أسواق الخليج تسجّل ارتفاعاً على خلفية انتعاش الآمال بنهاية الحرب

- ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً على إيران، مما هدأ مخاوف المستثمرين من صراع أوسع في الشرق الأوسط. شهد مؤشر دبي ارتفاعاً بنسبة 0.9%، مدعوماً بصعود أسهم مثل شركة طلبات وبنك دبي الإسلامي. - مؤشر أبوظبي ارتفع 0.9% بفضل أسهم قطاع السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا، مع قفزة سهم سبيس 42 بنسبة 6.5%. كما ارتفع المؤشر القطري 0.5%، بينما واصل المؤشر العماني خسائره للجلسة الثامنة. - خارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.5%، مدعوماً بارتفاع أسهم مجموعة طلعت مصطفى والبنك التجاري الدولي.

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الثلاثاء، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه علق هجوماً كان مقرراً على إيران لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق ينهي الحرب، مما هدأ مخاوف المستثمرين من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

وقال ترامب أمس الاثنين إنه علق الهجوم بعدما أرسلت طهران مقترح سلام جديداً إلى واشنطن. وذكر بعد ذلك أن هناك "فرصة جيدة جداً" للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج إيران النووي. وأنهى مؤشر دبي سلسلة خسائر استمرت سبع جلسات متتالية، وارتفع 0.9 بالمئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة عليه. وزاد سهم شركة طلبات 4.2 بالمئة، وربح سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات من حيث الأصول، 2.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.9 بالمئة، مدفوعاً بأسهم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا. وقفز سهم سبيس 42 بنسبة 6.5 بالمئة، وارتفع سهم ألفا ظبي القابضة 3.4 بالمئة. وزاد سهم موانئ أبوظبي 0.9 بالمئة بعد توقيع الشركة اتفاقية للاستحواذ على شركة إم.بي.إس للخدمات اللوجيستية مقابل 300 مليون درهم (81.69 مليون دولار)، وقالت إنها ستتعاون مع شركة بروج في إنشاء بوابة تصدير دولية بديلة على الساحل الشرقي للإمارات.

وارتفع المؤشر القطري 0.5 بالمئة مع صعود سهم استثمار القابضة 3.1 بالمئة، وسهم بلدنا لمنتجات الألبان 3.8 بالمئة.

وربح المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مع ارتفاع معظم القطاعات. وصعد سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة. وزاد سهم دار الأركان للتطوير العقاري 1.1 بالمئة، وأصدرت الشركة صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار لأجل خمس سنوات وبفائدة 7.375 بالمئة مع تجاوز الطلبات 1.3 مليار دولار.

وواصل المؤشر العماني خسائره للجلسة الثامنة على التوالي، وانخفض 3.4 بالمئة مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاع قوي شهدته السوق في وقت سابق من العام. ولا يزال المؤشر مرتفعا بنسبة 27.6 بالمئة منذ بداية العام، ليسجل أفضل أداء بين المؤشرات القياسية في دول الخليج.

وانخفض سهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية 9.7 بالمئة، وخسر سهم بنك صحار الدولي 7.4 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال "قد تظل السوق معرضة لمخاطر التصحيح على المدى القصير بعد أداء قوي مع قيام المستثمرين بجني الأرباح".

وأضاف "رغم استفادة البلاد من بعدها النسبي عن التوترات في المنطقة، قد يجذب تحسن الرغبة في المخاطرة رؤوس الأموال نحو أسواق أخرى شهدت عمليات تصحيح قد يتحرك المستثمرون فيها لشراء أسهم عند انخفاضها".

ونزل المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر البحريني بالنسبة ذاتها.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.5 بالمئة لينهي خسائر استمرت على مدى ستّ جلسات، مدعوماً بارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى 5.3 بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه أمس الاثنين أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس وسط مخاوف من زيادة التضخم بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

(رويترز)