمة تاريخية جديدة".