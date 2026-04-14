أسواق النفط تترقب صدمة جديدة بعد الحصار الأميركي لموانئ إيران

- تأثير الحصار على الأسواق العالمية: أدى الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت 100 دولار للبرميل، مما أثار قلق الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، واعتبرته خطوة خطيرة وغير مسؤولة. - استراتيجية إيران في مواجهة الحصار: استمرت إيران في ضخ النفط إلى آسيا باستخدام "أسطولها المظلم" لتجنب العقوبات، مما ساعدها في الحفاظ على تدفقات النفط ورفع أسعاره. - الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية: الحصار يهدد إمدادات النفط العالمية ويعكس يأس واشنطن بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مع مراقبة ترامب لتأثيره على التضخم وسوق الأسهم.

يحدث قرار واشنطن بفرض الحصار على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز قلقاً كبيراً في أسواق الطاقة العالمية من حدوث صدمة نفطية جديدة، من خلال تهديد الإمدادات إلى آسيا. واستمرت إيران في ضخ النفط الخام إلى آسيا منذ بداية حرب الشرق الأوسط، محمية جزئياً بواسطة "أسطولها المظلم" المراوغ.

ويمر عبر هذا الممر المائي الحيوي ما يقارب خُمس نفط العالم عادةً. وفي الأسابيع الأخيرة، شددت إيران قبضتها، فأبطأت حركة الملاحة البحرية بشكل حاد، وفرضت رسوم عبور، بحسب التقارير. والآن، يهدد الحصار الإضافي للموانئ الإيرانية الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد بتوجيه ضربة أخرى لإمدادات النفط والغاز العالمية بعدما ألحق القتال أضراراً بمنشآت الطاقة في دول الخليج وعرقل صادراتها عبر المضيق، حسبما قال أمير هاندجاني، من معهد كوينسي للحكم المسؤول ومقره الولايات المتحدة.

بعد أيام قليلة من شن الحرب ضد إيران مع إسرائيل في 28 فبراير، خففت الولايات المتحدة مؤقتًا بعض العقوبات المفروضة على طهران لمنع حدوث صدمة مفاجئة في قطاع الطاقة، وخاصة بالنسبة للاقتصادات الآسيوية. ويوم الأحد، قامت ناقلة النفط "فيليسيتي"، التي تديرها الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، بتسليم مليوني برميل من النفط إلى الهند، وهي أول شحنة من هذا النوع تتم بشكل قانوني منذ عام 2019، وفقًا لموقع تتبع الناقلات "تانكر تراكر".

لا يزال النفط يتدفق

قال هانجاني لوكالة فرانس برس إن النفط الخام الإيراني كان يساعد في تخفيف حدة السوق في تلبية الطلب حتى الآن، محذراً من أن الحصار يهدد الآن هذا التوازن الهش. وسأل: "ماذا ستفعل البحرية الأميركية؟ إنها لن تواجه السفن التجارية الصينية والهندية والباكستانية" التي تقوم بالتحميل في الموانئ الإيرانية.

ولا تزال الصين أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني في العالم، وقالت يوم الثلاثاء إن الحصار الأميركي "خطير وغير مسؤول". وتوقع هاندجاني أن أسعار النفط، التي تشهد ارتفاعاً بالفعل، ستواصل ارتفاعها. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة ثمانية بالمائة لتتجاوز 100 دولار للبرميل يوم الاثنين في التعاملات الآسيوية المبكرة - بعد ساعات فقط من الإعلان عن الحصار.

بالنسبة للخبيرة إليزابيث براو من المجلس الأطلسي، فإن "هذه خطوة يائسة" من جانب واشنطن بعدما "استنفدت جميع الخيارات". وأشارت إلى أن حصار السفن التجارية ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو أمر غير قانوني.

بحسب بيانات شركة "كيبلر" المتخصصة في تتبع أسعار السلع، والتي حللتها وكالة فرانس برس، صدّرت إيران ما معدله 1.8 مليون برميل من النفط الخام يومياً عن طريق البحر منذ أوائل مارس/آذار. وهذا أعلى بقليل من متوسطها المتوقع لعام 2025، والبالغ حوالي 1.7 مليون برميل يومياً.

وأظهر تحليل وكالة فرانس برس لبيانات شركة كبلر، أن 58 ناقلة نفط عبرت المضيق حاملة بضائع بين الأول من مارس والثاني عشر من إبريل. وانطلقت نحو 80% من السفن من الموانئ الإيرانية - وخاصة جزيرة خارج - أو رفعت العلم الإيراني، حاملة ما مجموعه 11 مليون طن من النفط الخام.

قال خبراء لوكالة فرانس برس إن عدداً من تلك السفن ينتمي إلى "الأسطول المظلم" الإيراني، الذي يتكون من سفن قديمة تعمل منذ سنوات في ظل غموض شديد - مع ملكية غير واضحة، وأعلام مزيفة، وانعدام التأمين أو بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي تم التلاعب بها، وكل ذلك بهدف التهرب من العقوبات الدولية.

ميزة الأسطول المظلم

"من المثير للدهشة حقاً مدى فعالية عمل الأسطول المظلم طوال فترة الحرب"، هذا ما قاله ديفيد تانينباوم، مدير شركة بلاكستون كومبلاينس سيرفيسز الاستشارية المتخصصة في العقوبات ومقرها الولايات المتحدة. "كنا نعتقد أنه ستكون هناك حملة قمع على الأسطول المظلم، ولكن في الواقع ما حدث هو أن إدارة (ترامب) أعطت الأسطول المظلم دفعة قوية وسمحت لهم بتصدير كل هذا النفط".

مع تخفيف العقوبات، تحول سعر النفط الخام الإيراني "من التداول بخصم 40% إلى علاوة 10%"، مقارنة بالأسعار السابقة، حسبما قدر تانينباوم. و"نظراً لأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرهما من منتجي الخليج يشهدون قيوداً على الصادرات أو إعادة توجيهها بتكلفة باهظة، فقد تمكنت إيران من الحفاظ على التدفقات عند مستويات مرنة بشكل لافت للنظر"، كما قال سيريل ويدرشوفن، المحلل في شركة بلو ووتر ستراتيجيز.

وأضاف في مقال رأي نُشر يوم السبت: "لقد نجحت طهران في إنشاء نظام متطور ولا مركزي، ومن الصعب بشكل ملحوظ تعطيله دون تصعيده إلى صراع بحري واسع النطاق". وقال هانجاني إن إيران مستعدة لتحمل الحصار. وأضاف أن الحفاظ على السيطرة على هرمز "أمر وجودي، إنه مسألة حياة أو موت"، سواء كضمانة أمنية طويلة الأجل أو كمصدر تمويل حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب. ومن الجانب الأميركي، قال هاندجاني إن ترامب سيراقب كيف تتفاعل الأسواق. وقال: "إذا ارتفع سعر النفط، وارتفع التضخم، وانخفض سوق الأسهم، فسوف يبدأ بالذعر".

(فرانس برس، العربي الجديد)