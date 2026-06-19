أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق العالمية

- تراجعت أسعار النفط مع توقعات بزيادة الإمدادات بعد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى عبور ناقلات النفط مضيق هرمز. انخفض خام برنت إلى 78.31 دولاراً، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 76.14 دولاراً للبرميل. - الاتفاق الأمريكي الإيراني يتوقع أن يضخ 85 مليون برميل من النفط العالق في الخليج إلى الأسواق، مع رفع العقوبات عن النفط الإيراني، مما يعزز الإمدادات العالمية. - توقعات بانخفاض أسعار النفط إلى 60-65 دولاراً للبرميل بحلول 2027، مع عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.

تراجعت أسعار النفط مجدداً، اليوم الجمعة، في ظل توقعات بعودة المزيد من الإمدادات إلى السوق بعد بدء عبور ناقلات النفط مضيق هرمز عقب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، أو 0.68%، إلى 78.31 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتاً، أو 0.60%، إلى 76.14 دولاراً للبرميل. وينتهي عقد يوليو/ تموز، وهو أقرب العقود استحقاقاً، يوم الاثنين، فيما بلغ سعر عقد أغسطس/ آب، الأكثر تداولاً، 75.06 دولاراً للبرميل، بانخفاض 79 سنتاً.

وتراجع الخامان إلى أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس/ آذار، أمس الخميس، بعدما عبرت عدة ناقلات نفط، من بينها ثلاث ناقلات ترفع العلم السعودي وتحمل ستة ملايين برميل من النفط الخام، المضيق بعد ساعات من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقاً مع إيران لإنهاء الحرب بينهما. ويتوقع محللون أن يؤدي الاتفاق إلى ضخ أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. كما يتضمن الاتفاق رفع العقوبات الأميركية عن النفط الإيراني، ما يضيف مزيداً من الإمدادات إلى السوق.

وقبل الحرب كان ما يقرب من خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق. وأشار محللون إلى أن حركة التجارة قد تعود إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة إذا صمد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، في ساعة متأخرة من أمس الخميس، عن إشعار وُجّه إلى عملاء شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المملوكة للدولة في الإمارات، أن الشركة أبلغت عملاءها باستئناف تحميل شحنات النفط الخام من موانئها في جزيرتي داس وزركوه داخل الخليج. كما توقع بنك سيتي، أمس الخميس، أن تتجه أسعار النفط إلى الانخفاض خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، لتراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأول من عام 2027، مع عودة التدفقات عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما.

وبدأت ناقلات الإبحار عبر المضيق، فيما أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، رفع الحصار المفروض على إيران مع دخول الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب حيز التنفيذ، رغم أن القضايا الرئيسية بين البلدين لا تزال دون حل. وكانت أسعار النفط قد هبطت، أمس الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط، فيما رجح محللون عودة الصادرات عبر المضيق إلى مستوياتها الطبيعية خلال أشهر.

وفي العراق، قال وزير النفط باسم محمد خضير لوكالة الأنباء العراقية، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، إنّ الحقول النفطية جاهزة لاستئناف عمليات الاستخراج، وإن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية ستتم تدريجياً حتى بلوغ معدلات الإنتاج السابقة. وأضاف أن شركة تسويق النفط الحكومية "سومو" تواصلت مع جميع عملائها لترشيح ناقلات مستأجرة ومملوكة لتحميل الكميات التعاقدية من النفط الخام العراقي عبر الموانئ الجنوبية. وأوضح أن عودة الصادرات ستكون تدريجية، استناداً إلى انسيابية مرور الناقلات عبر مضيق هرمز.

(رويترز، العربي الجديد)