أسهم الذكاء الاصطناعي الأوروبية تخطف الأضواء من عمالقة أميركا

- توسع الذكاء الاصطناعي في أوروبا يشهد بروز شركات مؤثرة في البنية التحتية مثل الليزر والرقائق الضوئية، مع تحقيق مكاسب ضخمة للأسهم الأوروبية منذ 2026 بفضل زيادة الإنفاق في القطاع. - شركات مثل "نوكيا" و"إيه إم إس أوسرام" و"تكنوبروب" شهدت ارتفاعات كبيرة في أسهمها، حيث ارتفعت مبيعات نوكيا بنسبة 49%، وسجلت "تكنوبروب" إيرادات قياسية في الربع الأول من 2026. - الابتكارات تشمل حلولاً في الفوتونيات وأنظمة التبريد، حيث حققت "سيفرز سيميكونداكتورز" قفزة بنسبة 2245.93% بعد دمج تقنياتها الليزرية في منصة "فوتونيات" السيليكون.

لم تعد طفرة الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم العالمية حكراً على عمالقة التكنولوجيا والرقائق في الولايات المتحدة، إذ برزت في أوروبا شركات أقل شهرة لكنها حاضرة بقوة في البنية التحتية لهذه الصناعة، من الليزر والرقائق الضوئية إلى الخوادم ومعدات اختبار أشباه الموصلات. وبحسب تصنيف أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، حققت بعض الأسهم الأوروبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مكاسب تجاوزت 2245% منذ بداية عام 2026، مدفوعة برهانات المستثمرين على استمرار الإنفاق الضخم في هذا القطاع.

10- نوكيا.. عودة من بوابة شبكات الذكاء الاصطناعي

ارتفع سهم الشركة الفنلندية المتخصصة في معدات الشبكات والاتصالات "نوكيا" بنسبة 159.51% منذ بداية العام. ولم تعد قصة الشركة مرتبطة بالهواتف القديمة، بل بمعدات النقل البصري وشبكات الإنترنت التي أصبحت جزءاً حساساً في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وجاء التحول بعد استثمار "إنفيديا" مليار دولار في الشركة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن شراكة لتطوير حلول مشتركة. وفي الربع الأول من 2026، ارتفعت مبيعات نوكيا 4% إلى 4.5 مليارات يورو، بينما قفزت مبيعاتها لعملاء الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية 49%.

9- "إيه إم إس أوسرام".. من الإضاءة إلى الفوتونيات

صعد سهم الشركة النمساوية الألمانية المتخصصة في تقنيات الإضاءة وأجهزة الاستشعار والحلول البصرية "إيه إم إس أوسرام" (ams OSRAM) بنسبة 175% في 2026، مع تحول اهتمام المستثمرين نحو دورها في "فوتونيات" الذكاء الاصطناعي، أي استخدام الضوء بدلاً من الإلكترونات لنقل البيانات. وتعمل الشركة على تطوير تقنيات تساعد الآلات على الرؤية والتفاعل مع محيطها.

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8- تكنوبروب.. اختبار الرقائق قبل شحنها

حقق سهم الشركة الإيطالية المتخصصة في بطاقات اختبار الرقائق الإلكترونية "تكنوبروب" (Technoprobe) ارتفاعاً بنسبة 184.26%. وتكمن أهمية الشركة في أنها تفحص الرقائق قبل وصولها إلى السوق، بما في ذلك معالجات تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. واستفادت الشركة من نمو الطلب على اختبار الرقائق المتقدمة، إذ ارتفعت إيراداتها في 2025 بنسبة 16% إلى 628 مليون يورو، كذلك سجلت في الربع الأول من 2026 إيرادات قياسية بنحو 187 مليون يورو.

7- راسبيري باي.. الحوسبة الصغيرة تدخل موجة الذكاء الاصطناعي

ارتفع سهم الشركة البريطانية المتخصصة في الحواسيب الصغيرة منخفضة التكلفة والرقائق "راسبيري باي" (Raspberry Pi) بنسبة 198.63%. وتجد منتجاتها مساحة متزايدة في الصناعة والحوسبة الطرفية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن صعود السهم لم يكن مدفوعاً بالأساسيات فقط، بل أيضاً بزخم كبير على شبكات التواصل حول استخدام أجهزتها في تشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي منخفضي الكلفة. وارتفعت إيرادات الشركة في 2025 بنسبة 25% إلى 323.2 مليون دولار.

