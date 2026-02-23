- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى 15% بعد إبطال المحكمة العليا للقرار السابق، مستنداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسمح بفرض رسوم لمدة 150 يوماً دون موافقة الكونغرس. - تباينت ردود الفعل الدولية، حيث أبدت بعض الدول استعدادها للتكيف مع التعرفة الجديدة، بينما دعت دول أوروبية إلى موقف موحد. في آسيا، تدرس بعض الدول التداعيات، بينما وصفت اليابان الوضع بأنه "فوضى حقيقية". - رغم إبطال المحكمة، يظل الغموض يحيط بالسياسات التجارية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مع استقرار نسبي في الأسواق المالية وترقب المستثمرين لمسار الرسوم الجديدة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العامة على الواردات إلى 15%، مؤكداً أن القرار ساري المفعول فوراً، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلانه فرض نسبة 10% استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة الصادر عام 1974، في أعقاب حكم المحكمة العليا الذي أبطل قرار الرسوم السابقة المفروضة والذي كان يستند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وجاء الإعلان عبر منشور للرئيس على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أول من أمس السبت، مع إشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

والمادة 122، أدخلت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون كأداة مؤقتة لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الكونغرس خلال المرحلة الأولى، على ألّا تتجاوز مدة سريانها 150 يوماً من دون العودة إلى الكونغرس، ما يجعل التعرفة الجديدة محددة بسقف زمني واضح من الناحية القانونية، ويستلزم أي تمديد لاحق موافقة تشريعية. وبذلك، انتقلت الإدارة الأميركية خلال يومين من إلغاء قضائي لرسوم الطوارئ إلى إعلان تعرفة عامة جديدة بنسبة 10% ثم رفعها إلى 15%، ضمن إطار قانوني مختلف ذي مدة محددة.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أول أمس السبت، إن المادة 122 لا تسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية لمدة أكثر من 150 يوماً دون موافقة الكونغرس. وحصول ترامب على تلك الموافقة قد يكون صعباً، إذ عارض الديمقراطيون وبعض الجمهوريين جوانب من سياسته التجارية. ومن المقرّر أن يواجه ترامب هؤلاء المشرعين، إلى جانب أعضاء المحكمة العليا، غداً الثلاثاء، عندما يلقي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في واشنطن. ومن المتوقع أن يركز الخطاب في وقت الذروة على سياساته الاقتصادية، بينما يسعى الجمهوريون إلى صياغة رسالة انتخابية لانتخابات التجديد النصفي في ظل ناخبين مستائين من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، بحسب الوكالة.

وفي إبريل/نيسان الماضي، استند ترامب إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم تراوحت بين 10% و50% على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقضت المحكمة العليا، بأغلبية 6 مقابل 3، يوم الجمعة الماضية، بأن ترامب تصرف بشكل غير قانوني في استخدامه هذا القانون لتبرير "رسومه المتبادلة"، معتبرة أن التفافه على الكونغرس غير مبرّر دستورياً.

ترسانة ترامب التجارية

ومن الأدوات القانونية الأخرى في يد ترامب، المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي تسمح بفرض رسوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وكان ترامب قد استخدم هذا البند سابقاً لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، كما تتيح المادتان 201 و301 من قانون التجارة لعام 1974 للحكومة فرض رسوم بعد إجراء تحقيقات بشأن ممارسات تجارية غير عادلة، مثل انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو النقل القسري للتكنولوجيا، أو الإجراءات التمييزية، بهدف حماية الصناعات المحلية.

وقد ألمح ترامب أيضاً في وقت سابق إلى إمكانية تفعيل المادة 338 من قانون سموت - هاولي للرسوم الجمركية لعام 1930، وهي أداة نادرة الاستخدام وأكثر تشدداً، تسمح للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي يعتبر أنها تمارس سياسات تجارية تمييزية، دون الحاجة إلى تحقيق رسمي. ويرى محللو بنك "إتش إس بي سي" أن الإدارة قد تستخدم المادة 122 جسراً قصير الأجل ريثما تستكمل تحقيقات المادة 301، قبل الانتقال إلى آلية رسوم أكثر استهدافاً. وتظهر هذه الأدوات مجتمعة أن حكم المحكمة العليا قد قيّد مساراً واحداً، لكنه لم ينهِ الاستراتيجية التجارية الأوسع للإدارة، بحسب تقرير نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، أمس الأحد.

"فوضى حقيقة"

وتباينت مواقف حكومات العالم عقب إبطال المحكمة العليا الأميركية الرسوم الطارئة الواسعة التي فرضها ترامب، وإعلانه لاحقاً تعرفة عامة جديدة. ففي أميركا اللاتينية، قال نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين إن التعرفة الجديدة لن تؤثر في القدرة التنافسية للبرازيل، مضيفاً أنها فتحت مجالاً أوسع لتجارة خارجية أكثر قوة. وفي المكسيك، أعلن وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد عزمه التوجه إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل لبحث الملفات التجارية.

وفي أوروبا، تقرر عقد اجتماع طارئ لمشرّعي الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، والذي ينص على إلغاء الرسوم على معظم السلع الأميركية وفرض تعرفة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تريد مواصلة تصدير منتجاتها الزراعية والفاخرة ومستحضرات التجميل وصناعة الطيران وفق أكثر القواعد عدالة ممكنة، مؤكداً أن فرنسا ستتكيّف وفقاً لذلك، وشدد على ضرورة المعاملة بالمثل وعدم الخضوع لقرارات أحادية. وفي ألمانيا، دعا وزير المالية لارس كلينغبايل إلى الحفاظ على موقف أوروبي موحد، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، ولا سيّما في قطاعات السيارات والصلب التي لا يشملها الحكم القضائي، فيما ذكرت الحكومة البريطانية أنها تعمل مع واشنطن لفهم تداعيات القرار، مع توقع استمرار موقعها التجاري المميز.

