أسواق الخليج تغلق مرتفعة بدعم آمال التهدئة وصعود أسعار النفط

- شهدت الأسواق الخليجية انتعاشًا ملحوظًا بدعم من تحسن معنويات المتعاملين وآمال التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، مما جذب المستثمرين لشراء الأسهم عند انخفاضها. - ارتفعت مؤشرات الأسواق في البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والإمارات، حيث ساهمت قطاعات مثل السلع الاستهلاكية والمال والخدمات في هذا الارتفاع، مع تميز شركات مثل "الكوت" و"الامتياز". - تراقب الأسواق الخليجية التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث شهدت بورصة قطر أداءً متقلبًا، وأعلنت الإمارات عن تسهيلات اقتصادية إضافية، بينما تواصل "أدنوك" التزامها ببرنامج استثمار رأسمالي ضخم.

انتعشت أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الخميس، بدعم من تحسن معنويات المتعاملين مع آمال التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط. وقال مدير عام منصة الوساطة المالية "ناغا دوت كوم" في الشرق الأوسط جورج بافيل، لوكالة رويترز، إنه "على الرغم من أحدث الانخفاضات، لا تزال السوق في اتجاه تصاعدي قوي ويمكن أن تستمر في جذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء الأسهم عند انخفاضها في ظل اقتصاد متين".

البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1929.48 بارتفاع قدره 3.91 نقاط عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 917.20 نقطة بارتفاع قدره 3.32 نقاط عن معدل الإقفال السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم الخميس مليوناً و510 آلاف و473 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 405 آلاف و596 ديناراً تم تنفيذها من خلال 88 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 32.34% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 65.25 نقطة بنسبة بلغت 0.75% ليبلغ مستوى 8712.05 نقطة، وتم تداول 450.3 مليون سهم عبر 24793 صفقة نقدية بقيمة 112.5 مليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 118.64 نقطة بنسبة بلغت 1.40%، ليبلغ مستوى 8599.62 نقطة من خلال تداول 287.5 مليون سهم عبر 13631 صفقة نقدية بقيمة 50.2 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 75.29 نقطة بنسبة بلغت 0.63%، ليبلغ مستوى 9188.08 نقطة من خلال تداول 162.8 مليون سهم عبر 11162 صفقة بقيمة 62.2 مليون دينار. في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر "رئيسي 50" 113.54 نقطة بنسبة بلغت 1.20%، ليبلغ مستوى 9542.99 نقطة من خلال تداول 257.9 مليون سهم عبر 11383 صفقة نقدية بقيمة 44.4 مليون دينار.

وكانت شركات "الكوت" و"الامتياز" و"أراب" و"تجارة" الأكثر ارتفاعا في حين كانت شركات "تنظيف" و"قبس" و"خليج ت" و"فنادق" الأكثر انخفاضاً.

أسواق تراجع لبورصات الخليج ومؤشر دبي يسجل أطول سلسلة خسائر منذ 2024

قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الخميس، مرتفعا بواقع 26.99 نقطة، أي بنسبة 0.26%، ليصل إلى مستوى 10379.69 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 128 مليونا و137 ألفا و359 سهما، بقيمة 367 مليونا و646 ألفا و853.995 ريالا، عبر تنفيذ 21036 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق. بينما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و748 مليونا و40 ألفا و612.530 ريالا، مقارنة بـ619 مليارا و465 مليونا و410 آلاف و909.014 ريالا في الجلسة السابقة.

وقال محلل الأسواق المالية يوسف بوحليقة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "المؤشر العام شهد تراجعا خلال تداولات الأسبوع، بعدما ارتد من أدنى مستوياته في نحو شهر ونصف الشهر، في إشارة إلى وجود عمليات شراء انتقائية دعمت السوق ومنعت حدوث تراجعات حادة"، وتوقع أن يواصل المؤشر العام التحرك ضمن نطاقات محدودة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، في ظل غياب محفزات قوية واستمرار حالة الحذر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأضاف بوحليقة أن "بورصة قطر شهدت خلال الأسبوع الحالي أداء متقلبا اتسم بالحذر والترقب، وسط توازن دقيق بين التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسويات سياسية تخفف من حدة التوترات الإقليمية، وبين المخاوف المستمرة من تداعيات التصعيد بالمنطقة وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض على أرباح الشركات والأسواق المالية في المنطقة".

أسواق الأسهم الأميركية تتراجع على خلفية تداعيات حرب إيران

عمان

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" تعاملات اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 5.36%، ليصل إلى مستوى 7631.7 نقطة، رابحا 388.28 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة أمس الأربعاء، بدعم من صعود الأسهم القيادية وارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية.

وتصدر قطاع الخدمات المكاسب بنسبة 5.34%، مدعوما بصعود سهم "بركاء لتحلية المياه" بنسبة 10%، ليتصدر قائمة الرابحين، فيما ارتفع سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 9.84%.

كما ارتفع القطاع المالي بنسبة 3.23%، بدعم من صعود سهم "بنك نزوى" بنسبة 9.38%، وارتفاع سهم "المدينة تكافل" بنسبة 6.09%. وسجل قطاع الصناعة أقل وتيرة ارتفاع بين القطاعات، بعدما صعد بنسبة 2.8%، مدفوعا بارتفاع سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 9.66%، وسهم "الصفاء للأغذية" بنسبة 5.26%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع حجم التداول بنسبة 9.38% إلى 189.37 مليون سهم، مقابل 173.13 مليون سهم في الجلسة السابقة. في المقابل، تراجعت قيمة التداولات بنسبة 9.17% إلى 54.09 مليون ريال، مقارنة بنحو 59.54 مليون ريال في جلسة الأربعاء.

السعودية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 11027 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 11 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 372 مليون سهم، فيما سجلت القيمة السوقية نحو 9.9 تريليونات ريال. وجاء صعود السوق بدعم من مكاسب قطاعات عدة، أبرزها الإعلام والإعلان، والتأمين، والزراعة والصناعات الغذائية.

وتصدرت أسهم "المملكة"، و"إعمار"، و"تهامة"، و"سينومي ريتيل"، و"رؤوم" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، فيما جاءت أسهم "ريدان"، و"عناية"، و"تسهيل"، و"سلوشنز"، و"علم" ضمن الأكثر تراجعا.

الإمارات

ارتفع مؤشر دبي 0.6%، متعافيا من خسائر الجلسة السابقة، مع تحقيق مكاسب في جميع القطاعات. وصعد سهم شركة "إعمار" العقارية 1.1%، في حين كسب سهم شركة الطيران الاقتصادي، "العربية للطيران"، 2.4%.

وقال مكتب دبي الإعلامي اليوم الخميس إن "الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء اعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في الإمارة لترتفع قيمة التسهيلات المقدمة خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم".

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4%، بقيادة أسهم قطاعي المرافق العامة والتكنولوجيا. وزاد سهم بنك أبوظبي الإسلامي 1.2%، في حين ارتفع سهم شركة "أدنوك" للإمداد والخدمات وشركة "أدنوك للغاز" 1.1% و0.6% على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إن "الشركة تظل ملتزمة ببرنامجها للاستثمار الرأسمالي الممتد لخمس سنوات بقيمة 551 مليار درهم، بهدف تحسين عملياتها ودفع عجلة النمو وتعزيز مساهمتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.