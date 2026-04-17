أسواق العملات الناشئة تمحو خسائر الحرب مع رهانات متزايدة على التهدئة

- تمكنت أسواق العملات الناشئة من محو خسائرها بعد إعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" بنسبة 0.6% وتراجع أسعار النفط بأكثر من 10%، مع تداول خام برنت عند نحو 86 دولاراً للبرميل. - رغم الحذر المستمر في الأسواق، أشار دان بان من بنك "ستاندرد تشارترد" إلى أن انخفاض أسعار النفط دعم صعود عملات الدول المستوردة للطاقة، مع تفاؤل بإمكانية احتواء الأزمة. - توقعات إيجابية للأسواق من "غولدمان ساكس" تشير إلى تحسن التقييمات ونمو قوي في أرباح الشركات، مما ساعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على محو خسائره المرتبطة بالحرب.

تمكنت أسواق العملات الناشئة من محو الخسائر التي تكبدتها منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مدفوعة بتصاعد التوقعات بأن التوترات الجيوسياسية تتجه نحو التهدئة، عقب إعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية. وحسب بلومبيرغ، ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسواق العملات الناشئة بنسبة 0.6% ليصل إلى 1,884.37 نقطة يوم الجمعة، وذلك بعد إعلان طهران أن مضيق هرمز أصبح "مفتوحاً بالكامل" أمام الملاحة التجارية. وقد انعكس هذا التطور بشكل مباشر على الأسواق، إذ تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10%، مع تداول خام برنت عند نحو 86 دولاراً للبرميل، في ظل تفاؤل متزايد بإمكانية احتواء الأزمة.

ونقلت الوكالة عن دان بان، كبير الاقتصاديين في بنك "ستاندرد تشارترد" في نيويورك، إن الأسواق لا تزال تُبدي بعض الحذر بشأن مدى عودة حركة الشحن إلى طبيعتها، لكنه أشار إلى أن "السوق تبدو مقتنعة بأن أسوأ مراحل الأزمة باتت خلفنا". وأضاف أن انخفاض أسعار النفط ساهم في دعم صعود عملات عدد من الدول المستوردة للطاقة.

ويأتي الموقف الإيراني الأخير بعد تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال فيها إن تقديم طهران تنازلات قد يفتح الباب أمام اتفاق ينهي الحرب التي عطلت تدفقات الطاقة من منطقة الخليج. إلا أن ترامب عاد لاحقاً ليؤكد أن الحصار البحري الأميركي على هذا الممر الاستراتيجي سيبقى قائماً إلى حين "اكتمال الاتفاق مع إيران بنسبة 100%".

وكان النزاع، الذي اندلع في نهاية فبراير/شباط، قد تسبب في اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار خام برنت بشكل مؤقت إلى قرابة 120 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت أسواق الأسهم بشكل حاد. كما بات مؤشر الأسهم في الأسواق الناشئة قريباً من محو خسائره منذ بدء الحرب.

وفي السياق نفسه، أشار محللو "غولدمان ساكس" بقيادة كاماكشيا تريفيدي، في مذكرة بتاريخ 15 إبريل/نيسان، إلى استمرار النظرة الإيجابية للأسواق، معتبرين أن التقييمات وإعادة تموضع المستثمرين قد تحسّنت، إلى جانب توقعات بنمو قوي في أرباح الشركات ضمن السيناريو الأساسي للبنك. وكان مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأميركي قد نجح في محو خسائره المرتبطة بالحرب في وقت سابق من الأسبوع مدعوماً بنتائج أرباح قوية للشركات.