أما في آسيا، فأعلنت الهند أنها تدرس تداعيات الحكم والخطوات اللاحقة التي أعلنتها إدارة ترامب، في وقت دعا فيه قادة معارضة إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاق التجاري مع واشنطن، بينما أشار رئيس اتحاد منظمات المصدرين الهنود إلى أن الجميع يتمتع الآن بفرص متكافئة. وفي إندونيسيا، التي أنهت اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة أخيراً، قالت الحكومة إن استمرار الاتفاق يعتمد على قرارات الطرفين والحصول على الموافقات الداخلية، كما أعلنت ماليزيا أنها تقيم نطاق التعرفة الجديدة وتداعياتها، مؤكدة أن لديها اتفاق تجارة متبادلة موقعاً لكنه لم يصادق عليه بعد.

وقالت كوريا الجنوبية إن حكم المحكمة العليا لا يعرقل اتفاقها التجاري الأوسع مع واشنطن، وأوضحت وزارة التجارة أن الرسوم القطاعية على السيارات والصلب لا تزال قائمة لأنها مفروضة بموجب قوانين منفصلة. وأشارت تايوان إلى توقع تأثير محدود من التعرفة الجديدة، بينما أعلنت تايلاند استمرار المفاوضات للحفاظ على استقرار العلاقات التجارية، مع تحذير من احتمال تسارع الطلبات المسبقة تحسباً لأي تغييرات إضافية. وفي الفيليبين، أكدت الحكومة استمرار الانخراط مع الولايات المتحدة باعتبارها شريكاً مهماً.

وفي اليابان، وصف إتسونوري أونوديرا، وزير الدفاع السابق ورئيس لجنة أبحاث الضرائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وضع الرسوم الأميركية بأنه فوضى حقيقية. وقال أونوديرا خلال بث مباشر على قناة "فوجي تي في إن" الوضع فوضى حقيقية" واستبعد أونوديرا إعادة التفاوض على الاتفاق التجاري، مشيراً إلى أن المفاوضات السابقة ركزت على خفض رسوم السيارات إلى 15% من 27.5%، مقابل إنشاء صندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، مؤكداً أن رسوم السيارات لا يشملها حكم المحكمة، كما أبدى قلقه من احتمال توجه الشركات بعيداً عن الولايات المتحدة إذا استمرت حالة الاضطراب، مضيفاً أن أي مطالبات باسترداد الرسوم ستحسم أمام القضاء.

"مياه عكرة"

ومن جانبه، قال ويليام باين، رئيس سياسة التجارة في غرف التجارة البريطانية، إن حكم المحكمة العليا الأميركية لا يفعل الكثير لتوضيح المياه العكرة أمام الشركات، بحسب "نيويورك تايمز"، في إشارة إلى استمرار حالة الضبابية التي تحيط ببيئة الأعمال العالمية رغم إسقاط الآلية التي استخدمها ترامب لفرض الرسوم الطارئة. وذكرت الصحيفة أن تأثير القرار على التجارة الدولية، والأسعار، والوظائف، والنمو الاقتصادي لا يزال غير محسوم، إلّا أن الاقتصاد العالمي أظهر قدراً من الصمود خلال العام الماضي رغم التقلبات السياسية والتجارية المتكررة. وأشارت إلى أن معظم الاقتصاديين لا يتوقعون تحولاً جذرياً في السياسة الاقتصادية الأميركية، معتبرين أن الرسوم الجمركية ستبقى قائمة بصيغة أو بأخرى ما دام الرئيس متمسكاً بأجندته التجارية، حتى وإن تغير الأساس القانوني لفرضها.

ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في القسم البحثي لمجموعة "آي إن جي" المصرفية الهولندية، كارستن برزيسكي، قوله إنّ حكم المحكمة تناول الحدود الدستورية لصلاحيات الرئيس، لا جوهر السياسة التجارية نفسها، مشيراً إلى أن أجندة الرسوم باقية ولكن بأسس قانونية مختلفة وفترة انتقالية مضطربة. وأشارت الصحيفة إلى أن الدولار شهد تراجعاً محدوداً عقب الحكم، في ظل مخاوف من اتساع العجز المالي، بينما ظل سوق سندات الخزانة مستقراً نسبياً.

وفي السياق، سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً بأقل من 1% عقب صدور الحكم، ما يعكس غياب تحركات واسعة نحو الأصول الآمنة في الساعات الأولى، بحسب واشنطن بوست. وتزامن ذلك مع استمرار حالة الترقب بين المستثمرين بشأن مسار الرسوم الجديدة، ولا سيّما في ظل انتقال الإدارة الأميركية من إطار قانون الطوارئ إلى آلية قانونية أخرى محددة المدة. ورغم أن القرار القضائي أنهى العمل بالتعرفات السابقة، فإنّ إعلان تعرفة عامة جديدة حد من احتمالات تراجع سريع في تكاليف الاستيراد، وهو ما أبقى الأسواق في نطاق حركة محدود دون اندفاع بيعي واسع، وفق الصحيفة.

وفي سوق العملات المشفرة، لم تسجل تحركات حادة رغم حساسية هذا القطاع للتطورات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الكلية. فقد استقرت بيتكوين قرب مستوى 68 ألف دولار، فيما تداولت إيثريوم حول 1976 دولاراً، في حين انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية البديلة بأقل من 1%، ما يشير إلى أن المستثمرين في هذا القطاع لم يعمدوا إلى إعادة تسعير فورية للأصول الرقمية عقب القرار، بحسب منصة "تريدر إيدج".