أسهم أوروبا وآسيا تستهل 2026 بمكاسب قياسية بقيادة الرقائق

- افتتحت الأسواق العالمية عام 2026 بتفاؤل، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بقطاع الدفاع، وحققت أسهم الرقائق في آسيا مكاسب بفضل الذكاء الاصطناعي. سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 0.4%، وتجاوز مؤشر بورصة لندن 10 آلاف نقطة لأول مرة. - في باريس، ارتفع مؤشر "كاك 40" بنسبة 0.54% في أول جلسة لعام 2026، بينما حققت مؤشرات أخرى مثل "داكس" و"مدريد" مكاسب أكبر. ارتفعت أسعار الفائدة على السندات الفرنسية والألمانية بشكل طفيف. - شهدت الأسواق الآسيوية مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر "هانغ سينغ" بنسبة 2.6% بفضل شركات التكنولوجيا، وارتفع مؤشر "كوسبي" بنسبة 2.3% بفضل "سامسونغ إلكترونيكس".

افتتحت الأسواق العالمية عام 2026 على نغمة تفاؤل واضحة، إذ عادت السيولة بعد عطلة رأس السنة لتدفع الأسهم في أوروبا إلى مستويات قياسية، بينما في آسيا قادت أسهم الرقائق موجة صعود مبكرة مع استمرار الرهان على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وارتفعت أسهم أوروبا إلى مستوى قياسي، اليوم الجمعة، في أول جلسة تداول من عام 2026، بعدما أنهت العام الماضي بمكاسب قوية قادتها أسهم قطاع الدفاع.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4% مع عودة المستثمرين من عطلة رأس السنة الجديدة، ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأنهى المؤشر عام 2025 بأفضل أداء له منذ عام 2021 على خلفية انخفاض أسعار الفائدة والتحفيز المالي في ألمانيا والإقبال على أسهم أخرى لا ترتبط بأسهم التكنولوجيا الأميركية المرتفعة.

وصمدت الأسهم أمام عام من حروب الرسوم الجمركية، وتعافت من أدنى مستوياتها خلال العام في إبريل/نيسان عندما اهتزت الأسواق العالمية عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً واسعة النطاق على الشركاء التجاريين.

وارتفعت معظم البورصات في جميع أنحاء أوروبا، اليوم الجمعة، رغم أن أحجام التداول كانت ضعيفة، وتصدرت أسهم قطاع الدفاع المكاسب بارتفاعها 1.9%. ودعمت أسهم البنوك التي تتمتع بثقل كبير المؤشر أيضاً بارتفاعها 0.2%. وصعدت الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية 1.3% في حين زاد مؤشر الطاقة 1%. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الأسهم المرتبطة بالمستهلكين 0.2%.

وارتفع مؤشر بورصة باريس، يوم الجمعة، في أول جلسة تداول لهذا العام، التي كان من المتوقع أن تكون هادئة نظراً لانخفاض حجم التداول نتيجة لعطلة نهاية الأسبوع القصيرة. وفي حوالى الساعة 8:40 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر "كاك 40" بنسبة 0.54% ليصل إلى 8193.53 نقطة، مسجلاً مكسباً قدره 27.93 نقطة. وكان المؤشر قد أغلق على انخفاض طفيف يوم الأربعاء، بنسبة 0.23%، في آخر جلسة تداول له في عام 2025. وعلى مدار العام، حقق المؤشر أداء قوياً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10.42%، بعد انخفاضه بنسبة 2.15% في عام 2024.

ومع ذلك، فإنّ مكاسبه أقل بكثير من مكاسب نظرائه في أماكن أخرى من أوروبا، فقد ارتفع مؤشر "داكس" في فرانكفورت بنسبة 23.01% على مدار العام، بينما حقق مؤشر مدريد (+49.27%) مكاسب تفوق خمسة أضعاف مكاسب سوق باريس. وفي سوق السندات، بلغ سعر الفائدة على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 3.59%، مقارنةً بـ 3.56% عند إغلاق مساء الأربعاء. أما سعر الفائدة على السندات الألمانية، وهو المعيار في أوروبا، فبلغ 2.88%، مقارنةً بـ 2.85%.

وفي لندن، تجاوز مؤشر بورصة لندن حاجز 10 آلاف نقطة لأول مرة، يوم الجمعة، وهو مستوى كان يقترب منه لأسابيع عدّة، وذلك بعد افتتاح أول جلسة تداول في العام، عقب مكاسبه في عام 2025. وارتفع مؤشر "فوتسي 100"، المؤشر الرئيسي في لندن، بنسبة 0.70% ليصل إلى 10,001.20 نقطة بعد الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش بقليل، مدفوعاً بأسهم شركات التعدين، وشهد المؤشر ارتفاعاً بنسبة 21% العام الماضي، وهو أقوى أداء له منذ عام 2009.

آسيا

استهلت الأسواق العام الجديد بتحقيق مكاسب، فيما صعد مؤشر كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على نحوٍ غير مسبوق. واستمر التفاؤل بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي مع بداية العام الجديد مدفوعاً بالتوقعات بأنه سيعزّز الطلب على رقائق الكمبيوتر وباقي المنتجات اللازمة لبناء مراكز البيانات وعناصر البنية التحتية الأخرى التي تتطلبها هذه التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 2.6% ليسجل 26283.53 نقطة مع زيادة كبيرة في مكاسب شركات التكنولوجيا. بينما ارتفع سهم شركة "علي بابا" عملاقة التجارة الإلكترونية بنسبة 3.7% فيما صعد سهم شركة "بايدو" التي تملك تطبيق الدردشة الآلية "إيرني"، بنسبة 9.5% بعد أن أعلنت الشركة اعتزامها فصل وحدة "كونلونشين" لرقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لها، إذ سيجري طرح أسهمها في بورصة هونغ كونغ مطلع 2027. وتتطلب هذه الخطة موافقة الجهات التنظيمية.

وارتفع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% إلى 4309.63 نقطة، بعد صعود أسهم "سامسونغ إلكترونيكس" للتكنولوجيا بنسبة 7.2%، فيما ارتفع سهم شركة "إس كيه هاينيكس" لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بنسبة 4%. وانتعش مؤشر "إس أند بي/ إيه إس إكس 200" في أستراليا بنسبة 0.2% ليسجل 8727.30 نقطة، فيما صعد مؤشر "تايكس" في تايوان بنسبة 1.3%، وارتفع مؤشر "سينسيكس" في الهند بنسبة 0.6%. بينما أغلقت الأسواق في طوكيو وشنغهاي وتايلاند ونيوزيلندا.

