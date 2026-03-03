- في مصر، تشهد الأسواق الرمضانية مثل خان الخليلي وسوق الحسين نشاطًا كبيرًا، حيث تدعم الحكومة هذه الأسواق بمعارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة. - في قطر، يُعتبر سوق واقف وجهة رئيسية تقدم تجربة ثقافية وتراثية، بينما يوفر سوق الوكرة القديم ولوسيل بوليفارد أجواء احتفالية مميزة. - في سوريا، يُعد سوق الحميدية وجهة رمضانية بارزة، حيث يقدم أكلات شعبية ويعزز الروابط الاجتماعية بتقاليد مثل "السكبة". وفي الأردن، تتحول الأسواق إلى مساحات حيوية تعكس روح الشهر الفضيل.

مع بدء شهر رمضان المبارك، تسعى العديد من أسواق المدن العربية، إلى الاحتفال بالشهر الكريم من خلال الكثير من الفعّاليات، وتحويل الشهر إلى فرصة اجتماعية وثقافية، خاصة أن هذا الشهر، يعيد تشكيل إيقاع الحياة اليومية ويحوّل الشوارع والساحات العامة إلى فضاءات نابضة بالحياة. ومع حلول المساء، تتزيّن أسواق ليلية وأسواق شعبية بالأضواء والفوانيس، وتمتلئ بالأصوات والروائح التي تعكس تنوّع الموروث المحلي وثراء التجربة الرمضانية في كل مدينة. عادة ما تتميز كل منطقة وعاصمة عربية بقصصها المختلفة، وعاداتها وتقاليدها في الشهر الكريم، ولعل أبرز التقاليد المشتركة، هو إطلاق قذيفة من المدفعية عند الغروب.

وتعود الرواية الأساسية لهذا التقليد إلى عهد محمد علي باشا في أوائل القرن التاسع عشر في مصر؛ إذ يُقال إن جنود القلعة كانوا يجرّبون مدفعاً جديداً، فانطلقت قذيفة وقت غروب الشمس مصادفة في أحد أيام رمضان، فظن الناس أن الحاكم أمر بإطلاق المدفع معلناً موعد الإفطار، ولذا أعجب السكان بالفكرة، فاستمر العمل بها لاحقاً بشكل منظم.

سوق خان الخليلي

تشهد مصر رمضاناً استثنائياً كل عام، وهذا العام ايضاً، لا يبدو الأمر مختلفاً عن السنوات السابقة، إذ تستقطب الأسواق الشعبية العديد من العروض الخاصة بالشهر الكريم، إذ تبرز الأسواق الشعبية التاريخية بوصفها محطات جذب رئيسية في القاهرة خصوصاً خلال ليالي رمضان. من أشهر تلك الأسواق سوق خان الخليلي الذي يقع في قلب الحي الإسلامي القديم بجوار الجامع الأزهر.

خلال رمضان يتحول خان الخليلي إلى مزار ليلي يعج بالنشاط يتجول السائح بين الدكاكين المضيئة ويتناول المشروبات في المقاهي المفتوحة، وتقع في المنطقة المحيطة بالخان مناطق أخرى نابضة مثل سوق الحسين التي تنبض بالحياة بعد الإفطار، ما يوفر للسائح تجربة. إلى جانب ذلك، عمدت الحكومة إلى افتتاح العديد من الأسواق الشعبية، وهذا العام، تم افتتاح 360 معرضَ "أهلاً رمضان" و600 سوق يوم واحد في مختلف الأحياء، ضمن خطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتعزيز استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والزوار على حد سواء.

سوق واقف

تتصدر الأسواق الشعبية مشهد الحياة الليلية في الخليج عموماً وقطر خصوصاً، وتعد الدوحة من أبرز الوجهات التي يجمع فيها الزائر بين التراث الثقافي والتسوّق وتناول المأكولات المحلية. من أهم هذه الأسواق سوق واقف في قلب العاصمة الدوحة، الذي يتحوّل في ليالي رمضان إلى ملتقى نابض بالحياة بعد الإفطار. هنا يجد الزائر أزقة متشابكة مليئة بالمحلات التي تعرض الملابس التقليدية، والعطور العربية، والتوابل، والحرف اليدوية وغيرها، وتقام احتفالات ليلية، تتضمن قراءة القصص الشعبية، والاحتفالات الفلكلورية، وغيرها.

