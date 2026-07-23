أسعار القمح تسجل أعلى مستوى في عامين وسط مخاوف نقص الإمدادات

- شهدت أسعار القمح ارتفاعًا ملحوظًا بسبب المخاطر الجيوسياسية والجفاف، حيث وصلت إلى 7.0850 دولارات للبوشل، مما يعكس القلق بشأن قدرة المنتجين على تلبية الطلب العالمي. - تصاعدت التوترات في البحر الأسود، مما أثر على صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر مصدري القمح، بسبب الهجمات على منشآت الموانئ وقيود الوصول. - تعاني الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا من تحديات مناخية تؤثر على إنتاج القمح، مع ارتفاع أسعار الأسمدة واضطراب الخدمات اللوجستية، مما يزيد من تكاليف الزراعة والنقل.

قفزت أسعار القمح العالمية إلى 7.0850 دولارات أميركية للبوشل اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها في عامين، مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية واضطراب حركة التصدير عبر البحر الأسود، إلى جانب الجفاف الذي يهدد إنتاج عدد من الدول الرئيسية.

وبعد بلوغها أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2024، تراجعت عقود القمح قليلاً لتستقر قرب 7.03 دولارات للبوشل في بورصة شيكاغو. وبلغت مكاسب الأسعار نحو 38% مقارنة بمستويات نهاية عام 2025، في إشارة إلى عودة القلق بشأن قدرة المنتجين على توفير الإمدادات المطلوبة للأسواق العالمية.

وتتعرض سوق الحبوب لضغوط متزامنة ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والظروف المناخية الصعبة في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وكلفة الشحن بسبب الحرب في المنطقة.

البحر الأسود يهدد تدفقات القمح

جاءت الزيادة الأخيرة في الأسعار مع تصاعد الهجمات على منشآت الموانئ في روسيا وأوكرانيا، ما أثار مخاوف من تعطل صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، وهو أحد أهم مسارات تجارة القمح في العالم.

وأدت الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للموانئ الروسية إلى فرض قيود على الوصول إلى موانئ بحر آزوف ومنطقة القوقاز. كما تعرضت موانئ أوكرانية رئيسية على البحر الأسود لأضرار أثرت في قدرتها على استقبال السفن وتحميل الحبوب.

وتحظى هذه التطورات بأهمية كبيرة لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح والحبوب عالمياً، وأي انخفاض في قدرتهما على التصدير ينعكس سريعاً على الأسعار وتوقعات تضخم الغذاء، خاصة في الدول التي تعتمد على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها.

وقال الخبير الزراعي دينيس فوزنيسينس لوكالة الأناضول إن "اضطراب قدرات التصدير عبر البحر الأسود كان المحرك الأساسي للارتفاع الأخير في الأسعار، في ظل القيود المفروضة على الصادرات الروسية والأضرار التي لحقت بالموانئ الأوكرانية".

وتتزامن مخاطر التصدير مع انخفاض المساحات المزروعة بالقمح الربيعي في روسيا. وتقدر وزارة الزراعة الأميركية إنتاج روسيا من القمح خلال موسم 2026 و2027 بنحو 88.5 مليون طن، بانخفاض 2% عن الموسم السابق، مع تراجع المساحة المحصودة بنحو 5%، رغم تحسن إنتاجية القمح الشتوي.

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الجفاف يقلص الإنتاج الأميركي

تعاني مناطق زراعية رئيسية في الولايات المتحدة من الجفاف، ما أدى إلى تراجع الإنتاج والمساحات المحصودة. وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية انخفاض إنتاج القمح الأميركي خلال موسم 2026 و2027 إلى 1.543 مليار بوشل، وهو أدنى مستوى منذ موسم 1970 و1971.

ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج القمح الشتوي الأميركي بنحو 27% على أساس سنوي، ليسجل أدنى مستوى منذ موسم 1965 و1966. ويتحمل القمح الشتوي الأحمر الصلب الحصة الأكبر من هذا الانخفاض، مع تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ موسم 1957 و1958.

وامتدت المخاوف المناخية إلى أوروبا، حيث يُتوقع تراجع محصول القمح اللين في فرنسا بسبب موجات الحر التي أثرت في مراحل نمو المحاصيل. كما يثير الطقس الأكثر جفافاً وانخفاض كميات الأمطار في أستراليا مخاوف بشأن الإنتاج، نظراً إلى مكانة البلاد بين كبار مصدري القمح.

ولا تقتصر التأثيرات المناخية على حجم المحاصيل، إذ قد تؤثر الحرارة والجفاف في نسبة البروتين وجودة القمح، ما يفرض ضغوطاً إضافية على المطاحن والدول المستوردة التي تحتاج إلى أصناف محددة لإنتاج الدقيق.

التوترات الجيوسياسية تعمق أزمة القمح

تضيف الحرب في المنطقة ضغوطاً جديدة على سوق القمح من خلال ارتفاع أسعار الأسمدة واضطراب الخدمات اللوجستية في مضيق هرمز. ويعد الممر طريقاً مهماً لتجارة الطاقة ومدخلات الإنتاج الزراعي، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه عاملاً مؤثراً في تكاليف الزراعة والنقل.

وقد يؤدي ارتفاع كلفة الأسمدة إلى تقليص استخدامها، ما يهدد إنتاجية المحاصيل وجودتها ومساحات زراعتها خلال المواسم المقبلة. كما تزيد رسوم الشحن والتأمين من الكلفة النهائية للحبوب المستوردة، حتى لو بقيت أسعار القمح مستقرة في البورصات.

وتظهر الأزمة أن وفرة المخزونات العالمية وحدها لا تكفي لتهدئة الأسعار، لأن قدرة الدول المنتجة على إيصال القمح إلى الأسواق أصبحت عاملاً حاسماً. وقد يؤدي استمرار الاضطرابات إلى ارتفاع فواتير الاستيراد وأسعار الخبز والمواد الغذائية في الدول الأكثر اعتماداً على القمح الروسي والأوكراني والأميركي.