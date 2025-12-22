أسواق الأسهم تدخل 2026 بحماسة... 6 عوامل على المستثمرين رصدها

- شهدت الأسواق المالية ارتفاعًا في تقييمات الأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا، مما يثير مخاوف من فقاعة محتملة بسبب زيادة النفقات الرأسمالية للشركات الكبرى وتأثيرها على الميزانيات. - يتوقع المستثمرون نموًا مزدوج الرقم في أرباح الشركات، مع تحديات تتعلق بتحقيق النمو في آسيا، وتحويل الدعم المالي في أوروبا إلى أرباح، واستمرار استثمارات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل القوية في الولايات المتحدة. - شهدت الأشهر الماضية حركة دوران في المحافظ الاستثمارية، مما أتاح للمستثمرين تنويع محفظتهم، مع توقعات بتوزيع أوسع للفائزين وتغير في قيادة القطاعات بحلول 2026.

بعد عام قوي للأسواق المالية، يبدو أن المستثمرين في الأسهم متجهون نحو 2026 بالروح المتفائلة نفسها، مع توقعات بمزيد من المكاسب رغم ارتفاع التقييمات. وبحسب بلومبيرغ، تتجلى الحماسة في انخفاض مستويات النقد لدى مديري الصناديق وارتفاع المراكز الاستثمارية في الأسهم، لكن خلف هذا التفاؤل تكمن مخاطر محتملة قد تُعيد القلق إلى المشهد، بدءاً من ضعف سوق العمل الأميركية إلى استمرار الضغوط التضخمية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي.

في تقرير أوردته الوكالة الأميركية اليوم الاثنين، سلطت الضوء على أبرز القضايا التي ستشكل مسار الأسواق في العام الجديد وكيف يمكن للمستثمرين التحرك بحكمة وسط هذه البيئة المتغيرة.

1 - تقييمات الأسهم المرتفعة

دفع قطاع التكنولوجيا مؤشرات تقييمات الأسهم إلى مستويات قياسية طويلة الأمد، خصوصاً مؤشر ستاندرد أند بورز (S&P 500) الذي تجاوز ذرواته السابقة قبل الانهيارات الكبرى مثل فقاعة الإنترنت عام 2000 وارتفاع أسعار الفائدة في 2022.

وفي هذا الصدد، نقلت بلومبيرغ عن تقرير أعده محللو سيتي غروب (Citigroup) بقيادة سكوت كرونرت أن "التقييمات العالية تشكل عقبة أمام السوق، لكنها ليست مستحيلة التغلب عليها. على العكس، فهي تزيد الضغط على الأساسيات لدعم حركة الأسعار".

وحسب بلومبيرغ، يثير ارتفاع التقييمات حديثاً عن فقاعة محتملة، خاصة في قطاع التكنولوجيا وقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث زادت الشركات الكبرى نفقاتها الرأسمالية بشكل كبير، ما قد يشكل ضغطاً على ميزانياتها ويثير القلق بين مراقبي السندات، كما ظهر عند قفزة مبادلات العجز عن السداد لشركة أوراكل (Oracle) بعد نتائج مخيبة للآمال.

2 - تفاؤل بأرباح الشركات

ستحتاج الشركات لتقديم نتائج قوية لدعم التفاؤل في السوق، مع توقعات بنمو مزدوج الرقم في جميع المناطق، مع صعود الأسواق الناشئة في الصدارة. ومع ذلك، قد تكون هذه التوقعات متفائلة للغاية، إذ تحتاج آسيا إلى تحقيق النمو المتوقع، وأوروبا إلى تحويل الدعم المالي إلى أرباح فعلية، فيما يعتمد نمو الولايات المتحدة على استمرار استثمارات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل القوية.

3 - دوران الأسهم بين القطاعات

شهدت الأشهر الماضية حركة دوران في المحافظ الاستثمارية بين الأسهم، حيث تراجع أداء قطاعات الذكاء الاصطناعي والرقائق، وظهرت خيارات أكثر جاذبية في أماكن أخرى. وهذه الحركة من شأنها أن توسّع القوة السوقية، وتتيح للمستثمرين تنويع محفظتهم بين الأسهم الاقتصادية والدفاعية، مع احتمال استمرار هذه الاستراتيجية في 2026، خاصة مع استمرار التساؤلات حول عوائد الذكاء الاصطناعي.

4 - تأثير موسم بداية العام

يُعرف عن بداية العام الميلادي، عادة، أنها فترة محفزة للمخاطرة، حيث يدخل المستثمرون بميزانيات جديدة، ويعاد ضبط مؤشرات الأداء، وتدفقات جديدة نحو صناديق التقاعد، بما يوفر دعماً للأسهم. ومع ذلك، لا يُعتبر شهرا يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط تقليدياً فترة أداء استثنائية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تقلبات شديدة.

5 - اختيار الأسهم بعناية

مع تركيز المكاسب في 2025 على الشركات الكبرى، تراجعت الارتباطات بين أعضاء المؤشر، ما شكل فرصة للمستثمرين النشطين لاختيار الأسهم الواعدة. قد يشهد 2026 توزيعًا أوسع للفائزين وتغيرًا محتملًا في قيادة القطاعات، ما يعزز قدرة مديري الصناديق على التفوق على المؤشرات القياسية.

6 - مراكز استثمارية مشبعة وثقة عالية

تشير استطلاعات بنك أميركا إلى أن المستثمرين يدخلون 2026 بثقة عالية، مع مراكز ممتلئة في الأسهم والسلع، ومستويات نقد منخفضة جدًا عند 3.3% فقط من الأصول تحت الإدارة، وهو رقم قياسي. ومع ذلك، يبقى أكبر خطر هو تدهور سوق العمل الأميركية بما يعيد مخاطر الركود إلى الطاولة، أو تحدي قطاع الذكاء الاصطناعي.

