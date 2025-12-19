- في عام 2025، دخلت صناديق التحوّط المتخصصة في العملات المشفّرة السوق بتفاؤل، لكنها واجهت خسائر كبيرة، حيث تراجعت الصناديق الاتجاهية بنسبة 2.5% والاستثمارات في العملات البديلة بنسبة 23%، بينما حققت الصناديق المحايدة للسوق مكاسب بنسبة 14.4%. - التدفقات المؤسسية عبر الصناديق المتداولة في البورصة والمنتجات المهيكلة أعادت تشكيل السوق، مما أدى إلى تضييق فروقات الأسعار وتقويض فرص المراجحة، وتقليص العائدات من صفقات كلاسيكية. - شهد أكتوبر 2025 انهياراً في سوق العملات المشفّرة بسبب تصريحات دونالد ترمب، مما أدى إلى هبوط الأسعار بنسبة 14% وكشف عن ضعف البنية التحتية للسوق، مع تصفيات متسلسلة وتحديات تقنية وإدارية.

دخلت صناديق التحوّط المتخصصة في العملات المشفّرة عام 2025 على أمل تحقيق اختراق طال انتظاره بعد سنوات على الهامش. فالتنظيمات الجديدة، والدعم السياسي من البيت الأبيض، وتدفّق مليارات الدولارات من رؤوس الأموال المؤسسية، بدت جميعها عوامل كفيلة بنقل سوق العملات الرقمية من طور المغامرة إلى قلب النظام المالي. لكن ما حدث كان العكس تماماً. فحتى نوفمبر/تشرين الثاني، تكبّدت الصناديق الاتجاهية، المصمّمة للاستفادة من التقلبات الكبيرة في أسعار بيتكوين وغيرها من العملات الكبرى، خسائر بلغت 2.5%، لتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي لها منذ شتاء 2022، حين خسرت بعض الصناديق أكثر من 30% من قيمتها، وفق بيانات "كريبتو إنسايتس غروب"، بحسب بلومبيرغ.

أما الاستراتيجيات الأساسية والاستثمارات الثقيلة في العملات البديلة التي تعتمد على رؤى طويلة الأجل لشبكات البلوك تشين والرموز الرقمية، فقد تراجعت بنحو 23% بعد موجات هبوط حادة. في المقابل، كانت الصناديق المحايدة للسوق، التي تعتمد على التحوّط والبحث عن تسعيرات خاطئة صغيرة ومستقرة، الاستثناء الوحيد، مسجلة مكاسب تقارب 14.4%. ورغم أن بيتكوين شهدت موجة صعود في مطلع 2025، فإن جزءاً كبيراً من الحركة السعرية جاء على شكل اندفاعات سريعة في بيئة سيولة ضعيفة، ما صعّب على العديد من الصناديق بناء مراكزها أو الخروج منها بسلاسة.

في الوقت نفسه، أعادت التدفقات المؤسسية عبر الصناديق المتداولة في البورصة والمنتجات المهيكلة رسم قواعد اللعبة. دخول مؤسسات وول ستريت بقوة إلى السوق أدى إلى تضييق فروقات الأسعار وتقويض فرص المراجحة التي كانت مربحة في السابق. وتقلّص العائد من صفقات كلاسيكية مثل "صفقة الأساس" بين السوق الفورية والعقود الآجلة بشكل حاد، بعد أن كانت تحقق عوائد شهرية مزدوجة الأرقام.

وفي هذا الصدد، تنقل بلومبيرغ عن بول هوارد، مدير في صانع السوق "وينسنت"، قوله إن "المستثمرين باتوا يستخدمون منتجات مهيكلة توفر حماية من الهبوط، ما يقلل التقلبات ويؤدي إلى تآكل العائدات". ورغم الضجيج المحيط بالقطاع، لا تزال صناديق التحوّط المشفّرة قطاعاً مجزأً وصغير الحجم نسبياً. إذ تتراوح الأصول الخاضعة للإدارة في الاستراتيجيات النشطة والسائلة بين 12 مليار دولار و15 ملياراً فقط، بينما لا يتجاوز متوسط حجم الصندوق الواحد نحو 30 مليون دولار، بحسب "كريبتو إنسايتس غروب".

