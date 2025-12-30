أسعار القمح مستقرة رغم تعثر مفاوضات أوكرانيا

- توقفت تراجع أسعار القمح بسبب تعقّد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث ارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 0.5%، بينما شهدت أسعار الذرة أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من شهر. - في أوروبا، ارتفع سعر القمح إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع مع تراجع الآمال في إنهاء الحرب الأوكرانية، رغم وفرة المعروض العالمي وانخفاض الأسعار في روسيا. - تُعدّ روسيا وأوكرانيا من اللاعبين الرئيسيين في سوق الحبوب العالمية، حيث تؤثر التطورات السياسية والعسكرية على الأسعار، مع استمرار الحرب وعدم وضوح التسوية السياسية مما يبقي الأسواق عرضة للتقلبات.

توقّف تراجع أسعار القمح مؤخرًا في ظل تعقّد المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما من كبار منتجي القمح عالميًا، بعد أن واجهت هذه المفاوضات انتكاسات جديدة مع بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة وصلت إلى 0.5% قبل أن تقلّص مكاسبها، لتبقى دون مستوى 5.15 دولارات للبوشل. وفي الوقت نفسه، سجّلت أسعار الذرة أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من شهر خلال تعاملات يوم الاثنين، قبل أن تستقر مجددًا اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ.

ووفقًا لوكالة أسوشييتد برس، لم تشهد أسعار فول الصويا تغيّرًا يُذكر، في وقت تراجع فيه نشاط التحميل وانخفض حجم المعاملات في الأسواق مع اقتراب عطلة نهاية العام. ويراقب المتعاملون تطورات المشهد السياسي بين روسيا وأوكرانيا، ولا سيما بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، عزمه إعادة النظر في موقف بلاده التفاوضي عقب تقارير تحدثت عن استهداف طائرات مسيّرة أوكرانية لمقر إقامته. وقال محللو شركة "أجريتل" في مذكرة إن غياب أي انفراجة ملموسة في مفاوضات السلام حدّ من تراجع أسعار الحبوب، رغم الضغوط الناتجة عن وفرة الإمدادات.

وفي أوروبا، بلغ سعر القمح أعلى مستوياته منذ قرابة ثلاثة أسابيع يوم الاثنين، مع تراجع الآمال في التوصل إلى نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا. غير أن وفرة المعروض العالمي وانخفاض الأسعار في روسيا، المنافس الرئيسي في التصدير، حدّا من وتيرة الارتفاع. وارتفع عقد قمح الطحين الأكثر تداولًا لشهر مارس/آذار في بورصة يورونكست بباريس بنسبة 0.1% إلى 190.50 يورو (224.24 دولارًا) للطن عند الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 191.25 يورو في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من ديسمبر/كانون الأول.

وكانت الأسعار قد تراجعت في بداية التداولات مدفوعة بإشارات إيجابية حول محادثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنها عادت للارتفاع في فترة ما بعد الظهر بعدما تبيّن أن موسكو وكييف لا تزالان متباعدتين بشأن قضايا جوهرية، لا سيما المتعلقة بالأراضي، ما يعرقل التوصل إلى اتفاق سلام.

وزادت حدة التوتر بعد أن نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي في منطقة نوفغورود، مشيرًا إلى أن موقف موسكو التفاوضي سيتغير تبعًا لذلك، في حين نفت كييف هذه الاتهامات. وذكرت وكالة رويترز أن أحجام التداول في بورصة يورونكست ظلت منخفضة، متأثرة بعطلة عيد الميلاد واقتراب عطلة رأس السنة.

تُعدّ روسيا وأوكرانيا من أبرز اللاعبين في سوق الحبوب العالمية، إذ تسهمان بحصة كبيرة من صادرات القمح، خصوصًا إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ اندلاع الحرب، باتت الأسواق الزراعية شديدة الحساسية لأي تطور سياسي أو عسكري في المنطقة، حيث تنعكس التوقعات بشأن سلامة الإمدادات وسلاسة الشحن فورًا على الأسعار.

ورغم تحسن الإنتاج في بعض الدول المصدّرة الأخرى خلال الموسم الحالي، فإن استمرار الحرب وعدم وضوح أفق التسوية السياسية يبقيان الأسواق عرضة للتقلب، في وقت يتداخل فيه العامل الجيوسياسي مع تحديات أخرى مثل تكاليف الشحن، وتقلبات العملات، وسياسات الفائدة العالمية التي تؤثر في تدفقات الاستثمار نحو أسواق السلع.