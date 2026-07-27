أسهم شركة CXMT الصينية ترتفع 500% وقيمتها أكثر من 500 مليار دولار

- أصبحت شركة CXMT الصينية الشركة المدرجة الأكثر قيمة في البلاد بعد ارتفاع أسهمها بأكثر من 500% في بورصة شنغهاي، مما يعكس الدعم القوي من المستثمرين المحليين وسعي بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. - تُعد CXMT أكبر شركة صينية مصنعة لرقائق DRAM، حيث شهدت نموًا سريعًا مدفوعًا بالطلب على الذكاء الاصطناعي، وتسعى لتقليل الاعتماد على الرقائق الأجنبية في ظل القيود الأمريكية. - تواجه CXMT تحديات في اللحاق بمنافسيها في تقنيات الذاكرة المتقدمة، لكنها تستفيد من دعم سياسي وتمويل حكومي، وتخطط لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا.

أصبحت شركة CXMT الصينية هي الشركة المدرجة الأكثر قيمة في البلاد، بعدما ارتفعت أسهمها بأكثر من 500% في أول ظهور لها في بورصة شنغهاي اليوم الاثنين، مما يسلط الضوء على الدعم المتحمس من المستثمرين لشركة محلية في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية في قلب مساعي بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

جمعت شركة ChangXin Memory Technologies، الصينية المتخصصة في إنتاج رقائق 57.92 مليار يوان (8.6 مليارات دولار) في أكبر طرح عام أولي في آسيا هذا العام. وافتتح السهم عند 49.50 يوان، مقارنةً بسعر الاكتتاب البالغ 8.66 يوان، مما رفع قيمتها السوقية إلى حوالي 3.65 تريليونات يوان (539.21 مليار دولار) متجاوزةً بذلك قيمة البنك الصناعي والتجاري الصيني.

ودفع الارتفاع شركة CXMT إلى ما هو أبعد بكثير من تقييمها البالغ حوالي 579 مليار يوان (85.5 مليار دولار) عند سعر الاكتتاب العام الأولي، قبل أي ممارسة لخيار التخصيص الزائد، مما يؤكد العلاوة التي يرغب المستثمرون في دفعها مقابل شركة نادرة متخصصة في أشباه الموصلات.

كما يمنح هذا الإدراج الضخم المستثمرين اختباراً بارزاً لمدى إقبالهم على شركات أشباه الموصلات الصينية، في وقت شهدت أسهم التكنولوجيا العالمية تقلبات حادة بين استثمارات النمو المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ورهانات أكثر دفاعية.

يُذكر أن شركة سي.إكس.إم.تي من بين العديد من شركات صناعة الرقائق التي حققت أرباحا كبيرة من ازدهار الذكاء الاصطناعي. ويزدهر نشاط الشركة بفضل سعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أحدث التقنيات، في حين تواجه قيودا على قدرتها على الوصول إلى معدات صناعة الرقائق المتطورة بسبب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال.

في ما يلي بعض الحقائق حول شركة CXMT وأسباب جذبها اهتمام المستثمرين:

ما هي CXMT؟

تُعد شركة CXMT أكبر شركة صينية مصنعة لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، والتي توفر ذاكرة قصيرة المدى للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم وأنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

لطالما هيمنت شركات سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس ومايكرون تكنولوجي على سوق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) العالمية. وتُعد شركة CXMT رابع أكبر مُصنِّع لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية في العالم، حيث بلغت حصتها السوقية حوالي 7.7% في عام 2025، وفقًا لنشرة الاكتتاب العام الأولي. وتسارع نمو الشركة خلال دورة انتعاش عالمية لرقائق الذاكرة بدأت العام الماضي، مدفوعة بالطلب المتعلق بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والإنفاق على منتجات الذاكرة المتقدمة.

قفزت إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 719% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 50.8 مليار يوان (7.51 مليارات دولار)، وفقًا لنشرة الاكتتاب. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في النصف الأول من هذا العام إلى ما بين 110 و120 مليار يوان، أي ما يقارب ضعف إجمالي إيراداتها المتوقعة لعام 2025 والبالغة 61.8 مليار يوان.

لماذا تُعتبر CXMT مهمة؟

تُعدّ رقائق الذاكرة أساسية في جميع أنظمة الحوسبة الحديثة تقريبًا. وقد أصبحت ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) عنصرًا بالغ الأهمية في خوادم الذكاء الاصطناعي، لأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها يتطلبان كميات كبيرة من الذاكرة عالية السرعة.

