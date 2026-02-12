أسواق العملات المشفرة تعيش أعنف موجات التراجع: تبخّر تريليونَي دولار

- شهدت أسواق العملات المشفرة تراجعًا حادًا، حيث فقدت السوق تريليوني دولار منذ أكتوبر، مع انخفاض بيتكوين بنسبة 47% وإيثيريوم بنسبة 60% عن ذروتهما، مما أثار تساؤلات حول طبيعة بيتكوين كأصل آمن. - ساهمت موجة التصفية في أكتوبر في انفصال بيتكوين عن حركة الأسهم، وفقدت العملة المستقرة لمشروع "إيثينا" ارتباطها بالدولار، مما أدى إلى تصفية قسرية واسعة. - رغم التراجع، أظهر مؤتمر "كونسينسِس" تفاؤلًا بمستقبل العملات المشفرة، مع دعوة للاستثمار كجزء من دورات طبيعية، وسط دعم السياسات الأميركية، وتوقعات متباينة حول مستقبل بيتكوين.

تعيش أسواق العملات المشفرة واحدة من أعنف موجات التراجع في تاريخها الحديث، بعدما تبخّر نحو تريليوني دولار من القيمة السوقية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وحسب تقرير أوردته "بلومبيرغ" اليوم الخميس، فإن بيتكوين، العملة الأكبر في السوق، كانت تتداول قرب 67 ألف دولار صباح اليوم الخميس في لندن، متراجعة 47% عن ذروتها القياسية التي تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر.

أما العملات البديلة، وهي الرموز الرقمية الأصغر والأكثر مضاربة، فقد تكبدت خسائر أشد، وسط سيولة متقطعة وضغوط على الشركات المدرجة التي راكمت احتياطيات من التوكنات. وتلاحظ "بلومبيرغ" أن موجة التفكك بدأت بعد أيام فقط من تسجيل بيتكوين مستوى قياسياً جديداً، مشيرة إلى أن أكثر من 19 مليار دولار من رهانات الشراء المتفائلة تمّت تصفيتها قسراً، ما أطلق موجة هبوط حادة. وفي أوائل فبراير/شباط، اشتدت الضغوط، لتهبط بيتكوين إلى نحو 60 ألف دولار، متخلية عن مكاسبها التي حققتها عقب إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروف بدعمه للأصول الرقمية.

ووفق بيانات منصة "كوين غيكو" (CoinGecko)، فقدت سوق العملات المشفرة ككل نحو تريليوني دولار من قيمتها خلال هذه الفترة. وبحسب الوكالة، فإن هذا الانهيار أعاد طرح سؤال قديم: ما هي طبيعة بيتكوين أصلاً؟ ففي السابق، تحركت أحياناً بالتوازي مع الأسهم والأصول عالية المخاطر، بينما وصفها آخرون بأنها "ذهب رقمي" يلجأ إليه المستثمرون وقت الاضطرابات. لكنها منذ أكتوبر لم تلتزم بأي من السرديتين.

حول هذه النقطة، تنقل "بلومبيرغ" عن المؤسس المشارك لإيثيريوم والرئيس التنفيذي لشركة "كونسينسِس" (Consensys)، جو لوبين، قوله لتلفزيون الوكالة، إن موجة التصفية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول لعبت دوراً رئيسياً في انفصال بيتكوين عن حركة الأسهم. ففي ذلك الوقت، فقدت العملة المستقرة المدعومة بالعائد التابعة لمشروع "إيثينا" (Ethena) ارتباطها بالدولار على منصة "بينانس" (Binance)، لتتراجع إلى 65 سنتاً لفترة وجيزة. وبحسب لوبين، تسبب ذلك في "أضرار واسعة بالسوق" وأطلق سلسلة من التصفية القسرية. لكنه أضاف أن الهبوط الحاد الأخير ربما يكون قد "نظّف النظام" من الاختلالات المتراكمة.

ولم تكن إيثيريوم بمنأى عن العاصفة، إذ يتداول رمزها "إيثر" حالياً قرب 2000 دولار، بانخفاض يقارب 60% عن ذروته المسجلة في أغسطس/آب 2025، وفق "بلومبيرغ".

العملات المشفرة موضع توقعات متضاربة: بيتكوين لأقل من 35 ألف دولار

ورغم هذا المشهد القاتم، بدا مؤتمر "كونسينسِس" في هونغ كونغ أقرب إلى مهرجان تفاؤل. إذ تنقل "بلومبيرغ" عن الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة "بينانس"، ريتشارد تنغ، دعوته المستثمرين إلى عدم الحكم على السوق "بنقطة زمنية واحدة"، مشدداً على أن العملات المشفرة تمر بدورات صعود وهبوط طبيعية. أما الرئيس التنفيذي لمنصة "بايبت" (Bybit)، بن تشو، فكان أكثر مباشرة، معتبراً أن "الوقت الحالي مناسب لشراء بيتكوين".

في الخلفية، ساهمت السياسات الأميركية في دعم المعنويات. إذ أقرّت إدارة ترامب تشريعات تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز نموه، بينما شهد العام الأول من ولايته الثانية إدراج شركات كبرى في البورصة مثل "سيركل" ( Circle Internet Group Inc) و"جيميني" (Gemini Space Station Inc). كما تخطط شركات خارج الولايات المتحدة، بينها "أنيموكا براندز" (Animoca Brands) في هونغ كونغ، للإدراج في ناسداك عبر اندماج عكسي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"أنيموكا"، يات سيو، إن المستثمرين المتقدمين "لا ينزعجون كثيراً" من التقلبات، معتبراً أن طبيعة الأصل الرقمية ما زالت في مرحلة مبكرة، وبالتالي من الطبيعي أن تشهد صعوداً وهبوطاً حادين، حسب ما نقلته الوكالة من أجواء المؤتمر، مشيرة إلى أنه "ليس الجميع متفائلاً"، إذ يرى الشريك الإداري في "توكنَايز كابيتال" (Tokenize Capital)، هايدن هيوز، أن استمرار الهبوط يبدو "أمراً لا مفر منه"، متوقعاً تراجع بيتكوين إلى 35 ألف دولار بحلول سبتمبر/أيلول، وربما إلى مستويات أدنى بنهاية العام.