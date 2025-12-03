أسواق الأسهم تغلق على ارتفاع في الخليج ومصر مع صعود أسعار النفط

- ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية مدعومة بصعود أسعار النفط، حيث ارتفع المؤشر السعودي 0.4% مع قفزة سهم أرامكو 10%، بينما ارتفع المؤشر القطري 0.5%، ودبي 1.2%، وأبوظبي 0.7% بعد عطلة اليوم الوطني. - تتجه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية الأميركية، مثل تقرير وظائف القطاع الخاص ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، التي قد تؤثر على قرارات الفيدرالي الأميركي، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة. - خارج الخليج، سجل مؤشر الأسهم القيادية في مصر ارتفاعاً قياسياً بنسبة 1.8%، مدفوعاً بنمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي.

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأربعاء، وسط صعود أسعار النفط، إذ يتطلع المستثمرون إلى بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على تحركات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في الخليج، بأكثر من واحد في المئة بعد أن قالت روسيا إن المحادثات مع مبعوثين أميركيين في موسكو فشلت في التوصل إلى توافق بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا كان من الممكن أن يخفف العقوبات المفروضة على قطاع النفط الروسي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 % مع صعود سهم شركة اتحاد اتصالات 2.1 %، بينما قفز سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 10 % إلى 93.95 ريال بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي. سي سعره المستهدف للسهم إلى 115 ريالاً من 107 ريالات.

وأقرت المملكة موازنتها العامة للدولة لعام 2026 أمس الثلاثاء، متوقعة عجزاً مالياً أقل بقيمة 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، أو حوالي 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تقوم المملكة بتحويل الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية في مسعى لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وارتفع المؤشر القطري 0.5 %، مع ارتفاع سعر سهم بنك قطر الإسلامي 1.2 %.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 1.2 %، مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.5 %.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.7 % حيث استأنفت بورصتا الإمارات التداولات بعد عطلة ليومين بسبب احتفالات البلاد باليوم الوطني.

ويراقب المستثمرون من كثب البيانات الاقتصادية المقبلة في الولايات المتحدة، بما في ذلك تقرير وظائف القطاع الخاص لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث اليوم الأربعاء ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر أيلول الذي تأخر صدوره، وهو المقياس المفضل للمركزي الأميركي لقياس التضخم، وتصدر قراءته يوم الجمعة.

وتؤثر تحولات السياسة النقدية الأميركية إلى حد كبير على أسواق الخليج، نظراً إلى أن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تشير العقود الآجلة للفائدة الأميركية الآن إلى احتمال بنسبة 88% لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، مقارنة بـ 85 % قبل أسبوع.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.8 % مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.8 %.

وكشف مسح لقطاع الأعمال اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أسرع نمو له في خمس سنوات في نوفمبر تشرين الثاني، مدفوعاً بالزيادات الحادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة.