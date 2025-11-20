أسواق الذكاء الاصطناعي تتراجع وموجات بيع واسعة خشية "فقاعة"

أكدت تقارير اقتصادية عدة أن أسواق الذكاء الاصطناعي تشهد تراجعًا وموجات بيع كبيرة بسبب مخاوف من حدوث "فقاعة"، بفعل المبالغة في أرباح الذكاء الاصطناعي بينما الإيرادات الفعلية أقل من الأرباح. وقال العديد من كبار المستثمرين إنهم يشعرون بأن تقييم شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه جدًا مقارنة بأرباحها أو إمكاناتها الحقيقية، وذلك وفق تقارير "بلومبيرغ" و"فايننشال تايمز" و"بيزنس إنسايدر".

وتشهد الأسواق العالمية موجات مبيعات ضخمة للأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في آسيا وأميركا وأوروبا. وواصلت الأسواق موجة البيع للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بقلق المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة للغاية لشركات الذكاء الاصطناعي، وعدم استقرار طفرة الذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا في العالم قادت الأسهم إلى أطول سلسلة تراجع لها منذ أغسطس/آب الماضي، ما يسلط الضوء على الاعتماد الضيق للسوق الأميركية على حفنة من عمالقة النمو، وهو ما زاد قلق "وول ستريت" من عدم توليد الذكاء الاصطناعي حتى الآن إيرادات أو أرباحًا كافية لتبرير الإنفاق الهائل على البنية التحتية.

وقال المستثمر الأسطوري مارك موبيوس لـ"بيزنس إنسايدر" إن بعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 40% إذا ما تم تصحيح الفجوة بين الأرباح والنفقات. فيما هبط مؤشر "كوسبي" الكوري بنسبة كبيرة (بإحدى الجلسات وصل الهبوط إلى -6.2%)، كما هبط مؤشر "ناسداك" الأميركي بأكثر من 2%، وانخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.1%.

وحذّر سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل"، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الأول الثلاثاء، من أنه لن تكون هناك أي شركة محصنة من تداعيات انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، ووصف موجة الاستثمار الحالية في هذا القطاع بأنها استثنائية.

والفقاعة الاقتصادية هي حالة يرتفع فيها سعر الأصول (أسهم، تكنولوجيا، سلع) بسرعة كبيرة إلى ما يتجاوز قيمتها الحقيقية بناءً على التوقعات، وليس على أساس العوائد الفعلية. وعادة ما تقودها حماسة المستثمرين أو خوفهم من تفويت الفرصة لشراء الأصول، ثم يعقب ذلك تصحيح أو انهيار عندما يبدأ المستثمرون في إدراك أن التقييمات مرتفعة جدًا. وكانت تقييمات بعض شركات الذكاء الاصطناعي (أو المرتبطة به) قد ارتفعت جدًا، وأحيانًا بشكل لا يعكس الربحية الحقيقية أو العائد الفوري من التكنولوجيا.

كما حذر مديرون تنفيذيون في "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" من احتمال حدوث تصحيح كبير في سوق الأسهم بسبب فقاعة الذكاء الاصطناعي. وباعت شركة "سوفت بنك" كامل حصتها (حوالي 5.8 مليارات دولار) من أسهم عملاق التكنولوجيا "إنفيديا"، ما زاد المخاطر من أن تكون تقييمات هذه الشركات مبنية على ضخ الذكاء الاصطناعي وليس على أداء ربحي قوي، حيث ارتفع الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (مراكز بيانات، شرائح)، بينما لم تحقق بعض هذه الشركات عائدات مرتفعة، وفق هذه التقارير الاقتصادية.