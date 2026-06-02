أسعار الطاقة ترفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال مايو

- ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.2% في مايو، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب، مع تسجيل ليتوانيا أعلى معدل تضخم بـ5.1%، بينما سجلت مالطا أدنى معدل بـ2.1%. - تراجع التضخم في ألمانيا نتيجة خفض الضرائب على الوقود، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% في مايو. أسعار الطاقة ارتفعت بشدة منذ بدء الحرب، مع انخفاض سعر خام برنت إلى 93.45 دولاراً. - يتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار ارتفاع التضخم، مع توقعات بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية، وسط توقعات بعودة الوضع إلى طبيعته بحلول نهاية يونيو.

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال مايو/ أيار الماضي من 3% في إبريل/ نيسان، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في المنطقة. ووفق بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، الثلاثاء، سجّلت ليتوانيا أعلى معدل تضخم خلال مايو بـ5.1%، تلتها اليونان بـ5%، ثم كرواتيا بـ 4.9%. وسُجّل أدنى معدل في مالطا بـ2.1%، وألمانيا بـ2.7%.

وجاء التراجع في الرقم الإجمالي للتضخّم في ألمانيا مدفوعاً بتراجع وتيرة تضخم أسعار الطاقة إلى 6.6% في مايو/ أيار من 10.1% في إبريل/ نيسان، نتيجة لقرار خفض الضرائب على الوقود الذي اتخذته الحكومة للتخفيف من ارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب. بينما صعد التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.5% في مايو من 2.3% في إبريل. وارتفعت أسعار الطاقة بشدة منذ بدأت حرب إيران في 28 فبراير/شباط. ووصل سعر برميل خام برنت إلى 93.45 دولاراً للبرميل اليوم، مقابل 118 دولاراً نهاية إبريل الماضي. لكن لا تزال الأسعار أعلى من 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب مباشرة.

وقال البنك المركزي الأوروبي، أمس الاثنين، نقلاً عن استطلاع أُجري بتكليف منه، إن المستهلكين في منطقة اليورو يتوقعون أن يظل التضخم مرتفعاً نتيجة لصدمة أسعار النفط الناجمة عن حرب إيران. وأضاف البنك أن المشاركين في الاستطلاع توقعوا في المتوسط في إبريل/نيسان أن يبلغ معدل التضخم 4% على مدار الـ12 شهراً المقبلة. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم على المدى المتوسط نسبته 2 % في منطقة اليورو، وهو ما يعتبره المعيار الأساسي لضمان يورو مستقراً.

وتوقعت نادية غربي؛ كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بيكتيت ويلث مانجمنت، استمرار ارتفاع التضخم في منطقة اليورو حتى أغسطس/ آب لكنها قالت الجمعة الماضي لوكالة رويترز إننا "لم نصل إلى الذروة بعد.. سيتوقف الكثير على الوضع في الشرق الأوسط، ونحن نعتبر أن الوضع سيعود إلى طبيعته بحلول نهاية يونيو/ حزيران". ويتوقع المحللون على نطاق واسع قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك في وقت لاحق من الشهر الجاري، في ظل ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو.

(الأناضول، العربي الجديد)