على بعد دقائق، في سوق الوكرة القديم تنتشر الأكشاك الرمضانية على الواجهة البحرية، حيث يمكن للزائر التسوق بين منتجات رمضان من التمور والمكسرات والتوابل والمشغولات اليدوية، والاستمتاع بالفعّاليات التي تقام يومياً، والتي تتضمن العديد من المسابقات الخاصة بالشهر الكريم. أما في لوسيل بوليفارد فيتزين الممر الرمضاني بأكشاك الطعام والمنتجات اليدوية، وتقام هناك عروض موسيقية حية ومساحات للعب الأطفال، ما يساهم في خلق أجواء احتفالية طوال الليل.

الحميدية... من أشهر أسواق دمشق

لا يمكن خوض تجربة اكتشاف سحر شهر رمضان، من دون زيارة سوق الحميدية، الذي يعتبر واحداً من

أبرز الوجهات الرمضانية الشعبية في سورية، حيث ينبض بالحياة بعد الإفطار بأجواء احتفالية ممتدة في الأزقة التاريخية. يقدّم السوق خلال رمضان أشهى الأكلات الشعبية السورية التي تميز الشهر الكريم، مثل: الفتة، الكبة، إلى جانب الحلويات التقليدية مثل المعمول، والكنافة، والبقلاوة، والمشروبات الرمضانية الشعبية كالتمر هندي والعرقسوس واللبن بالنعناع. وتنتشر أكشاك الطعام بين الأزقة، حيث يتجمع الزائرون لتذوّق هذه المأكولات التقليدية.

ولا يقتصر السوق على الطعام فقط، فهو يعكس تقليد التسوق الرمضاني السوري، حيث يتجه الأهالي لشراء احتياجات الشهر من التمور، والمكسرات، والحلويات، والملابس التقليدية والهدايا. وتكتسب الأجواء طابعاً اجتماعياً مميزاً، إذ يلتقي الناسُ الأصدقاءَ والعائلة في الجلسات الشعبية بين المتاجر والمقاهي.

ولعل أجمل ما يمكن اكتشافه في سوق الحميدية وفي جميع أنحاء دمشق، العادات الاجتماعية للسكان قبيل الإفطار، وتعد "السكبة" ويعني تبادل الأطعمة بين الجيران قبل أذان المغرب من التقاليد الاجتماعية الموروثة، إذ لا تزال أغلب الأسر هناك تحرص على هذا التقليد، يومياً.

أسواق شعبية أردنية

تتحول الأسواق الشعبية في المدن الكبرى مثل عَمّان وإربد والزرقاء إلى مساحات كبيرة، تعكس حيوية روح الشهر الفضيل من خلال الطعام التقليدي والتواصل الاجتماعي. قبل أذان المغرب، تنتشر أكشاك الباعة في الأزقة والشوارع المحيطة بالأسواق الشعبية، يلوّحون بمنتجاتهم التي طالما ارتبطت بالذاكرة الرمضانية الأردنية، مثل الكعك والبسكويت الرمضاني، والفلافل الساخنة، والفتّـة، وخبز الصاج وغيرها.

في سوق العبدلي وسوق شارع الرينبو في العاصمة عمان، يلتف الناس حول عربات الفلافل والمناقيش، بينما يُعدّ الباعة الكعك البلدي المُزين بالسمسم واليانسون مقدماً بوصفه جزءاً من التقاليد الرمضانية للأسر، فيما تبدأ قصة أخرى، مع رحلة السحور، إذ عادة ما يفضل سكان الأردن تناول وجبة الإفطار في المنازل، ومن ثم التوجه إلى الأسواق بعد الصلاة، وتناول وجبة السحور في المطاعم الشعبية. ويبدأ وقت السحور في الأحياء الشعبية والأسواق الكبيرة بعد منتصف الليل، حيث تنتشر جلسات السحور في المطاعم والمقاهي التي تقدم الفول، والأرز باللبن، إلى جانب أطباق تقليدية أخرى.