6- إس تي ميكروإلكترونيكس.. عملاق الرقائق يتجه إلى مراكز البيانات

صعد سهم مجموعة أشباه الموصلات سويسرية المقر، والمتخصصة في رقائق الطاقة والمتحكمات الدقيقة وأجهزة الاستشعار "إس تي ميكروإلكترونيكس" (STMicroelectronics) بنسبة 204.28%.

وعززت الشركة حضورها في المنتجات البصرية التي تربط خوادم الذكاء الاصطناعي. كذلك أبرمت في فبراير/ شباط اتفاقاً متعدد السنوات وبقيمة مليارات الدولارات مع ذراع الحوسبة السحابية لشركة أمازون لتوريد بنية حوسبة للسحابة والذكاء الاصطناعي. وتتوقع الشركة أن تتجاوز إيرادات مراكز البيانات 500 مليون دولار في 2026، وأن تفوق مليار دولار في 2027.

5- أيكسترون.. معدات "الفوتونيات" تصعد أسرع من الإيرادات

ارتفع سهم الشركة الألمانية المتخصصة في معدات تصنيع طبقات أشباه الموصلات المركبة "أيكسترون" (AIXTRON SE) بنسبة 234.70%. وتنتج الشركة آلات تدخل في تصنيع الليزر والمكونات الضوئية، وهي عناصر مطلوبة في طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

4- إيه تي أند إس.. الطبقة الخفية خلف رقائق الذكاء الاصطناعي

قفز سهم الشركة النمساوية المتخصصة في لوحات الدوائر المطبوعة وركائز الرقائق المتقدمة "إيه تي أند إس" (AT&S) بنسبة 366.46%. وتنتج الشركة المكونات التي تربط المعالجات المتقدمة بباقي أجزاء النظام، وهي طبقة غير ظاهرة للمستخدم، لكنها أساسية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وارتفعت إيراداتها 21% إلى 1.8 مليار يورو في سنتها المالية 2025-2026، وتتوقع نمواً بين 30% و35% مع زيادة طلبات الذكاء الاصطناعي.

3- تو سي آر إس آي.. خوادم فرنسية لمصانع الذكاء الاصطناعي

ارتفع سهم الشركة الفرنسية المتخصصة في الخوادم وأنظمة التبريد للحوسبة عالية الأداء "تو سي آر إس آي" (2CRSi) بنسبة 410.03%.

وتصمم الشركة خوادم موفرة للطاقة وأنظمة تبريد متقدمة، بينها التبريد بغمر المكونات الإلكترونية بالكامل في سائل خاص عازل للكهرباء وغير موصل لها. وقفزت الشركة بعد عقود كبيرة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من بينها مشروع يضم آلاف معالجات "إنفيديا" ضمن عقد أميركي تصل قيمته إلى 610 ملايين دولار. وقفزت إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2025-2026 إلى 204.7 ملايين يورو، أي ما يقارب عشرة أضعاف الفترة نفسها من العام السابق.

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2- سويتيك.. المستثمرون يراهنون على الفوتونيات

صعد سهم الشركة الفرنسية المتخصصة في شرائح ومواد أشباه الموصلات المتقدمة "سويتيك" (Soitec) بنسبة 559.98%. وبلغت إيرادات السحابة للذكاء الاصطناعي 214 مليون يورو، وتجاوز خط "الفوتونيات" لديها 100 مليون دولار للمرة الأولى.

1- سيفرز سيميكونداكتورز.. سهم الليزر يتصدر أوروبا

تصدر سهم الشركة السويدية المتخصصة في الليزر والرقائق الضوئية واللاسلكية "سيفرز سيميكونداكتورز" (Sivers Semiconductors) القائمة، بعدما قفز بنسبة 2245.93% منذ بداية 2026. وتنتج الشركة مصفوفات ليزر ومحركات بصرية صغيرة تنقل البيانات على شكل ضوء داخل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وجاءت القفزة الأكبر بعد اتفاقها، الثلاثاء الماضي، على دمج تقنياتها الليزرية في منصة "فوتونيات" السيليكون التابعة لشركة تصنيع أشباه الموصلات "غلوبال فاوندريز"، ما دفع السهم إلى الارتفاع 60% في جلسة واحدة.