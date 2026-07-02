أسواق الخليج تتراجع تحت ضغط ضبابية المحادثات الأميركية الإيرانية

- أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، متأثرة بالتوترات السياسية بعد محادثات غير مثمرة بين إيران والولايات المتحدة، مما أثر على شهية المخاطرة في الأسواق الإقليمية المرتبطة بأسعار الطاقة والاستقرار الجيوسياسي. - في السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي مع تداول 260 مليون سهم، بينما شهدت البحرين وقطر تراجعات في مؤشراتهم بسبب انخفاض أسهم رئيسية مثل بنك قطر الوطني وسالك للتعرفة المرورية. - خالف مؤشر عُمان الاتجاه العام بارتفاع طفيف، بينما أشار محللون إلى أن الضبابية السياسية قد تحد من فرص الانتعاش القوي في الأسواق.

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، اليوم الخميس، وسط حالة حذر فرضتها التطورات السياسية في المنطقة، بعد اختتام إيران والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة دون ظهور مؤشرات واضحة إلى تحقيق تقدم نحو اتفاق سلام دائم.

وجاءت التراجعات في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة مسار التفاوض بين طهران وواشنطن، لما له من تأثير مباشر في شهية المخاطرة داخل الأسواق الإقليمية، خصوصا مع ارتباط بورصات الخليج بحركة أسعار الطاقة وتوقعات الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.

في السعودية، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس منخفضا 29.92 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 260 مليون سهم، ارتفعت خلالها أسهم 96 شركة، فيما أغلقت أسهم 153 شركة على تراجع.

أما في البحرين، فقد أقفل مؤشر البحرين العام على انخفاض نسبته 0.3% مقارنة بمعدل الإقفال السابق، متأثرا بتراجع مؤشرات قطاعات الاتصالات والمال والمواد الأساسية. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 961.51 نقطة، بانخفاض قدره 4.22 نقاط. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 834 ألفا و25 سهما، نُفذت من خلال 83 صفقة.

أسواق تراجع معظم بورصات الخليج مع استمرار التوترات الجيوسياسية

وفي قطر، تراجع المؤشر العام 0.8%، تحت ضغط هبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 1.7%. وشهدت الجلسة تداول 111 مليونا و98 ألفا و984 سهما، عبر تنفيذ 18111 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 11 شركة، مقابل انخفاض أسهم 35 شركة، في حين حافظت ست شركات على سعر إغلاقها السابق.

وسجل سوق دبي المالي تراجعا في مؤشره الرئيسي بنسبة 0.3%، متأثرا بانخفاض سهم شركة سالك للتعرفة المرورية بنسبة 2.2%. في المقابل، أغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.2%.

وقال ميلاد عازر، محلل الأسواق لدى "إكس.تي.بي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوكالة رويترز، إن "حالة الضبابية المستمرة قد تدفع المستثمرين إلى توخي الحذر، وهو ما قد يحد من فرص حدوث انتعاش قوي في الأسواق".

وفي الكويت، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1%، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 17.56 نقطة، بنسبة بلغت 0.20%، وتراجع مؤشر السوق الأول 6.48 نقاط، بنسبة بلغت 0.07%.

وخالف المؤشر الرئيسي في عُمان الاتجاه العام، إذ أغلق على ارتفاع بنسبة 0.2%، في أداء محدود عكس تباينا داخل الأسواق الخليجية، رغم استمرار تأثير المخاوف السياسية على المزاج الاستثماري العام.