وقبل انهيار أكتوبر/ تشرين الأول، كانت معاناة العديد من الصناديق قد بدأت بالفعل. العملات البديلة فشلت في تحقيق انتعاش صيفي مضاربي، وإصدارات الرموز الجديدة لم تلقَ زخماً يُذكر في ظل فتور الطلب من المستثمرين الأفراد. كما هبط مؤشر يقيس أداء العملات البديلة إلى أدنى مستوياته منذ صدمة جائحة 2020، ثم جاء يوم 10 أكتوبر الذي سُجّل باعتباره أحد أسرع أحداث التصفية في تاريخ العملات المشفّرة القصير. فبعد أيام قليلة من تسجيل بيتكوين مستوى قياسياً جديداً، أدت تصريحات انتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تعهّد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، إلى هبوط الأسعار بنحو 14%، ما أسفر عن محو ما يقارب 20 مليار دولار من المراكز المموّلة بالرافعة المالية خلال ساعات.

ووصف توماس كلادِك، المدير التنفيذي في "فورتيوس" لإدارة الأصول، المشهد قائلاً: "كنت على متن طائرة من آسيا إلى أوروبا أتابع بعض الحسابات المُدارة، وفجأة بدأ كل شيء ينهار في الجو"، فيما يرى يوفال رايسمان، مؤسس "أتيتلان" لإدارة الأصول، أن عام 2025 اتسم بما سماه "تقلبات ترامب"، مضيفاً: "نشهد اندفاعات غير منتظمة مرتبطة بالسياسة والتنظيم".

والصناديق الاتجاهية، التي تراهن على صعود أو هبوط الأسعار عبر رؤى تقديرية أو نماذج كمية، رأت مكاسب أشهر كاملة تتلاشى خلال ساعات. أما النماذج الكمية المركّزة على العملات البديلة التي تعاني أصلاً من ضعف السيولة، فقد تعرضت لما وصفه مديرون عدة بـ"المسح الكامل". ولم تقتصر الأضرار على الأسعار وحدها، إذ ظهرت تصدعات في بنية السوق نفسها، مع تبخّر السيولة، وتعطّل الضمانات أثناء التداول، وتأخر أنظمة إدارة المخاطر. وقال مخضرمون شهدوا انهيارات "إف تي إكس" و"تيرا لونا" إن ما جرى بدا مألوفاً، لكن الأكثر إرباكاً أنه وقع في سوق يُفترض أنها أكثر نضجاً وأماناً.

وقال كلادِك: "قد يكون تصريح ترامب أشعل حالة نفور من المخاطر، لكنه لا يفسر انهيار بعض العملات بنسبة 80%. المشكلة كانت في سوء إدارة الضمانات، ما أدى إلى تصفيات متسلسلة في سوق جافة بعد انسحاب صانعي السوق". وكانت استراتيجيات العودة إلى المتوسط في العملات البديلة، التي تراهن على تراجع الانحرافات السعرية قصيرة الأجل، الأكثر تضرراً. ففي يوم الانهيار، هبطت عشرات العملات بأكثر من 40% خلال ساعات، متجاوزة قدرة هذه النماذج على الصمود.

ورغم أن بعض الصناديق المحايدة للسوق نجحت في تجاوز العاصفة محققة مكاسب بنحو 2% في أكتوبر، فإن هذه الاستراتيجيات تظل مكلفة ومعقدة، وتتطلب بنية تقنية متقدمة وإدارة دقيقة للضمانات لا يمكن تعميمها بسهولة. وفي المحصلة، أعاد انهيار أكتوبر التذكير بأن البنية التحتية لسوق العملات المشفّرة لا تزال بعيدة عن النضج الكامل. فغياب قواطع التداول والمقاصة المركزية جعل الخسائر تتفاقم بسرعة، وترك الصناديق أمام واقع قاسٍ: في عالم الأصول الرقمية، الاحتراف لا يعني بالضرورة الحصانة.