أسعار الشحن تقفز 80%... وهرمز شبه متوقف خلال 24 ساعة

- ارتفعت أسعار الشحن الفوري للحاويات بنسبة 80% منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مما أدى إلى اضطرابات في حركة التجارة عبر مضيق هرمز وتراجع التدفقات التجارية إلى 10% من مستوياتها الطبيعية. - التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الوقود والرسوم الإضافية زادت الضغوط على سوق الشحن، مع تحويل مسارات التجارة البحرية في البحر الأحمر، مما أدى إلى إطالة زمن الرحلات والتسليم وزيادة الضغط على سلاسل الإمداد العالمية. - مؤشر "درووري" للحاويات ارتفع بنسبة 23%، مع زيادة أسعار الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجليس ونيويورك وروتردام وجنوى، مدفوعاً ببداية موسم الذروة مبكراً وطلب إضافي مرتبط بكأس العالم 2026.

قفزت أسعار الشحن الفوري للحاويات بنحو 80% منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير/شباط الماضي، في ظل اضطرابات واسعة في حركة التجارة عبر مضيق هرمز، وتراجع التدفقات التجارية فيه إلى نحو 10% فقط من مستوياتها الطبيعية، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة الأناضول.

وتسببت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع تكاليف وقود السفن والرسوم الإضافية المرتبطة به، في زيادة الضغوط على سوق الشحن الفوري. كما أدى تحويل مسارات التجارة البحرية في البحر الأحمر إلى إطالة زمن الرحلات والتسليم، ما زاد الضغط على سلاسل الإمداد العالمية.

هرمز شبه متوقف

وفي مؤشر إضافي إلى عمق الأزمة، أفادت وكالة بلومبيرغ، استناداً إلى بيانات تتبع السفن التي جمعتها، بأن الحركة التجارية عبر مضيق هرمز ظلت محدودة جداً خلال الساعات الـ24 الماضية، مع عدم رصد أي عبور تجاري صباح اليوم الجمعة، مقابل تسجيل ثلاث عمليات عبور في كل اتجاه أمس الخميس.

وربطت "بلومبيرغ" هذا الانكماش في الحركة البحرية بتعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إذ لم يحقق الطرفان تقدماً ملموساً هذا الأسبوع بشأن اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتمديد الهدنة بينهما شهرين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية، إن القوات الأميركية أعادت توجيه 129 سفينة تجارية وعطلت ست سفن أخرى في إطار فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، حتى اليوم الجمعة.

طاقة ربع ناقلات النفط العالقة في الخليج ينجح في عبور مضيق هرمز رغم الحرب

وبحسب المنصة السويدية المتخصصة في الاستخبارات البحرية وتتبع شحنات النفط "تانكر تراكرز دوت كوم"، فإن أربع ناقلات خام إيرانية كان قد أُبلغ عن مغادرتها الخليج في 1 يونيو/حزيران 2026، ترسو قبالة ميناء بندر جاسك، خارج مضيق هرمز مباشرة. وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنها تحققت من وصول أربع ناقلات بالأحجام نفسها عبر صور أقمار صناعية فحصتها، لكنها لم تُدرج هذه السفن ضمن حصيلة السفن المغادرة بسبب قيود التتبع واضطرابات إشارات الملاحة.

مؤشر "درووري" يقترب من ذروة 2025

وبحسب شركة الأبحاث والاستشارات البحرية "درووري"، ارتفع مؤشر "درووري" العالمي للحاويات في تقييم أمس الخميس بنسبة 23% على أساس أسبوعي، ليصل إلى 3433 دولاراً للحاوية القياسية 40 قدماً، مدفوعاً بارتفاعات على خطوط التجارة العابرة للمحيط الهادئ وبين آسيا وأوروبا.

وأظهرت بيانات "درووري" أن أسعار الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجليس زادت بنسبة 31% خلال أسبوع واحد إلى 4565 دولاراً للحاوية 40 قدماً، بينما ارتفعت الأسعار من شنغهاي إلى نيويورك بنسبة 20% إلى 5505 دولارات. وأرجعت الشركة هذا الصعود إلى بداية موسم الذروة مبكراً هذا العام، مع تقديم الشاحنين حجوزاتهم تحسباً لتغيرات جمركية أميركية محتملة في يوليو/تموز، إضافة إلى طلب إضافي مرتبط بكأس العالم 2026.

وفي خط "آسيا أوروبا"، ارتفعت أسعار الشحن من شنغهاي إلى روتردام إلى 3579 دولاراً للحاوية 40 قدماً، فيما زادت الأسعار من شنغهاي إلى جنوى الإيطالية إلى 5089 دولاراً، بحسب بيانات "درووري" الصادرة أمس الخميس. وأوضحت الشركة أن جزءاً من الطلب جرى تقديمه إلى يونيو/ حزيران قبل تعديلات مرتقبة في أسعار وقود السفن اعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2026.