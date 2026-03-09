أسعار النفط ترتفع نحو 17% على وقع الحرب في المنطقة

- ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير بسبب تقليص الإمدادات وتصاعد التوترات في مضيق هرمز، مما أثر على المشترين الآسيويين المعتمدين على نفط الشرق الأوسط. - التوترات الإقليمية أدت إلى اضطرابات في إنتاج النفط، حيث خفضت دول مثل العراق والكويت إنتاجها، وشهدت المنطقة حوادث أمنية زادت من تعقيد الوضع. - دعا زعماء سياسيون لاتخاذ إجراءات لتهدئة الأسواق، مثل سحب النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي، وسط توقعات بارتفاع أسعار الوقود لفترة طويلة.

تراجعت أسعار النفط عن المستويات المرتفعة المسجلة عند 27% في وقت سابق اليوم الاثنين، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 15% وعند مستويات لم تشهدها منذ منتصف 2022، حيث خفض بعض المنتجين الرئيسيين الإمدادات وسيطرت على السوق مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الشحن بسبب اتساع نطاق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وتسود أسواق الطاقة حالة من التوتر البالغ نظرا لتصاعد الأزمة حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 15.51 دولاراً، أو 16.7% لتصل إلى 108.20 دولارات للبرميل بحلول الساعة 06.42 بتوقيت غرينتش، متجهةً لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14.23 دولاراً أو 15.7% لتصل إلى 105.13 دولارات.

وأدى تعطل حركة الناقلات وتزايد المخاطر الأمنية إلى تباطؤ الشحن بالفعل، مما يجعل المشترين الآسيويين أكثر عرضة للتأثير نظرا لاعتمادهم الكبير على النفط الخام من الشرق الأوسط. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24.96 دولارا أو 27% لتصل إلى 117.65 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04.51 بتوقيت غرينتش، في طريقها لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25.72 دولاراً أو 28.3% لتصل إلى 116.62 دولاراً.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد قفز 31.4% مسجلاً أعلى مستوى له في الجلسة عند 119.48 دولارا للبرميل في وقت سابق اليوم الاثنين، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 29% إلى 119.50 دولاراً للبرميل. وقبل الارتفاع الحاد اليوم، كان سعر خام برنت ارتفع بنسبة 27% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6% الأسبوع الماضي.

وتقلصت مكاسب الأسعار بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزراء مالية مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية سيناقشون اليوم سحباً مشتركاً من احتياطيات نفطية طارئة، وأن أرامكو السعودية عرضت توريد خام بشكل فوري من خلال سلسلة من المناقصات النادرة. وقال فاسو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك أو سي بي سي بسنغافورة "ما لم يتم استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز قريبا وتخف حدة التوترات الإقليمية، فمن المرجح أن يستمر الضغط التصاعدي على الأسعار".

وبدأ العراق والكويت في خفض إنتاج النفط، ليضاف ذلك إلى التخفيضات السابقة في الغاز الطبيعي المسال من قطر، وذلك بسبب توقف الشحنات من الشرق الأوسط جراء الحرب. ويتوقع المحللون أن تضطر الإمارات والسعودية إلى خفض الإنتاج قريباً أيضاً مع نفاد مخزونهما النفطي. واستمرت اضطرابات المصافي بسبب تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أعلنت شركة بابكو البحرينية حالة قوة قاهرة بعد هجوم في الآونة الأخيرة على مجمع مصافيها. وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات إن حريقاً اندلع في منطقة صناعية نفطية في الإمارة نتيجة سقوط شظايا حطام، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية على منصة إكس أنها اعترضت طائرة مسيرة متجهة إلى حقل شيبة النفطي. ومن أسباب ارتفاع الأسعار أيضا تعيين مجتبى خامنئي زعيما أعلى لإيران خلفا لوالده الذي قتل في بداية الحرب، مما يشير إلى أن غلاة المحافظين ما زالوا يحكمون قبضتهم على مقاليد الأمور في طهران بعد أسبوع من الحرب.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع في شركة راكوتين سيكيوريتيز "مع تعيين نجل الزعيم الراحل زعيماً جديداً لإيران، أصبح هدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتمثل في تغيير النظام في إيران أكثر صعوبة". وأضاف "أدى هذا الرأي إلى تسريع عمليات الشراء، حيث من المتوقع أن تواصل إيران إغلاق مضيق هرمز وكذلك الهجمات على منشآت الدول المنتجة للنفط الأخرى، كما حدث الأسبوع الماضي". وتوقع يوشيدا أن يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 120 دولارا ثم 130 دولارا للبرميل في فترة زمنية قصيرة نسبيا.

ارتفاع أسعار الوقود لأسابيع أو أشهر؟

وقد تجبر الحرب المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود لأسابيع أو أشهر، حتى لو انتهى الصراع الذي لم يمر عليه سوى أسبوع سريعا وذلك في ظل معاناة الموردين من مشاكل تتعلق بتلف المنشآت وتعطل الخدمات اللوجستية وارتفاع مخاطر الشحن. وذكرت ثلاثة مصادر في قطاع النفط لوكالة رويترز أمس، إن إنتاج العراق من حقوله النفطية الرئيسية انخفض بنسبة 70% ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط، حيث لا يستطيع البلد تصدير النفط عبر مضيق هرمز بسبب حرب إيران.

وقال مسؤول في شركة البصرة الحكومية للنفط إن مخزون النفط الخام وصل إلى طاقته القصوى. وبدأت شركة نفط الكويت في خفض إنتاج النفط يوم السبت، وأعلنت حالة القوة القاهرة على الشحنات، لكنها لم تذكر حجم الإنتاج الذي ستوقفه. وفي البحرين، أعلنت مصفاة النفط الحكومية الرئيسية في البحرين حالة القوة القاهرة، وذلك بعد أن استهدف هجوما منشأة في مجمّع المعامير النفطي تسبب في اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، مشيرة إلى عدم حدوث خسائر بشرية.

وأفادت وكالة أنباء البحرين نقلاً عن مركز الاتصال الوطني بـ"اندلاع حريق بسبب استهداف العدوان الايراني لمنشأة في المعامير مع وقوع أضرار مادية دون تسجيل خسائر في الأرواح"، لافتة إلى أن الجهات المختصة "تباشر إجراءات إطفاء الحريق". كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية الاثنين أنها أحبطت هجوما بطائرات مسيّرة كان يستهدف حقل شيبة النفطي في شرق المملكة، قرب الحدود الإماراتية. وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع "اعتراض أربع مسيّرات وتدميرها بالربع الخالي كانت متجهةً إلى حقل شيبة".

ومع ارتفاع أسعار النفط، دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الرئيس ترامب إلى سحب كميات من النفط الاحتياطي الاستراتيجي. وقال شومر في بيان "يجب على الرئيس ترامب أن يطلق النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الآن من أجل استقرار الأسواق، وخفض الأسعار، ووقف الصدمة السعرية التي تعاني منها الأسر الأميركية بالفعل بسبب حربه المتهورة".

(رويترز، العربي الجديد)