بالنسبة للصين، تعالج شركة CXMT نقطة ضعف استراتيجية. فقد أمضت بكين سنوات في محاولة تقليل اعتمادها على الرقائق الأجنبية والتقنيات ذات الصلة، وهو مسعى اشتد مع تشديد الولايات المتحدة وحلفائها لضوابط التصدير على أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات التصنيع. وبالتالي، فإن طرح أسهم شركة CXMT للاكتتاب العام يمثل أيضاً اختباراً لما إذا كان بإمكان الصين بناء منتج محلي تنافسي في قطاع لا يزال خاضعاً لسيطرة الشركات الأجنبية.

بلغت القيمة السوقية لشركة CXMT 5.39 مليار دولار بعد ظهورها الأول، مما جعلها عند ما يزيد قليلاً عن نصف قيمة شركة Micron، على الرغم من حصتها الأصغر بكثير في سوق DRAM العالمي.

تعكس قاعدة مساهمي شركة CXMT نظام تمويل أشباه الموصلات المدعوم من الدولة في الصين. وتشير نشرة الاكتتاب إلى أن المساهمين المملوكين للدولة كانوا يمتلكون 36.29% من الأسهم قبل الاكتتاب العام الأولي. ويشمل هؤلاء المساهمون مستثمرين مرتبطين بالحكومتين المحليتين في خفي وآنهوي، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الرئيسي في مجال أشباه الموصلات المدعوم من الدولة في الصين والمعروف باسم "الصندوق الكبير" .

إحدى الشخصيات الرئيسية وراء CXMT هي تشو ييمينغ، وهو مؤسس شركة GigaDevice Semiconductor 603986.SS ، وهي شركة صينية لتصميم رقائق الذاكرة تشتهر بذاكرة NOR flash، والتي تُستخدم لتخزين التعليمات البرمجية في الإلكترونيات.

تصفه ملفات الشركة بأنه كان له دور محوري في إنشاء وتطوير شركة CXMT. وقد جلب معه خبرة في صناعة رقائق الذاكرة، وأصبح في ما بعد رئيسًا لمجلس إدارة الشركة.

كيف تقارن شركة CXMT بمنافسيها العالميين؟

على الرغم من كونها رابع أكبر شركة مصنعة لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية في العالم، فإن شركة CXMT لا تزال متأخرة عن الشركات الرائدة في مجال تقنيات الذاكرة المتقدمة، وخاصة في رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، والتي تُعتبر ضرورية لبناء مسرعات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل Nvidia NVDA.O.

تهيمن شركتا سامسونغ وإس كيه هاينكس على سوق ذاكرة الوصول العشوائي عالية التردد (HBM)، وتستفيدان من عقود من الخبرة التصنيعية، وتقنيات المعالجة، وقاعدة عملاء عالمية مرموقة. كما تُعدّ شركة مايكرون مورداً رئيسياً للذاكرة المتقدمة.

أعمال وشركات جيل جديد من الأثرياء يعيد رسم خريطة مليارديرات الصين

وتكمن ميزة شركة CXMT في جوانب أخرى: فهي تستفيد من دعم سياسي قوي، وإمكانية الوصول إلى تمويل حكومي، وتزايد الطلب من العملاء المحليين الباحثين عن بدائل للموردين الأجانب. هذه المزايا قد تساعدها على توسيع حصتها السوقية حتى مع تخلفها عن منافسيها العالميين من الناحية التكنولوجية.

ما هي المخاطر؟

إلى جانب دورة الازدهار والركود المتقلبة في صناعة الذاكرة، تواجه شركة CXMT أيضًا مخاطر من ضوابط التصدير الأميركية التي تحد من وصولها إلى أدوات تصنيع الرقائق المتقدمة من موردين مثل ASML . وقد زاد هذا من صعوبة تضييق الفجوة التكنولوجية مع منافسيها العالميين.

تواجه الشركة أيضاً مخاطر جيوسياسية. فقد صنّفت وزارة الدفاع الأميركية الشهر الماضي شركة CXMT شركة عسكرية صينية، وسبق أن أفادت رويترز بأن لجنة مشتركة بين الوكالات الأميركية وافقت على إدراج CXMT في قائمة الكيانات المحظورة، إلا أن هذا القرار لم يُنفذ بعد.

تخطط شركة CXMT لاستخدام عائدات طرحها الأولي للاكتتاب العام لتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتحديث تكنولوجيا التصنيع، وتمويل البحث والتطوير، وفقًا لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.

(رويترز، أسوشييتد برس)